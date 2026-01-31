Jalyukt Shivar Abhiyan : नाशिक जिल्हा परिषदेचा मोठा निर्णय! जलयुक्त शिवारची १५.९५ कोटींची कामे रद्द

नाशिक: राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतून जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाने मंजूर केलेली १५ कोटी ९५ लाखांची ५८ कामे रद्द झाली आहेत. निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन हा निर्णय घेतला. त्यामुळे या कामांची फेरनिविदा प्रक्रिया राबविण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही..जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात बंधारे बांधण्यासाठी शासनाने निधी मंजूर केला आहे. या कामांची ई-निविदा प्रक्रीया राबविताना अनेक त्रुटी असल्याचे उघडकीस आले. कागदपत्रांची अपूर्तता, विशिष्ट ठेकेदारांची निविदा मंजूर करणे, हेतुपुरस्सर डावलणे, निविदा मंजूर होऊनही कार्यारंभ आदेश न देणे या स्वरूपाच्या गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. .विशेष म्हणजे या कामांची फाइल वित्त विभागाकडे आल्यानंतर त्यांनी अनियमिततेत संदर्भातील शेरा मारल्यामुळे त्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता धूसर आहे. अधिकाऱ्यांमधील सुंदोपसुंदीची चर्चा कानी पडल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत जलयुक्त शिवारच्या कामांविषयी घमासान चर्चा झाल्यानंतर अखेर ही कामे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..अगोदर रद्द, नंतर पात्रजलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांना मंजुरी देताना फार मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याची ओरड होवू लागली आहे. ज्या कागदपत्रांच्या आधारे कंत्राटदारांना अपात्र ठरविण्यात आले. त्याच कागदपत्रांच्या आधारे कालांतराने त्यांना पात्र ठरविण्यात आले. पण पात्र ठरविण्याची प्रक्रिया राबविताना वित्त विभागाने मारलेला ‘शेरा’ अधिकाऱ्यांसाठी अडचणीचा ठरल्याने त्यांनी ही प्रक्रिया रद्द करण्याचा आग्रह धरला आहे..Kolhapur ZP : शेतात बैलांचा औत धरणारा शेतकरी थेट जिल्हा परिषद अध्यक्ष! आण्णासाहेब नवणे यांची प्रेरणादायी वाटचाल.प्रशासनाची जबाबदारीजिल्हा परिषद प्रशासन प्रमुख म्हणून ओमकार पवार व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे यांच्याकडे ही अनियमितता रोखण्याची प्रमुख जबाबदारी आहे. पण गुंडे हे येत्या २८ फेब्रुवारीला निवृत्त होत असल्याने त्यानंतर ओमकार पवारांवर ही जबाबदारी निभवावी लागेल. त्यामुळे अनियमितता वेळीच रोखून संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई प्रस्तावित करावी लागेल..जलयुक्त शिवारच्या कामांविषयी आढावा घेतला. यात अनियमितता झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आताची कामे रद्द करून फेरनिविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल.- ओमकार पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.