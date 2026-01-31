नाशिक

Jalyukt Shivar Abhiyan : नाशिक जिल्हा परिषदेचा मोठा निर्णय! जलयुक्त शिवारची १५.९५ कोटींची कामे रद्द

Tender Process Irregularities Come to Light : नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांना जलयुक्त शिवार योजनेच्या निविदा प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्याने त्यांनी ५८ कामे रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला.
Jalyukt Shivar Abhiyan

Jalyukt Shivar Abhiyan

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतून जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाने मंजूर केलेली १५ कोटी ९५ लाखांची ५८ कामे रद्द झाली आहेत. निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन हा निर्णय घेतला. त्यामुळे या कामांची फेरनिविदा प्रक्रिया राबविण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
ZP
Project
district
Zilla Parishad
Tender
Jalyukt Shivar Yojana
schemes

Related Stories

No stories found.