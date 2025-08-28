Jalyukt Shivar Yojana : नाशिकमध्ये जलयुक्त शिवारच्या दुसऱ्या टप्प्यास गती; ५८ कामांना १५.९५ कोटींची मान्यता

नाशिक: राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामांना आता सुरुवात झाली आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मृद व जलसंधारण विभागाला ५८ कामांसाठी १५ कोटी ९५ लाखांची प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने ‘जलयुक्त’च्या कामांना गती मिळेल. .जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून सिमेंट काँक्रिट बंधारा बांधण्यात येतो. तसेच पाझर तलावांची दुरुस्ती करण्यात येते. अस्तित्वात असलेल्या धरणांची किंवा पाझर तलावांची दुरुस्ती, खोलीकरण करण्यास या योजनेतून प्राधान्य दिले जाते. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली मार्च २०२५ मध्ये जलयुक्त शिवारसंदर्भात झालेल्या बैठकीत कामांचे नियोजन करण्यात आले. .यानंतर मृद व जलसंधारण विभागाने १५ कोटी ९५ लाखांच्या ५८ कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली. मार्च २०२६ पूर्वी ही कामे पूर्ण होणे अपेक्षित असल्याने त्यादृष्टीने आता या कामांची निविदा प्रक्रिया राबविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांनी टेंडर क्लार्ककडे वारंवार विनंती केली. मात्र, संबंधित क्लार्क काम करण्यास तयार नसल्याने त्याच्या जागी दुसऱ्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आता लवकरच निविदा प्रक्रिया पार पडेल आणि कामांना सुरुवात होऊन मार्चपूर्वी कामे पूर्ण होतील, असे नियोजन जलसंधारण विभागाने केले आहे..‘टेंडर क्लार्क’कडून विभागाची अडवणूकप्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर तातडीने निविदा प्रक्रिया सुरू करणे अपेक्षित असताना संबंधित टेंडर क्लार्कने हे काम करण्यास नकार देत विभागाची अडवणूक केली. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेला १५ दिवस विलंब झाला. या कालावधीत विभागप्रमुखांनी संबंधित क्लार्कला वारंवार सूचना देऊनही त्याने हे काम न करण्याची भूमिका कायम ठेवली. अखेर जिल्हा जलसंधारण अधिकारी वैशाली ठाकरे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या मान्यतेने नवीन क्लार्कची नियुक्ती केली..नवीन क्लार्कची नियुक्ती होताच पूर्वीच्या क्लार्कने काम करण्याची तयारी दर्शविली. मात्र, आता नवीन व्यक्तीची नियुक्ती झाल्यानंतर त्याच्या जागेवर काम करणे शक्य नसल्याचे सांगत या क्लार्कला बाजूला सारण्याचा निर्णय विभागप्रमुखांनी घेतला आहे..सुरगाणा : रक्कम- ४ कोटी १५ लाख १५ हजार रुपये, हट्टी, वाघधोंड, पायरपाडा (३), पिंपळचोंड (२), मनखेड, गोंदुणे, राहुडे, वांजुळेपाडा, रगतविहीर.कळवण : भेंडी (१७ लाख २६ हजार रुपये), येवला : खैरगव्हाण (३४ लाख ९५ हजार रुपये), इगतपुरी : चिंचलेखैरे (९ लाख ९९ हजार रुपये).पेठ : एकूण रक्कम (२ कोटी ९० लाख ३४ हजार रुपये)- सादडपाडा, लव्हाळी, केळविहीर (२), गावंध, शेवखंडी (२), चोळमुख (२), होमपाडा, आमडोंगरा, धुळघाट, डोल्हारमाळ.दिंडोरी : एकूण रक्कम (२ कोटी १५ लाख ९१ हजार रुपये)- पळसविहीर, शिंदपाडा (२), वाघाड (२), श्रीरामनगर (२).नांदगाव : एकूण रक्कम (५५ लाख ८८ हजार रुपये) मनमाड (२), नांदूर.सटाणा : एकूण रक्कम (४ कोटी ९ हजार रुपये)- जुनी शेमळी (२), मानूर (३), नरकोळ, पठावे दिगर (२), वाडीचौल्हेर, भुयाणे.चांदवड : (१ कोटी ५५ लाख ७९ हजार रुपये)- भयाळे, जैतापूर, कोकणखेडे, पिंपळद, तळवाडे..Pune Flyover Issue : औंध-शिवाजीनगर विद्यापीठाजवळील मार्गावरील उड्डाणपुलाच्या कामात त्रुटी; पुणेकरांची तीव्र नाराजी.जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत प्राप्त निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी विभागाकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया वेळेत राबवून निधी पूर्ण करण्याचे नियोजन असताना ‘टेंडर क्लार्क’कडून अडवणूक होणे चुकीचे आहे. त्यामुळे नवीन क्लार्कची नियुक्ती करण्यात आली आहे.-वैशाली ठाकरे, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (जि.प., नाशिक).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.