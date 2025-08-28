नाशिक

Jalyukt Shivar Yojana : नाशिकमध्ये जलयुक्त शिवारच्या दुसऱ्या टप्प्यास गती; ५८ कामांना १५.९५ कोटींची मान्यता

Jalyukt Shivar Yojana Phase 2 begins in Nashik : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मृद व जलसंधारण विभागाला ५८ कामांसाठी १५ कोटी ९५ लाखांची प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने ‘जलयुक्त’च्या कामांना गती मिळेल.
Updated on

नाशिक: राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामांना आता सुरुवात झाली आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मृद व जलसंधारण विभागाला ५८ कामांसाठी १५ कोटी ९५ लाखांची प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने ‘जलयुक्त’च्या कामांना गती मिळेल.

