Nashik Wine : नाशिकच्या 'रानमेव्या'चा अमेरिकेत डंका; जांभूळ वाइनची पहिली खेप सातासमुद्रापार रवाना!

नाशिक: भारताच्या वाइन उद्योगाने महत्त्वाचा टप्पा गाठला असून, भारताची वाइनची राजधानी (वाइन कॅपिटल ऑफ इंडिया) असलेल्या नाशिकचे योगदान राहिले आहे. नाशिकमध्ये उत्पादित 'करी फ्लेवर' नावाने ओळखली जाणारी जांभूळ वाइन थेट अमेरिकेच्या बाजारपेठेत पोहोचली आहे. अशा प्रकारची ही पहिलीच व्यावसायिक निर्यात असून, यामुळे भारतीय रानमेवा आणि आदिवासींच्या कष्टाला जागतिक ओळख मिळाली आहे..वाइन क्षेत्रातील २५ वर्षांचा अनुभव असलेले डॉ. नीरज अग्रवाल आणि आंतरराष्ट्रीय वाइनतज्ज्ञ अजोय शॉ यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रकल्प साकार झाला आहे. डॉ. अग्रवाल यांनी कोरोनाकाळात जगातील पहिली जांभूळ वाइन अवगत केली होती. त्यास महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि हरियाना येथे उत्तम प्रतिसाद मिळाला होता..जांभूळ हे प्रामुख्याने जंगलात आढळणारे फळ असून, ते मधुमेहावर गुणकारी आणि अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध आहे. हे फळ गोळा करणे आदिवासी समुदायाचा हंगामी व्यवसाय आहे. दरम्यान, डॉ. अग्रवाल यांच्या टीमने आदिवासींचे स्वयंसहाय्यता गट स्थापन करून थेट जंगलातून जांभूळ खरेदी करण्यास सुरुवात केली. .यामुळे आदिवासी कुटुंबीयांना रास्त भाव, कामाचा दर्जा आणि शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'व्होकल फॉर लोकल' आवाहनाचा उल्लेख करत डॉ. अग्रवाल म्हणाले, की स्थानिक उत्पादने स्थानिक ग्राहक आणि सरकारकडून स्वीकारली जातात, तेव्हाच ती जागतिक स्तरावर नाव कमावू शकतात. जांभूळ वाइन हे त्याचेच उत्तम उदाहरण आहे..अजॉय शॉ म्हणाले, की जांभळाचे मूलभूत तत्त्वे अबाधित ठेवताना वाइननिर्मिती साकारली आहे. त्यात आणखी सुधारणा करताना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अपेक्षांशी पूर्ती करण्यासाठी काही सुधारणा केल्या. अमेरिकन तज्ज्ञांकडून मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद या वाइनमध्ये केलेल्या तांत्रिक आणि सर्जनशील प्रयत्नांना पुष्टी देतो. जांभूळ वाइनची नाशिकमध्ये निर्मिती होत असल्याचा शहरवासीयांना सार्थ अभिमान असल्याचेही त्यांनी सांगितले..निर्यातीसाठी अडथळ्यांची शर्यतआव्हानांविषयी डॉ. अग्रवाल म्हणाले, की अमेरिकेकडून मागणी असूनही भारताच्या विविध यंत्रणांकडून परवानग्या मिळवताना मोठी कसरत करावी लागली. ही प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आणि वेळखाऊ होती. केंद्र सरकार निर्यात वाढविण्यासाठी प्रयत्न करत असताना स्थानिक स्तरावर अशा परवानग्यांची प्रक्रिया सुटसुटीत होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली..अन् वाइन पोहोचली अमेरिकेतअमेरिकेतील वाइनतज्ज्ञांनी या वाइनची चव घेतल्यानंतर त्यांना वेगळेपण भावले. अमेरिकेतील ग्राहकांच्या पसंतीनुसार या वाइनच्या चवीत काही बदल करण्यात आले. दिंडोरी येथील 'सेव्हन पीक्स' वायनरीच्या सहकार्याने ८०० केसेसची पहिली खेप नुकतीच अमेरिकेला रवाना केली आहे..