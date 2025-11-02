नाशिक

JEE Main 2026 : आयआयटीचे स्वप्न साकारणार! जेईई मेन्स २०२६ च्या जानेवारी सत्रासाठी नोंदणी सुरू

JEE Main 2026 Registration Begins for January Session : आयआयटी, एनआयटी प्रवेशासाठी नोंदणीला सुरुवात; २७ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज, जानेवारीत परीक्षा, १३ भाषांमध्ये परीक्षा पद्धती.
JEE Main

JEE Main

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: इंडियन इन्‍स्‍टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी (आयआयटी) व यांसारख्या राष्ट्रीय स्‍तरावरील संस्‍थांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये प्रवेशासाठी जॉइंट एन्‍ट्रान्‍स एक्‍झाम (जेईई) मेन्‍स परीक्षा घेतली जाणार आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्‍सी (एनटीए) यांच्‍यातर्फे परीक्षेचे आयोजन केले जाणार आहे. जानेवारी सत्रात होणाऱ्या परीक्षेच्‍या नोंदणीसाठी २७ नोव्‍हेंबरपर्यंत मुदत आहे. २१ ते ३० जानेवारीदरम्‍यान ही परीक्षा राष्ट्रीय पातळीवर होणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Admission
JEE Main
Engineering
Entrance Exam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com