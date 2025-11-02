JEE Main 2026 : आयआयटीचे स्वप्न साकारणार! जेईई मेन्स २०२६ च्या जानेवारी सत्रासाठी नोंदणी सुरू

नाशिक: इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) व यांसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये प्रवेशासाठी जॉइंट एन्ट्रान्स एक्झाम (जेईई) मेन्स परीक्षा घेतली जाणार आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) यांच्यातर्फे परीक्षेचे आयोजन केले जाणार आहे. जानेवारी सत्रात होणाऱ्या परीक्षेच्या नोंदणीसाठी २७ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत आहे. २१ ते ३० जानेवारीदरम्यान ही परीक्षा राष्ट्रीय पातळीवर होणार आहे..यापूर्वी ‘एनटीए’ने परीक्षेला सामोरे जाणाऱ्या उमेदवारांसाठी दोन टप्प्यांमध्ये प्रवेशपत्र जारी केले होते. यापैकी एका परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार ऑक्टोबरअखेर नोंदणी प्रक्रियेला सुरुवात केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार जेईई मेन्स- २०२६ च्या जानेवारी सत्रातील परीक्षेची नोंदणी प्रक्रिया शुक्रवार (ता. ३१)पासून सुरू झाली असून, ऑनलाइन परीक्षा अर्ज भरण्याची मुदत २७ नोव्हेंबरपर्यंत आहे..राष्ट्रीय स्तरावरील अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये प्रवेशासाठी ही प्रक्रिया राबविली जात आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या दोन संधी उपलब्ध करून दिल्या जात असतात. जानेवारी आणि एप्रिल अशा दोन सत्रांमध्ये ही परीक्षा राष्ट्रीय पातळीवर घेतली जाते. दोन्ही परीक्षांपैकी सर्वोत्तम कामगिरीचा विचार करत गुणवत्तायादी जाहीर केली जाते. जेईई मेन्स २०२६ ची नोंदणी सुरू झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये येत्या काही दिवसांत अर्ज भरण्याची लगबग बघायला मिळेल..१३ भाषांमध्ये परीक्षा, ७५ प्रश्नांचा समावेशजेईई मेन्स परीक्षेचे आयोजन १३ भाषांमध्ये केले जाणार आहे. इंग्रजी, हिंदी यांसह मराठी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, तमीळ, तेलगू आणि उर्दू या भाषांमध्ये ही परीक्षा घेतली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना भाषेचा पर्याय निवडता येणार आहे. अभियांत्रिकी (बीई/बीटेक) प्रवेशासाठी आयोजित पेपर क्रमांक एकमध्ये एकूण ७५ प्रश्न विचारले जातील. .यामध्ये गणित, भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र या विषयांचे ‘अ’ गटात प्रत्येकी २० आणि ‘ब’ गटात प्रत्येकी पाच प्रश्नांचा समावेश असेल. परीक्षा कालावधीत सकाळ सत्रात नऊ ते दुपारी बारा आणि दुपारच्या सत्रात दुपारी तीन ते सायंकाळी सहा या वेळेत परीक्षेचे आयोजन केले जाईल. आर्किटेक्चर (बी. आर्क.) आणि बी. प्लॅनिंग या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी पेपर क्रमांक- २ चे आयोजन केले जाईल. ही परीक्षा ऑनलाइन-ऑफलाइन स्वरूपात असेल..MPSC News : माऊलीच्या कष्टाचं सोनं! सफाई कामगार आई अन् बुट पॉलिश करणारा भाऊ; गरीबाची लेक MPSC तून बनली Class 1 अधिकारी, संघर्ष एकदा वाचाच.जानेवारीत जाहीर होणार परीक्षा केंद्रांचा तपशीलऑनलाइन केंद्रिभूत पद्धतीने ही परीक्षा होणार आहे. परीक्षेचा अर्ज भरताना विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्राच्या शहराबाबत काही पर्याय नोंदवायचे आहेत. यापैकी उपलब्धतेनुसार विद्यार्थ्यांचे परीक्षा केंद्र निश्चित केले जाईल. यासंदर्भातील सविस्तर तपशील व परीक्षा केंद्राचा पत्ता, परीक्षा दिनांक, वेळ आदी तपशील असलेले प्रवेशपत्र जानेवारीत उपलब्ध केले जाणार आहे. साधारणतः १२ फेब्रुवारीला निकाल जाहीर करण्याचे नियोजित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.