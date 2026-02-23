Nashik Job Fraud : नोकरीचे आमिष पडले महागात! मुंबई महापालिकेत भरती करतो म्हणून निवृत्त कर्मचाऱ्याला १२ लाखांचा गंडा

नाशिक: मुंबई महापालिकेत नोकरीला लावून देण्याचे आमिष दाखवून संशयिताने एका सेवानिवृत्त व्यक्तीला तब्बल १२ लाखांना गंडविले. सेवानिवृत्त व्यक्तीने त्याच्या मुलास नोकरी लागेल, या आशेने संशयिताला पैसे दिले होते. याप्रकरणी पंचवटी पोलिसांत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..नितीन शहाजी धुमाळ (रा. मुसळवाडी, ता. रहाता, जि. अहिल्यानगर) असे संशयिताचे नाव आहे. राजेंद्र भिकनराव वाघ (वय ६२, रा. रामवाडी, पंचवटी) यांच्या फिर्यादीनुसार, ते सेवानिवृत्त कर्मचारी असून, आयुष्याची जमापुंजी त्यांच्याकडे होती. वाघ यांचा मुलगा पुष्कराज हा स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करीत होता. परंतु त्यास अपयश आले. .त्यामुळे ते चिंतेत असतानाच, त्यांचे नातलग असलेले कोंडेकर यांच्या ओळखीच्या माध्यमातून संशयित नितीन धुमाळ याच्याशी त्यांचा संपर्क झाला. त्यावेळी संशयित धुमाळ याने, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी माझी जवळची ओळख आहे, माझ्या नातलगांच्या मदतीने तुमच्या मुलाला मुंबई महापालिकेत नोकरी लावून देतो, असे आश्वासन देत विश्वास संपादन केला. .या आश्वासनाच्या बदल्यात वाघ यांनी कोंडेकर यांच्या मध्यस्थीने १४ लाख रुपये रोख दिले. मात्र, अनेक महिने उलटूनही नोकरीबाबत काहीही होत नसल्याने त्यांनी संशयित धुमाळकडे विचारणा केली. त्यावेळी त्याने वेळकाढूपणा करीत उडवाउडवीची उत्तरे दिली. बराच पाठपुरावा केल्यानंतर त्याने दोन लाख रुपये परत आणून दिले. .IDFC Bank News: IDFC First Bank ला मोठा धक्का! शेअर तब्बल 20 टक्क्यांनी कोसळला! कारण काय?.परंतु उर्वरित १२ लाख रुपये अद्यापही दिले नाहीत. सदरचे पैसे त्यांनी २८ ते ३१ मे या दरम्यान दिले होते. फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास येताच त्यांनी पोलिसांत धाव घेतली. याप्रकरणी पंचवटी पोलिसांत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. उपनिरीक्षक सचिन चव्हाण तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.