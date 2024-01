Marathi Journalists Day : उद्या पत्रकारांचा गौरव; ‘सकाळ’चे प्रशांत कोतकर यांचा पुरस्कारर्थींमध्ये समावेश

Marathi Journalists Day : जागतिक मराठी पत्रकार दिनानिमित्त सोमवारी राज्याचे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते पुरस्कार वितरण समारंभ होणार आहे.

नाशिक शहर पत्रकार संघातर्फे दर वर्षी आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या ६ जानेवारीला प्रकाशित वर्तमानपत्राच्या स्मरणार्थ जागतिक मराठी पत्रकार दिन साजरा केला जातो. (Journalists will be honored tomorrow in presence of Revenue Minister Vikhe Patil in nashik news )