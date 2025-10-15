नाशिक

Sinnar Water Supply : सिन्नरमध्ये दिवाळीत पाणी संकट! कडवा योजना ठप्प, ट्रान्स्फॉर्मर दुरुस्तीला लागणार आठवडा

Kadwa Water Supply Halt in Sinnar : सिन्नर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कडवा पाणीपुरवठा योजनेचे रोहित्र नादुरुस्त झाल्यामुळे पाणी योजना ठप्प झाली आहे. ऐन दिवाळीच्या काळात पाणीटंचाई निर्माण झाल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे.
सिन्नर: शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कडवा योजनेच्या रोहित्रात बिघाड झाल्याने चार दिवसांपासून योजना ठप्प झाली आहे. रोहित्र दुरुस्तीसाठी अजून किमान आठवडाभराचा कालावधी लागणार असल्याने प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींचीही धावपळ सुरू आहे. तथापि, ऐन दिवाळीत पाणीयोजना ठप्प पडल्याने नागरिकांत संताप व्यक्त केला जात आहे.

