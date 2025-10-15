Sinnar Water Supply : सिन्नरमध्ये दिवाळीत पाणी संकट! कडवा योजना ठप्प, ट्रान्स्फॉर्मर दुरुस्तीला लागणार आठवडा

सिन्नर: शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कडवा योजनेच्या रोहित्रात बिघाड झाल्याने चार दिवसांपासून योजना ठप्प झाली आहे. रोहित्र दुरुस्तीसाठी अजून किमान आठवडाभराचा कालावधी लागणार असल्याने प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींचीही धावपळ सुरू आहे. तथापि, ऐन दिवाळीत पाणीयोजना ठप्प पडल्याने नागरिकांत संताप व्यक्त केला जात आहे. .पाणीयोजनेसाठी खास बनवून घेतलेला ट्रान्स्फॉर्मर नादुरुस्त झाल्यामुळे योजनेची यंत्रणा ठप्प झाली आहे. हा ट्रान्स्फॉर्मर दुरुस्तीसाठी पाठविण्यात आला असला, तरी त्यासाठी किमान आठ ते दहा दिवस लागणार आहे. याशिवाय तशाच पद्धतीचा दुसरा ट्रान्स्फॉर्मरही उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्रशासनाची ट्रान्स्फॉर्मरसाठी शोधाशोध सुरू आहे. क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे, खासदार राजाभाऊ वाजे यांनीही राज्यात अशा प्रकारच्या ट्रान्स्फॉर्मरकरिता शोधाशोध सुरू केली आहे..दिवाळी सणात घरातील साफसफाईला नागरिकांकडून प्राधान्य देण्यात येते. त्याकरिता नेहमीपेक्षा अधिक वेळ पाणीपुरवठा करण्याची मागणी होत होती. नगर परिषदेनेही पाऊण तासाऐवजी एक तास पाणीपुरवठा सुरू केला होता; परंतु सणाची लगबग सुरू असतानाच पाणीपुरवठा ठप्प झाल्याने नागरिकांपुढे पेच उभा राहिला आहे..तात्पुरती व्यवस्था कुचकामीनगर परिषदेने औद्योगिक वसाहतीकडून पाणी उपलब्ध केले असले, तरी उपनगरांसाठी ते पुरेसे ठरत नाही. दिवसभरात जलकुंभ पूर्णही भरत नाही. तर जुन्या दारणा पाणीयोजनेतूनही शहराला पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे; परंतु हा पुरवठाही अपुरा आहे. त्यामुळे प्रशासनासह नागरिकांपुढे पेच उभा राहिला आहे..पाणी जपून वापरण्याचे आवाहनकडवा पाणीपुरवठा योजनेत तांत्रिक बिघाड झाल्याने त्याच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले असून, नागरिकांनी पाणी जपून वापरावे, असे आवाहन नगर परिषदेने केले आहे. याबाबत पत्रकही काढले आहे..अगोदर खंडित वीज, आता रोहित्रात बिघाडगेल्या आठवड्यापासून योजनेला सातत्याने अडचण निर्माण झाली होती. आठवड्यापासून खंडित वीजपुरवठा होत असल्याने सातत्याने वीजपंप बंद पडत होते. दिवसाआड पाणीपुरवठा होण्याऐवजी दोन दिवसांआड होत होता. आता रोहित्रात बिघाड झाल्याने योजना पूर्ण ठप्प झाली आहे..Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ साठी नाशिक महापालिकेची मोठी मागणी: ६४०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षित करणार.पुणे येथून ट्रान्स्फॉर्मर उपलब्ध असून, त्यासाठी कर्मचारी पाठविण्यात आले आहेत. तो उद्या सायंकाळपर्यंत ताब्यात मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर तो बसवून पाणी पुरवठा सुरू होऊ शकेल.-प्रशांत मेश्राम, अभियंता, पाणीपुरवठा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.