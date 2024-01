Uddhav Thackeray Nashik Visit: काळाराम मंदिर भाविकांसाठी अर्धातास बंद उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते महापूजेपूर्वीचे नियोजन

Uddhav Thackeray Nashik Visit : पंचवटीतील श्री काळाराम मंदिरात सोमवारी (ता.२२) सायंकाळी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते महापूजा होणार आहे. मात्र, सध्या भाविकांची गर्दी असल्याने सायंकाळी महापूजेपूर्वीच अर्धा तास भाविकांसाठी मंदिर बंद राहणार आहे. तसेच, परिसरात पोलिसांचा चोख बंदोबस्तही असणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर खासदार संजय राऊत यांनी श्री काळाराम मंदिरात पाहणी करीत पोलिसांना सूचना केल्या. (Kalaram temple closed for half an hour for devotees Planning before Mahapuja by Uddhav Thackeray nashik news)