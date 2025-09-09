Kalwan Ashram School : आश्रमशाळेच्या निष्काळजीपणामुळे तिसरीतील विद्यार्थ्याचा मृत्यू; मृतदेह पाच तास मुख्याध्यापकांच्या टेबलावरच

अभोणा: कळवण तालुक्यातील आदिवासी आश्रमशाळांवरील घोटाळे आणि निष्काळजीपणाची मालिका थांबण्याचे नाव घेत नाही. चणकापूर येथील शासकीय आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या तिसरीतील रोहित विलास बागूल (वय १०, रा. सरले दिगर) या विद्यार्थ्याचा उपचाराअभावी मृत्यू झाला. सर्वांत धक्कादायक म्हणजे, त्याचा मृतदेह तब्बल पाच तास मुख्याध्यापकांच्या टेबलावरच पडून राहिला. या अमानवी घटनेने परिसरात संताप आणि शोककळा पसरली आहे..गेल्या काही दिवसांत दळवट व कनाशी येथील आश्रमशाळांमधील तब्बल ५५ ते ६० विद्यार्थिनींची प्रकृती बिघडली होती. त्यानंतर आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी कनाशी आश्रमशाळेला भेट देऊन परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचा दावा केला होता. मात्र दोनच दिवसांत चणकापूरमधील हा मृत्यू प्रशासनाच्या दाव्यांची पोलखोल करणारा ठरला..रोहितची तब्येत दोन दिवसांपासून बिघडत असताना आश्रमशाळा प्रशासनाने त्याला वेळेत वैद्यकीय मदत पुरविली नाही. अखेर त्याला अभोणा येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले असता प्रकृती गंभीर असल्याने कळवण उपजिल्हा रुग्णालयात हलविले गेले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणी करून दुपारी बाराला त्याला मृत घोषित केले..घटनेच्या वेळी अधीक्षक संजय नांदणे रजेवर आणि मुख्याध्यापक बालाजी भुजबळ अनुपस्थित असल्याने निष्काळजीपणाचे चित्र स्पष्ट झाले. संतप्त पालकांनी सकाळीच मृतदेह आश्रमशाळेत आणून थेट मुख्याध्यापकांच्या टेबलावर ठेवला. तब्बल पाच तास मृतदेह शाळेतील शिक्षक, कर्मचारी व विद्यार्थ्यांसमोर पडून राहिला..दरम्यान, आदिवासी सहायक आयुक्त दिनकर पावरा आणि प्रकल्प अधिकारी अकुनरी नरेश घटनास्थळी दाखल होऊन संतप्त पालकांची समजूत काढली. पालकांच्या मागणीनुसार मुख्याध्यापक भुजबळ आणि अधीक्षक नांदणे यांना तातडीने बडतर्फ करण्यात आले. त्यानंतर मृतदेह विच्छेदनासाठी अभोणा रुग्णालयात हलविण्यात आला..कळवण उपविभागीय अधिकारी किरण सूर्यवंशी, अभोणा पोलिस ठाण्याच्या सहायक निरीक्षक योगिता कोकाटे यांच्यासह सुरगाणा, वणी, देवळा, उंबरठाण, दिंडोरी येथील पोलिस अधिकारी घटनास्थळी तैनात होते. रोहितच्या मृत्यूने परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले. शेकडो पालकांनी शाळेसमोर आंदोलन करत घोषणाबाजी केली. अनेक पालकांच्या डोळ्यांत संताप आणि अश्रू एकत्र ओसंडले..शासनाने आदिवासी आश्रमशाळा विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित घर, शिक्षण आणि उज्ज्वल भवितव्याची हमी म्हणून उभारल्या होत्या; परंतु प्रत्यक्षात या शाळा ‘मृत्यूची कारागृहे’ ठरत असल्याचे या हृदयद्रावक घटनेतून स्पष्ट झाले आहे. अभोणा पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून, तपास सुरू आहे..संगमनेर शहर हादरलं! 'इंदिरानगरमध्ये पत्नीचा खून करून पतीने जीवन संपवले'; दोघांमध्ये वारंवार भांडणे, नेमकं काय घडलं...पालकांचा सवालआमच्या लेकरांचा जीव एवढा स्वस्त आहे का?शासन लाखो रुपये खर्च करते, पण अधिकारी आमच्या लेकरांना वाचवू शकत नाही!दोषींवर गुन्हा दाखल झाला नाही, तर आम्ही रस्त्यावर उतरू..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.