Crime News : दारूचे व्यसन ठरले जीवघेणे; कळवणमध्ये वृद्ध पतीकडून पत्नीची निर्घृण हत्या

कळवण: पतीने दारूच्या नशेत पत्नीची कुऱ्हाडीने वार करून खून केल्याची घटना गुरुवारी (ता. २९) रात्री दहाच्या सुमारास घडली. त्यानंतर पतीने विष प्राशन करून स्वतःचा जीव संपविण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, मुलगी जिजा गवळी यांच्या फिर्यादीवरून कळवण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .तालुक्यातील साकोरे पाडा येथे वृद्ध दांपत्य जयराम पवार व काशीबाई पवार (वय ६०) हे दोघे राहात होते. जयराम यास दारूचे व्यसन होते. दारूच्या नशेत दोघांचे नेहमी भांडण होत असत, तसेच मारहाण करीत असत. गुरुवारी रात्री दोघांत कडाक्याचे भांडण झाले. दारूच्या नशेत पतीने पत्नीच्या मानेवर छातीपर्यंत कुऱ्हाडीने वार करून ठार केले. तसेच जयराम पवार याने विष प्राशन करून स्वतःचा जीव संपविण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी पवार यास ताब्यात घेतले असून, त्याने विष प्राशन केले असल्याने त्याच्यावर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. घटनास्थळी विभागीय पोलिस अधीक्षक किरणकुमार सूर्यवंशी, पोलिस निरीक्षक खगेंद्र टेंभेकर यांनी भेट दिली. मुलगी जिजा गवळी यांच्या फिर्यादीवरून कळवण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक जगदीश बोरसे तपास करीत आहेत.