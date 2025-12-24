नाशिक

IAS Officer Kashmira Sankhe : कळवणच्या प्रकल्प अधिकारीपदी आयएएस कश्मिरा संखे; महाराष्ट्रातील 'यूपीएससी' टॉपरची नियुक्ती

IAS Kashmira Sankhe Appointed as Kalwan Assistant Collector : जिल्हाधिकारी तथा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारीपदी आयएएस अधिकारी कश्मिरा संखे यांची नियुक्ती झाली.
Kashmira Sankhe

Kashmira Sankhe

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कळवण: कळवण उपविभागीय कार्यालयातील सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारीपदी आयएएस अधिकारी कश्मिरा संखे यांची नियुक्ती झाली. यापूर्वी या पदावर कार्यरत असलेले सहाय्यक जिल्हाधिकारी व प्रकल्प अधिकारी अनुकुरी नरेश यांची चंद्रपूर महापालिकेत आयुक्तपदी बदली झाल्यानंतर ही नियुक्ती झाली.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Collector
Tribal
Development
Project
District Administration
IAS

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com