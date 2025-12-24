IAS Officer Kashmira Sankhe : कळवणच्या प्रकल्प अधिकारीपदी आयएएस कश्मिरा संखे; महाराष्ट्रातील 'यूपीएससी' टॉपरची नियुक्ती

कळवण: कळवण उपविभागीय कार्यालयातील सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारीपदी आयएएस अधिकारी कश्मिरा संखे यांची नियुक्ती झाली. यापूर्वी या पदावर कार्यरत असलेले सहाय्यक जिल्हाधिकारी व प्रकल्प अधिकारी अनुकुरी नरेश यांची चंद्रपूर महापालिकेत आयुक्तपदी बदली झाल्यानंतर ही नियुक्ती झाली..मूळच्या ठाणे येथील रहिवासी असलेल्या कश्मिरा संखे यांनी २०२३ च्या केंद्रीय लोकसेवा आयोग परीक्षेत देशात २५ वा, तर महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक पटकावला. परीक्षेत यश मिळवण्यापूर्वी त्यांनी दंतचिकित्सक म्हणून पदवी घेतली असून, काही काळ खासगी दवाखान्यात कार्यरत राहून त्यांनी प्रशासकीय सेवेच्या तयारीसाठी कठोर अभ्यास केला होता..यापूर्वी त्या भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर उपविभागीय कार्यालयात सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत होत्या. प्रशासकीय कामकाजाचा अनुभव, शिस्तबद्ध कार्यपद्धती आणि अभ्यासूवृत्ती यासाठी त्या ओळखल्या जातात. आदिवासीबहुल आणि विकासात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या कळवण उपविभागात त्यांच्या नियुक्तीमुळे आदिवासी विकास, शिक्षण, आरोग्य तसेच पायाभूत सुविधांच्या कामांना नवी गती मिळेल, अशी अपेक्षा आदिवासी बांधवांकडून व्यक्त होत आहे..Ashta Shirol Election : आई आष्ट्यात, मुलगी शिरोळमध्ये विजयी; प्रभाग पाचने दिला मायलेकीला राजकीय कौल.आदिवासी समाजात समाधानकळवण एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या प्रकल्प अधिकारीपदी महाराष्ट्रातील व मराठी अधिकारी कश्मिरा संखे यांची नियुक्ती झाल्याने आदिवासी समाजात समाधान व्यक्त केले जात आहे. ठाणे जिल्ह्याशी जवळचा संबंध असल्याने आदिवासी समाजाची बोलीभाषा, संस्कृती आणि ग्रामीण वास्तवाची त्यांना जाण आहे. त्यामुळे प्रशासन अधिक संवेदनशील होऊन आदिवासी जनतेच्या समस्या प्रभावीपणे मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.