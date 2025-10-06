Kalwan News : कळवणमध्ये अपहरण नाटकाचा पर्दाफाश! बेपत्ता विठोबा पवार अवघ्या २४ तासांत घरातच सापडला; सूत्राधार कोण?

कळवण: कळवण खुर्द येथून बेपत्ता झालेल्या व कथित अपहरणाची चर्चा असलेले शेतमजूर विठोबा गुलाब पवार यांना अवघ्या २४ तासांत शोधण्याचे आंदोलकांना दिलेले आश्वासन कळवण पोलिसांनी पूर्ण केले. .बेपत्ता विठोबा हे कळवण खुर्द येथील त्यांच्याच राहत्या घरात सापडल्याने पोलिस त्यांची कसून चौकशी करीत आहेत. अनेक रहस्यमय घडामोडी, घटनेमागील सूत्रधार याचा शोध आता लागणार आहे. दरम्यान, पोलिस ठाण्यावर झालेल्या दगडफेक प्रकरणी ३५ पेक्षा अधिक व्यक्तींवर गुन्हा दाखल झाला आहे..शुक्रवारपासून कळवण खुर्द येथून विठोबा पवार हा बेपत्ता झाल्याचे तसेच त्याचे अपहरण झाल्याचा आरोप नातेवाईक व आदिवासी बांधवांनी केला. शुक्रवार (ता.३) रात्री व शनिवारी (ता.४) याप्रकरणी ठिय्या आंदोलन केले. त्यास हिंसक वळण लागून पोलिस ठाण्यावर दगडफेक झाल्याची घटना घडली होती. कळवण खुर्द येथील शेतकऱ्यांवर अपहरण व अँट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर आंदोलनस्थळी पोलिसांनी बेपत्ता विठोबा पवार याचा लवकरात लवकर शोध घेण्याचे आश्वासन आंदोलकांना दिले होते..बेपत्ता विठोबाच्या शोधासाठी पोलिस उपअधीक्षक किरणकुमार सूर्यवंशी यांच्या सूचनेनुसार पोलिस निरीक्षक खगेंद्र टेभेकर यांनी तपासाला गती देत पाच पथके वेगवेगळ्या भागात तैनात करून तपासाला गती दिली..कळवण खुर्द परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तपासणी केल्यानंतर तो बाहेर कुठे गेला नसल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिस यंत्रणेने जास्तीत जास्त लक्ष कळवण खुर्द परिसरात केंद्रित करून घरे, मक्याचे शेत, नदी नाल्यांमध्ये व इतरत्र शोध घेतला. तपासादरम्यान पोलिसांना गोपनीय सूत्रानुसार बेपत्ता विठोबा पवार हा त्याच्या घरातच असल्याची माहिती मिळाली अन त्याच्या घराची पोलिसांनी तपासणी केली असता तो घरात आढळून आला. त्यांची प्रकृती ठिक असल्याचे श्री. सूर्यवंशी यांनी सांगितले..बनावामागचे कारण काय?विठोबा बेपत्ता नव्हते, हे स्पष्ट झाले, मग हा प्रकार घडला कसा? त्याचे अपहरण झाल्याची बातमी कुणी पसरविली,, हा बनाव नेमका कशासाठी करण्यात आला, त्यामागे कुणाचा, काय हेतू होता, घटनेमागील मुख्य सूत्रधार कोण आहे यासाठी पोलिस कसून चौकशी करत आहेत. तपासात नेमके कारण निष्पन्न होणार असल्याचा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला..शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घ्याबेपत्ता विठोबा याला शोधण्यात पोलिसांना यश आल्याचे कळवण शहर व परिसरात समजताच शेतकरी बांधवांनी कळवण पोलिस ठाण्यासमोर गर्दी केली. संबंधित शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला असून त्याच्यावरील गुन्हे मागे घ्या अशी मागणी करण्यात आली. घटनेच्या निषेधार्थ कळवण बाजार समितीचे माजी संचालक व कळवण खुर्द ग्रामस्थ व सर्व पक्षीय पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी पोलिस उपअधीक्षक सूर्यवंशी यांना निवेदन देऊन दोषींवर कडक कारवाई कारवाई व निष्पाप शेतकरींना योग्य न्याय द्यावा अशी मागणी कळवण खुर्द शिष्टमंडळाने केली आहे..पोलिसांच्या संयमाचे अभिनंदनबेपत्ता विठोबाला शोधण्यासाठी पोलिस उपअधीक्षक सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक टेभेकर, सहाय्यक निरीक्षक जगदीश बोरसे, अभोण्याच्या पोलिस निरीक्षक योगिता कोकाटे, पोलिस उपनिरीक्षक बबन पाटोळे, सुभाष शेवाळे, बीट अंमलदार नीलेश शेवाळे, प्रशांत तिडके, पप्पू महाले यांच्या पथकाला यश आले. .शहरात गेल्या तीन दिवसांपासून वेगवेगळ्या अफवा व सोशल मीडिया माध्यमातून वातावरण दूषित करणे सुरू होते. परंतु कळवण पोलिसांनी संयम राखत वेगवेगळ्या पातळीवर पथक नेमून कथित अपहरण झालेल्या व्यक्तीचा शोध घेत कामगिरी यशस्वी केल्याने कळवण तालुक्याबरोबरच सर्वत्र कळवण पोलिसांचे अभिनंदन व वेगवेगळ्या पद्धतीने स्वागत करण्यात आले..कळवण शहरात पोलिसांचे संचलनशेतमजूर विठोबा पवार यांच्या कथित अपहरण प्रकरणी आंदोलनानंतर शहरात रविवारी (ता. ५) पोलिस उपअधीक्षक हरीश खेडकर यांच्या मार्गदर्शनखाली सकाळी दहाला कळवण शहर व कळवण खुर्द येथे पोलिसांतर्फे सशस्त्र संचलन करण्यात आले. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी कळवण खुर्द येथील विठोबांच्या राहत्या घरी, आदिवासी वस्ती आणि शेतकरी बापू शिंदे यांच्या राहत्या घरी व परिसरात पोलिस बंदोबस्त तैनात केला होता. .सहायक निरीक्षक जगदीश बोरसे, पोलिस उपनिरीक्षक बबनराव पाटोळे यांच्या नेतृत्वाखाली बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. तत्पूर्वी तपासासाठी पोलिसांनी दोन विशेष पथके तयार करत जिल्ह्यात तसेच त्यांच्या नातेवाइकांकडे शोध घेतला होता. दगडफेकीच्या घटनेनंतर कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिस बंदोबस्तात वाढ करण्यात आली आहे. आरसीपी दंगा नियंत्रण पोलिस पथकाच्या दोन तुकड्या, ५० पोलिस कर्मचारी, पाच अधिकारी, स्थानिक २२ पोलिस कर्मचारी व गृहरक्षक दलाचे ७० जवान बंदोबस्तासाठी तैनात करण्यात आले आहेत..दगडफेक प्रकरणी समाजकंटकांवर गुन्हेकळवण: पोलिस ठाण्यासमोर शनिवारी (ता. ४) ठिय्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागत पोलिस ठाण्यावर झालेल्या दगडफेक प्रकरणी समाजकंटकांवर कळवण पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यात अजय गांगुर्डे, विजय गांगुर्डे, सागर शिंदे (तिघे रा. मानूर, ता. कळवण), युवराज गायकवाड, गौरव शिंदे, विशाल ठाकरे, गुंड्या सोनवणे, अविनाथ वाघ, विशाल पवार (रा. मानूर, ता. कळवण), सुनील गांगुर्डे, रमेश माळी, तुकाराम गांगुर्डे, अनिता गांगुर्डे, अनिल पिठे, बायटाबाई शिंदे, मंदा शिंदे, वत्सला पवार, ज्ञानेश्वर पिठे, सुरेश पवार, कालू गांगुर्डे, मुस्कान तृतीयपंथी (रा. कळवण खुर्द, ता. कळवण), अशोक पवार, वसंत पवार, रवींद्र पवार, केदबाब यांचे जावई सोन्या, सुनील जाधव, शंकर पवार, रावण सोनवणे, गोरख जाधव, गोटू पवार, संजय जाधव, किशोर गवळी, विठोबा यांचे जिजभाऊ व इतर (रा. कळवण खुर्द) यांचा समावेश आहे. पोलिस उपअधीक्षक किरणकुमार सूर्यवंशी, पोलिस निरीक्षक खगेंद्र टेंभेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक जगदीश बोरसे तपास करीत आहेत..काय म्हटले आहे फिर्यादीत?पोलिस हवालदार पुंडलिक डंबाळे यांच्या फिर्यादीवरून हा गुन्हा दाखल झाला आहे. फिर्यादीनुसार कळवण खुर्द व आजूबाजूच्या गावातील लोकांनी विठोबा गुलाब पवार यास बापू ऊर्फ राजेंद्र त्र्यंबक शिंदे (रा. कळवण खुर्द) याने कामावर का येत नाही, असे विचारत मारहाण केली. त्याबाबत अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्यान्वये फिर्याद नोंद करा, अशी घोषणाबाजी करून आरोपींना आमच्या ताब्यात द्या, असे सांगत आरडाओरड करून पोलिसांच्या अंगावर धावून गेले..पोलिस ठाण्यात बळजबरीने घुसत हातात दगड, विटा घेऊन पोलिस ठाण्यावर आणि पोलिस ठाण्याच्या प्रवेशद्वारावर उभी असलेली दंगा नियंत्रण दलाची गाडी (एमएच १२, एक्सक्यू ६८४५) या गाडीच्या पुढील व मागील बाजूच्या काचा फोडल्या आणि रेलींग तोडली. या दगडफेकीत पोलिस कर्मचारी माधुरी नीलेश पवार या पाठीवर दगड/ विट लागून, तसेच वार्तांकन करणारे एक पत्रकार ओठावर दगड लागून जखमी झाले, म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..बेपत्ता व्यक्तीला शोधण्यात पोलिसांना यश आले आहे. त्याची प्रकृती ठीक आहे. त्याची विचारपूस करून पुढील चौकशी सुरू आहे. दगडफेक प्रकरणी समाजकंटकांवर गुन्हे दाखल झाले असून, कठोर कारवाई केली जाईल.- किरणकुमार सूर्यवंशी, पोलिस उपअधीक्षक, कळवण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा. 