नाशिक : छत्रपती शिवरायांचे चित्र असलेल्या वाहनांची कन्नडीगांनी केलेली तोडफोड निषेधार्ह ..बेळगावमधील हिरे बागेवाडी टोल नाक्याजवळ कन्नड संघटनांकडून महाराष्ट्रातील ट्रक सह इतर वाहनांवर दगडफेक करण्यात आली. यावरून आता स्वराज्य संघटना महाराष्ट्रात आक्रमक झाली आहे. या घटनेनंतर नाशिक मधील स्वराज्य स्वराज्य संघटनेच्या वतीने स्वराज्याचे प्रवक्ते करण गायकर यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक मधील कर्नाटका बँकेच्या नावाला काळापासून कर्नाटकी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी देऊन निषेध आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी 'कर्नाटक सरकार मुर्दाबाद', ;कर्नाटकी मुख्यमंत्री तुमचे करायचं काय? खाली डोके वरती पाय', 'हमसे जो टकरायेगा मिट्टी मे मिल जायेगा', 'स्वराज्य संघटनेचा विजय असो', 'छत्रपती शिवाजी महाराज की जय' अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडत निषेध आंदोलन करण्यात आले. ( Karnataka Bank in Nashik blacked out by Swarajya organization argument raged Nashik News)

छत्रपती शिवरायांचे चित्र असलेल्या वाहनांची कन्नडीगांनी केलेली तोडफोड निषेधार्ह असून महाराष्ट्रात त्यांना जशास तसे उत्तर दिले जाईल, अशी भुमीका स्वराज्य संघटनेने घेतली आहे. रेणुकादेवी यात्रेनिमित्त कोल्हापूरातील लाखो भाविक जातात, त्यांची सुरक्षा सरकारने करावी, अन्यथा वेळप्रसंगी स्वराज्य कर्नाटकात येनार” महाराष्ट्राची अस्मिता जपणं हे प्रत्येक महाराष्ट्रातील नागरिकाचे कर्तव्य आहे. ही राजकारण करण्याची वेळ नाही सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन कर्नाटकी सरकारला धडा शिकवला पाहिजे.

महाराष्ट्राच्या अस्मितेवर जर कोणी घाला घालीत असेल, तर यानंतर त्याला जशास तसे उत्तर देऊन प्रत्युत्तर दिल्या जाईल. कर्नाटकी संघटनांना वाटत असेल, की महाराष्ट्रातील गाड्या फोडून आम्ही फार मोठे तीर मारले, तर त्यांना स्वराज्य संघटनेच्या वतीने आम्ही इशारा देतो. यापुढे एक सुद्धा कर्नाटकची गाडी महाराष्ट्रात येऊ देणार नाही.

या ठिकाणी कर्नाटकी माणसांना धंदे व्यवसाय महाराष्ट्र करू देणार नाही, कारण तुम्हाला आमच्या लोकांच्या बद्दल एवढी चीड निर्माण होत असेल, तर आम्हालाही तुमच्या चारपट चिड येते हेही विसरू नका. आम्ही छत्रपतींचे विचार छत्रपतींचे संस्कार आत्मसात करत असल्याने आतापर्यंत शांत होतो परंतु आता यापुढे कर्नाटकी सरकारचे काही ऐकून घेतल्या जाणार नाही. राज्याच्या मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांनासुद्धा स्वराज्य संघटनेचे आव्हान आहे. या कर्नाटकी सरकारला तुम्ही जाब विचारा हे आपल्या अंगावर येत असेल तर यांना शिंगावर घ्यायला मागे पुढे बघू नका.

या महाराष्ट्रातील सबंध नागरिक जनता तुमच्या सोबत आहे. कदापि या कर्नाटकांचा हौदस सहन करू नका तुम्ही यांना जर प्रत्युत्तर दिले नाही, तर स्वराज्य संघटना स्वतः कर्नाटकात जाऊन त्या ठिकाणी यांना प्रतिउत्तर देईल. यावेळी या आंदोलनात स्वराज्य संघटनेचे प्रवक्ते करण गायकर, स्वराज्य संघटनेचे निमंत्रक आशिष हिरे, प्रमोद जाधव, सुभाष गायकर, भारत पिंगळे, सागर जाधव, वैभव दळवी, शुभम देशमुख, दिनेश नरवडे, ज्ञानेश्वर कोतकर, किरण डोके, अर्जुन पाटील, संजय तुपलोंढे, स्वराज्य संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

