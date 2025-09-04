नाशिक

Accident News : थरकाप उडवणारा अपघात! कसारा घाटातील वळणावर कार पलटी, तिघांचा दुर्दैवी अंत

Three Dead After Car Loses Control and Overturns : मुंबई- नाशिक महामार्गावर मंगळवारी रात्री दहाला हॉटेल ऑरेंजजवळ झालेल्या भीषण अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला. कारचालकाचे नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात घडला.
इगतपुरी शहर: कसारा घाटाजवळील मुंबई- नाशिक महामार्गावर मंगळवारी (ता. २) रात्री दहाला हॉटेल ऑरेंजजवळ झालेल्या भीषण अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला. कारचालकाचे नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात घडला.

Nashik
maharashtra
accident
car
Mumbai
accident case
Death in Car Accident

