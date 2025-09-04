Kasara Ghat : कसारा घाट बनला मिनी महाबळेश्वर! पावसाळ्यात पर्यटकांची मांदियाळी

इगतपुरी: सह्याद्री पर्वतरांगेच्या पायथ्याशी असलेल्या इगतपुरी तालुक्यात अखंडपणे कोसळणाऱ्या पावसाच्या सरी, त्यासोबत असणारे दाट धुके व वेगाने वाहणारे वारे, पावसामुळे संपूर्ण तालुक्यात पसरलेला हिरवागार गालिचा, हिरवाईने नटलेले डोंगर, ढगांच्या दुलईत शिरलेली शिखरे व कडेकपारीतून वाहत येणाऱ्या निर्झराचे उंचावरून पडणारे धबधबे असे मनमोहक चित्र सध्या इगतपुरीसह कसारा घाट व परिसरात दिसत असून, निसर्गाने बहरलेले रेल्वेचे बोगदे वळणावळणांचा कसारा घाट व भारतीय मध्य रेल्वेचा ब्रिटिशकालीन हिवाळी पूल पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण ठरत आहे..निसर्गाने जतन करून ठेवलेल्या कसारा ते इगतपुरीदरम्यान सुमारे १७ किलोमीटरच्या अंतराच्या या घाटात रेल्वेचे अनेक बोगदे असून, जाताना-येताना पावसाळ्यात धबधबे, खोल दरी, उंच डोंगरदऱ्या व हिरवाईने नटलेले डोंगर जणू स्वर्गाच्या जवळपास असल्याचा भास प्रत्येक प्रवाशाला होतो. मुख्य आकर्षण म्हणजे हिवाळी ब्रिज (रेल्वेपूल) आहे. या पुलावरून रेल्वे जाताना आपण आकाशात तर तरंगत नाही ना असा भास प्रत्येक प्रवासी अनुभवतो..इगतपुरी ते कसारा रेल्वेच्या तीन रेल्वेलाइन आहेत. प्रत्येक बोगदा पार करताना पावसाळ्यात पाण्याचे मोठमोठे धबधबे पाहावयास मिळतात. हाच अनुभव मुंबई-नाशिकच्या महार्गावरिल कसारा घाटातही येतो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मुंबईचे हौशी पर्यटक भावली धरण परिसरातील धबधब्यांचा आनंद लपूनछपून का होईना या काळात हमखास घेत असतात..Pune Development: जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ४७० कोटींचा निधी जमा; कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरणाला गती.वन विभागाचे दुर्लक्ष कायमपावसाळा असला की मुंबई-आग्रा महामार्गावर व रेल्वे घाटातील सर्व कर्मचारी अलर्ट असतात. मात्र ज्यांच्या हद्दीतून दरडी वगैरे कोसळतात किंवा अशा घटना घडतात त्या विभागाचे कर्मचारी व त्यांचे अधिकारी कधीच दिसत नाहीत. कसारा घाटालगत वनक्षेत्रपालांची मालमत्ता आहे व त्यांच्याच मालमत्तेतून राष्ट्रीय महामार्गावर दगड-माती तसेच रेल्वेरुळावरही बहुतेक वेळा दगड-माती पावसाळ्यात पडत असते; परंतु वन विभागाचे कर्मचारी, अधिकारी आजपावेतो कधीच घटनास्थळी आले नाहीत, असेही काही त्रस्त वाहनचालक आवर्जून सांगतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.