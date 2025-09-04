नाशिक

Kasara Ghat : कसारा घाट बनला मिनी महाबळेश्वर! पावसाळ्यात पर्यटकांची मांदियाळी

Forest Department Neglect and Safety Concerns at Kasara Ghats : निसर्गाने बहरलेले रेल्वेचे बोगदे वळणावळणांचा कसारा घाट व भारतीय मध्य रेल्वेचा ब्रिटिशकालीन हिवाळी पूल पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण ठरत आहे.
Kasara Ghat

Kasara Ghat

sakal

विजय पगारे
Updated on

इगतपुरी: सह्याद्री पर्वतरांगेच्या पायथ्याशी असलेल्या इगतपुरी तालुक्यात अखंडपणे कोसळणाऱ्या पावसाच्या सरी, त्यासोबत असणारे दाट धुके व वेगाने वाहणारे वारे, पावसामुळे संपूर्ण तालुक्यात पसरलेला हिरवागार गालिचा, हिरवाईने नटलेले डोंगर, ढगांच्या दुलईत शिरलेली शिखरे व कडेकपारीतून वाहत येणाऱ्या निर्झराचे उंचावरून पडणारे धबधबे असे मनमोहक चित्र सध्या इगतपुरीसह कसारा घाट व परिसरात दिसत असून, निसर्गाने बहरलेले रेल्वेचे बोगदे वळणावळणांचा कसारा घाट व भारतीय मध्य रेल्वेचा ब्रिटिशकालीन हिवाळी पूल पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण ठरत आहे.

