Kasar-Manmad Rail Line : मुंबई-नाशिक लोकलचे स्वप्न पूर्ण होणार! कसारा ते मनमाड समांतर रेल्वेमार्गाला केंद्राची मंजुरी

नाशिक: कसारा ते मनमाडदरम्यान १३१ किलोमीटरचा समांतर रेल्वेमार्ग उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दिला आहे. प्रकल्पासाठी अंदाजे साडेचार हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या रेल्वेमार्गासाठी जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील ४४ गावांमध्ये भू-संपादन केले जाणार आहे. नवीन रेल्वेमार्गामुळे मुंबई ते नाशिक रोड रेल्वे प्रवास अधिक गतिमान होतानाच या दोन शहरांमधील लोकलसेवेचा मार्गही खुला होईल..मध्य रेल्वेचा मुंबई ते भुसावळ हा सर्वाधिक वर्दळीचा मार्ग आहे. या मार्गावरील वाढता ताण हलका करण्यासाठी कसारा ते मनमाड असा १३१ किलोमीटरचा नवीन समांतर रेल्वेमार्ग उभारला जाणार आहे. रेल्वे मंत्रालयाने प्रस्तावित मार्गाला मंजुरी दिली असून, नवीन रेल्वेमार्ग इगतपुरी, नाशिक, निफाड, चांदवड व नांदगाव या तालुक्यांतून जाणार आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन संपादनासाठी शासनाने राजपत्रात नोंदणी केली आहे. लवकरच सविस्तर अधिसूचना घोषित केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे..रेल्वे मंत्रालयातर्फे कसारा घाटात नव्याने दोन रेल्वेलाइन टाकण्यात येतील. प्राथमिक आराखड्यानुसार या मार्गावर १८ बोगदे असतील. तसेच घाटातील चढाईची (ग्रेडीयंट) उंची कमी होणार असल्याने विनाबँकर (इंजिन) रेल्वे कसारा घाट पार करतील. त्यामुळे मेल-एक्स्प्रेस रेल्वेगाड्यांचा वेग वाढणार आहे. तर मुंबई-नाशिक लोकलसेवा सुरू करण्यासाठी प्रस्तावित मार्ग फायदेशीर ठरेल. त्यामुळे नाशिककरांचे लोकलचे स्वप्न सत्यात उतरणार आहे.....या गावांमध्ये होणार संपादनइगतपुरी : माणिक खांब, नांदगाव बु., बोरटेंभे, नांदूरवैद्यनाशिक : वंजारवाडी, लोहशिंगवे, लहवीत, भगूर ग्रामीण, भगूर (एमसीआय), संसरी, बेलतगव्हाण, विहितगाव, देवळाली, पंचक, एकलहरे, माडसांगवी, शिलापूर, ओढा, लाखलगाव, सिद्ध पिंप्रीनिफाड : चितेगाव, नारायणगाव, चांदोरी, औणे, मौजे सुकेणे, कसबे-सुकेणे, पिंपळस, पिंपरी, निफाड, गीताकुंज, शिवडी, उगाव, थेटले, कोटमगाव, टाकळी विंचूर, पिंपळगाव (नि.)चांदवड : वाकी खु., वाहेगावसाळ, काळखोडे, तळेगाव रोही, रायपूर, वडगाव पंगू, रापलीनांदगाव : मनमाड.हेही महत्त्वाचेनवीन रेल्वेमार्गावर चार स्टेशनन्यू नाशिक रोड स्टेशनचा समावेशनाशिक, निफाडच्या १६ गावांत होणार संपादनइगतपुरीत चार, चांदवडचे सात व नांदगावच्या एक गावात संपादन.मुंबई ते भुसावळ वेगवान प्रवासमुंबई ते भुसावळ मार्गावर दररोज साधारणत: ७० ते ७५ एक्स्प्रेस, मेल व मालगाड्या धावतात. पण, या मार्गावर दोनच लोहमार्ग अस्तित्वात असल्याने रेल्वेगाड्यांना विलंब होत होता. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल होत होते. यासर्व पार्श्वभूमीवर रेल्वे मंत्रालयाकडून कल्याण ते कसारा, तसेच मनमाड ते भुसावळ तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिकेचे काम सुरू आहे. केवळ कसारा ते मनमाड हाच टप्पा बाकी होता. रेल्वेने आता त्यासाठी हालचाली गतिमान केल्याने येत्या काही वर्षांमध्ये मुंबई ते भुसावळचा प्रवास वेगवान होणार आहे..Central Railway: मध्य रेल्वेची कोंडी सुटणार! १५ डब्यांच्या लोकलच्या २६२ फेऱ्या; वाचा प्लॅन काय?.तातडीने भू-संपादनप्रस्तावित रेल्वेमार्गासाठी तातडीने भू-संपादन करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने पावले उचलली आहेत. त्याकरिता उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. रेल्वेने मोजणी शुल्क भरल्यानंतर संयुक्त मोजणीची प्रक्रिया सुरू होईल. तातडीने भू-संपादन करायचे असल्याने नियमितपेक्षा तिप्पट मोजणी शुल्क भरावे लागेल, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांनी दिली आहे..