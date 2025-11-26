नाशिक

Kasar-Manmad Rail Line : मुंबई-नाशिक लोकलचे स्वप्न पूर्ण होणार! कसारा ते मनमाड समांतर रेल्वेमार्गाला केंद्राची मंजुरी

Central Approval for the Kasara–Manmad Parallel Rail Line : मुंबई-भुसावळ मार्गावरील ताण कमी करण्यासाठी आणि मुंबई ते नाशिकदरम्यान लोकलसेवा सुरू करण्यासाठी कसारा ते मनमाड दरम्यानच्या १३१ किलोमीटरच्या समांतर रेल्वेमार्गाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे.
Rail Line

Rail Line

sakal 

गौरव जोशी
Updated on

नाशिक: कसारा ते मनमाडदरम्यान १३१ किलोमीटरचा समांतर रेल्वेमार्ग उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दिला आहे. प्रकल्पासाठी अंदाजे साडेचार हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या रेल्वेमार्गासाठी जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील ४४ गावांमध्ये भू-संपादन केले जाणार आहे. नवीन रेल्वेमार्गामुळे मुंबई ते नाशिक रोड रेल्वे प्रवास अधिक गतिमान होतानाच या दोन शहरांमधील लोकलसेवेचा मार्गही खुला होईल.

Loading content, please wait...
India
Nashik
maharashtra
railway
Development
Land Acquisition
Project
route
manmad
Infrastructure

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com