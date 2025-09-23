Farmer Protest : जोपर्यंत कर्जमुक्ती नाही, तोपर्यंत 'हर घर, हर खेत काला झेंडा'; नाशिकमध्ये शेतकरी आक्रमक

कसबे सुकेणे: जोपर्यंत शेतकरी कर्जमुक्त होत नाही तोपर्यंत ‘हर घर काला झेंडा, हर खेत काला झेंडा’ हे जनआंदोलन सुरूच राहणार असल्याची माहिती समितीचे प्रमुख व शेतकरी संघटनेचे नेते भगवान बोराडे यांनी दिली. सरकारने कर्जमुक्ती द्यावी यासाठी नजीकच्या काळात जिल्हाभर या आंदोलनाची व्याप्ती आणखी वाढविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..श्री. बोराडे म्हणाले,‘ निवडणुकांच्या आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रचार सभांमधून शेतकऱ्यांची मते मिळवण्यासाठी आश्वासन दिले होते. आमच्या पक्षाची सत्ता आल्यानंतर आम्ही शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू असे आश्वासन देण्यात आले होते. .मात्र त्या गोष्टीचे सरकारला आता विस्मरण झाले आहे. सरकारला या गोष्टीचे स्मरण व्हावे म्हणून नाशिक जिल्हा बँकेच्या आणि सरकारच्या विरोधात शेतकरी आपल्या शेतात आणि घरावर काळे झेंडे लावून निषेध नोंदवीत आहेत. नाशिक जिल्हा बँकेच्या जमिनी जप्तीच्या आणि लिलावाच्या विरोधात एक जून २०२३ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे शेतकरी कर्जमुक्ती धरणे आंदोलन सुरू आहे. .नाशिक जिल्हा बँक नाशिक जिल्ह्यातील ५६ हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनी बेकायदेशीर जप्त करून लिलाव करीत आहे. या विरोधात शेतकरी स्वयंस्फूर्तीने आपल्या घरावर आणि शेतात काळे झेंडे लावून सक्तीच्या वसुलीचा निषेध करीत आहे. सोमवारी (ता.२२) रोजी पिंपळगाव धूम आणि आणि वणी खुर्द (ता. दिंडोरी) येथील शेतकऱ्यांनी आपल्या घरावर काळे झेंडे लावून सरकारचा निषेध नोंदवला आहे. .Beed Flood: बीडच्या खामगाव आणि नांदूर हवेलीत येथील पुरात अडकलेल्या त्या ३२ नागरिकांना सोमवारी रात्री सुखरूप काढले बाहेर.शेतकरी व महिला या निषेध आंदोलनात स्वयम् स्फूर्तीने भाग घेत आहेत. या कार्यक्रमासाठी शेतकरी संघटना समन्वय समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे व समिती सदस्य मोतीनाना पाटील यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. या निषेध जनआंदोलनात कर्जदार शेतकरी विश्राम कामाले, माधवराव घिवंदे, पोपटराव घिवंडे, रंगनाथ कामाले, प्रकाश कामाले, बाळासाहेब धात्रक, चंद्रकांत कामाले, राजू बेजेकर, भाऊसाहेब घिवंडे, राजू ढगे, गणपत चौधरी, पुंडलिक ढगे, शांताराम ढगे, निवृत्ती चौधरी, उत्तम ढगे, हरिश ढगे, भास्कर चौधरी, चिंतामण गावित आदी शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी वाचवण्याकरता शेतात तसेच घरावर काळे झेंडे लावून निषेध नोंदविला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.