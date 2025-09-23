नाशिक

Farmer Protest : जोपर्यंत कर्जमुक्ती नाही, तोपर्यंत 'हर घर, हर खेत काला झेंडा'; नाशिकमध्ये शेतकरी आक्रमक

Farmers Continue Black Flag Agitation in Kasbe Sukene : शेतकरी कर्जमुक्त होत नाही तोपर्यंत 'हर घर काला झेंडा, हर खेत काला झेंडा' हे जनआंदोलन सुरूच राहणार असल्याची माहिती समितीचे प्रमुख व शेतकरी संघटनेचे नेते भगवान बोराडे यांनी दिली.
कसबे सुकेणे: जोपर्यंत शेतकरी कर्जमुक्त होत नाही तोपर्यंत ‘हर घर काला झेंडा, हर खेत काला झेंडा’ हे जनआंदोलन सुरूच राहणार असल्याची माहिती समितीचे प्रमुख व शेतकरी संघटनेचे नेते भगवान बोराडे यांनी दिली. सरकारने कर्जमुक्ती द्यावी यासाठी नजीकच्या काळात जिल्हाभर या आंदोलनाची व्याप्ती आणखी वाढविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

