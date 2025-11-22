नाशिक

Accident News : चालकाचा निष्काळजीपणा! स्पीकरवरील गाण्यांमुळे आवाज गेला दबून, शंभर फुटांपर्यंत ओढत नेले

Overview of the Kasbe Sukene Accident : कसबे सुकेणे येथे ऊसवाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरच्या दोन ट्रॉलीखाली सापडून वंश प्रमोद कर्डक या सातवीच्या विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे व मोठ्या स्पीकरच्या आवाजामुळे हा अपघात झाल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कसबे सुकेणे: ऊसवाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरच्या दोन ट्रॉलीखाली सापडून मौजे सुकेणे येथे विद्यार्थ्यांचा बळी गेला आहे. गुरुवारी (ता.२० ही घटना घडली. चालकाच्या निष्काळजीपणाने विद्यार्थ्याला प्राण गमवावा लागला असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे असून ऊस वाहतूक करणाऱ्या चालकांना नियमावली घालून द्यावी असे आवाहनही काहींनी केले आहे.

