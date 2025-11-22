Accident News : चालकाचा निष्काळजीपणा! स्पीकरवरील गाण्यांमुळे आवाज गेला दबून, शंभर फुटांपर्यंत ओढत नेले

कसबे सुकेणे: ऊसवाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरच्या दोन ट्रॉलीखाली सापडून मौजे सुकेणे येथे विद्यार्थ्यांचा बळी गेला आहे. गुरुवारी (ता.२० ही घटना घडली. चालकाच्या निष्काळजीपणाने विद्यार्थ्याला प्राण गमवावा लागला असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे असून ऊस वाहतूक करणाऱ्या चालकांना नियमावली घालून द्यावी असे आवाहनही काहींनी केले आहे..सध्या ऊस वाहतूक करताना दोन ट्रॉलींची जुगाड लावून चालक ऊस नेत आहेत, त्यावेळी चालक ट्रॅक्टरवर मोठमोठ्या स्पीकरच्या साह्याने गाणी लावत असतात. याच गाणे ऐकण्याच्या नादात मौजे सुकेणे येथील कर्मवीर रावसाहेब थोरात विद्यालयातील सातवीचा विद्यार्थी वंश प्रमोद कर्डक पिंपळस ते कसबे सुकेणे रस्त्यावरील त्रिफुलीजवळ गुरुवारी (ता.२०) सायंकाळी पाचला ट्रॉलीखाली सापडून मृत्युमुखी पडला..अपघात झाला, ती जागा वळणाची असून डाव्या बाजूने ट्रॉलीच्या चाकाखाली येत वंशचा मृत्यू झाला. तो ट्रॉलीखाली सापडला तेव्हा, आजूबाजूच्या लोकांनी जोरात आवाज देण्याचा प्रयत्न केला मात्र मोठमोठ्या स्पीकरमुळे आवाज न आल्याने वंशला ट्रॉलीने जवळपास शंभर फुटापर्यंत ओढत नेले. .गंभीररीत्या जखमी झाल्याने त्याला तातडीने पिंपळगाव रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र मोठा रक्तस्राव झाल्याने त्याला तत्काळ डॉ. वसंतराव पवार वैद्यकीय महाविद्यालय रूग्णालयात नेण्यात आले. तेथे डॉक्टरांनी तपासणीनंतर वंशला मृत घोषित केले. त्यानंतर पुन्हा रात्री नऊला वंशचे शवविच्छेदन करून रात्री दहाच्या सुमारास शोकाकूल वातावरणात कसबे सुकेणे येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दरम्यान मौजे सुकेणे विद्यालयात शोक सभेचे आयोजन करण्यात येऊन ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत वंशला श्रद्धांजली अवाहण्यात आली..Beed News: बीड जिल्ह्यात दोघांनी उचलले टोकाचे पाऊल; तवलवाडीत तरुण तर वरवटीत आजाराला कंटाळलेल्या वृद्धेची जीवघेणी उडी.सध्या उसतोड सुरू असल्याने कारखान्यांनी ज्या ट्रॅक्टरला दोन ट्रॉली आहेत, त्यांच्यावर बंदी घालून ट्रॅक्टरवर असणाऱ्या स्पीकरवर देखील बंदी घालावी. शालेय विद्यार्थ्यांनीही काळजी घ्यावी.- डी. बी. मोगल, उपसभापती, मविप्र समाज, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.