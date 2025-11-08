Kausalya Kahandole

Kausalya Kahandole

sakal 

नाशिक

Kausalya Kahandole : सायकलवरून विमान प्रवासापर्यंत! त्र्यंबकेश्वरच्या कौसल्या कहांडोळेचा 'खेलो इंडिया'पर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास

From Tribal Village to National Kho-Kho Stage : नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील आदिवासी पाड्यावरून आलेल्या आणि खो-खोमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या कौसल्या कहांडोळे. ती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याचे ध्येय ठेवून नियमित सराव करत आहे.
Published on

आदिवासी पाड्यावरून आलेली मुलगी. मैदानावर कसून सराव करताना आपल्‍यातील कौशल्‍यांच्‍या जोरावर पदकांची लयलूट करते. विविध स्‍पर्धांमध्ये चमकदार कामगिरी करताना संघाच्‍या विजयात हातभार लावते. अशा या कुशल खेळाडूचे नाव आहे, कौसल्‍या कहांडोळे. भारताकडून खेळायचे स्वप्न उराशी बाळगून नवनवीन ध्येय गाठण्यासाठी ती अथक परिश्रम घेत आहे.

