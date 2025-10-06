Bachchu Kadu : सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन देऊन आता तोंड का फिरवता? सरकारला बच्चू कडू यांचे थेट खामखेडातून आव्हान!

खामखेडा: निवडणुकीवेळी मतांसाठी शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा कोरा करू, असे आश्वासन देणाऱ्या सरकारला आता शेतकऱ्यांचा विसर पडला आहे. सरकारला जाब विचारण्यासाठी आपण शेतकरी म्हणून एकत्र येत नाही, हीच सर्वांत मोठी शोकांतिका आहे. मला सरकार नव्हे, शेतकरी समस्या वाटत आहेत. शेतकरी एकत्र येत नाहीत, तोपर्यंत सरकार ठिकाणावर येणार नाही, असे सांगत त्यांनी सरकारला शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा कोरा करण्याचे आव्हान दिले..देवळा तालुका प्रहार जनशक्ती पक्षातर्फे झालेल्या शेतकरी हक्क यात्रेप्रसंगी शनिवारी (ता. ४) रात्री खामखेडा येथे ते बोलत होते. यात्रेचे गावात आगमन होताच जेसीबीद्वारे पुष्पवृष्टी करण्यात आली. शिवाजी महाराजांच्या पूर्णकृती पुतळ्यास पुष्पहार घालून बैलगाडीतून मिरवणूक तसेच पारंपरिक उत्साहात श्री. कडू यांचे जोरदार स्वागत करण्यात आले..शेतकरी नेते प्रा. यशवंत गोसावी, ‘प्रहार’चे जिल्हाध्यक्ष गणेश निंबाळकर, राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे कुबेर जाधव, जयदीप भदाणे, भगवान जाधव, अंतू पवार, हरिसिंग ठोके, ‘प्रहार’चे चांदवड अध्यक्ष प्रकाश चव्हाण, चंद्रकांत जाधव, संदीप जाधव, सुनील पाचपुते, नंदू ढिकले, उमेश आहेर उपस्थित होते..श्री. कडू म्हणाले, की लाडक्या बहिणी आम्हाला पगार द्या म्हणून मागत नव्हत्या. तुम्ही निवडणुकीत सातबारा कोरा करू, असे आश्वासन दिले होते. सत्ता आली ना, मग आता तोंड का फिरविता? मी शेतकऱ्यांसाठी लढतोय, मात्र शेतकरी सोबत येत नाही. २८ ऑक्टोबरला नागपूरला मोर्चा निघणार आहे. त्या वेळी सगळ्यांनी विधानभवनावर मोर्चासाठी उपस्थित राहा, असे आवाहनही त्यांनी केले..शरद बोरसे, काशीनाथ गुंजाळ, विलास रौंदळ, रामा पाटील, दीपक पवार यांनी मनोगत व्यक्त केले. गणेश शेवाळे यांनी प्रास्ताविक केले. चंद्रकांत जाधव यांनी सूत्रसंचालन केले व आभार मानले..Dharashiv Rain: ताज्या जखमांवर पुन्हा पावसाचे पाणी; कळंब तालुक्यात पुन्हा नुकसान, नदीकाठच्या सोयाबीनच्या गंजीही गेल्या वाहून.कुटुंबापुरतेच पिकवातुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला पुरेल एवढेच पिकवा, सरकार आपोआप ठिकाणावर येईल, तसेच शेतकऱ्यांसाठी लढणारे नेते जपायला शिका, असे आवाहन प्रा. यशवंत गोसावी यांनी शेतकऱ्यांना केले. आपल्याकडील पुढारी सुरक्षित खोपे तयार करून ठेवतात. ते फक्त निवडणुकीपुरते बाहेर येतात, त्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर काही देणे-घेणे नसल्याचे गणेश निंबाळकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.