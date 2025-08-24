Kikvi water project : किकवी पेयजल प्रकल्पाला गती; वन विभागाच्या पाहणीनंतर कामाला सुरुवात

नाशिक: किकवी पेयजल प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या वन विभागाच्या जमिनीची पाहणी करण्यासाठी वन विभागाच्या मुख्य कार्यालय नागपूर येथील प्रधान मुख्य वनसंरक्षक लवकरच भेट देणार आहेत. त्यानंतर येणाऱ्या अहवालानंतर कितवी पेयजल प्रकल्प उभारण्याची खऱ्या अर्थाने प्रक्रिया सुरू होणार आहे..स्वातंत्र्य दिनानिमित्त जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर किकवी प्रकल्पासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना दिल्यानंतर या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. प्रकल्पासाठी वन विभागाच्या १७२ हेक्टर जमिनीचा प्रस्ताव नागपूर कार्यालयामध्ये मे महिन्यामध्ये सादर करण्यात आला होता. या प्रक्रियेतील पहिल्या व महत्त्वाच्या टप्प्यास पूर्वीच मंजुरी मिळाली आहे. .त्यानंतरच्या दुसऱ्या टप्प्याचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाकडून सादर करण्यात आला. त्यामुळे या भेटीला विशेष महत्त्व आले आहे. अहवालानंतर वन विभागाकडून जमिनीचे भरावयाचे शुल्क (एनपीव्ही) कळविण्यात आल्यानंतर जलसंपदाकडून ते अदा केले जाईल व जलसंपदाला वन विभागाची जमीन ताब्यात मिळेल. साधारणतः या वर्षाअखेरीस किकवी पेयजल उभारण्याचे प्रत्यक्ष काम सुरू होणार आहे..Chh. Sambhajinagar: छातीवर वार होऊनही वडिलांना वाचविण्यासाठी काढली दुचाकी! प्लॉटच्या वादातून अख्ख्या कुटुंबावर झाला होता हल्ला.असा आहे किकवी प्रकल्पनाशिक महापालिकेने २००९ मध्ये हा प्रकल्प शहरासाठी प्रस्तावित केला होता. एकूण पाणीसाठा ७०.३६ पैकी उपयुक्त ६० दलघफू क्षमतेचा हा प्रकल्प आहे. २०२१ मध्ये एक टीएमसी पाणी या प्रकल्पाद्वारे शहराला मिळणे अपेक्षित होते. मात्र तसे घडले नाही. गंगापूर धरणावरील अवलंबित्व कमी व्हावे, त्यावर अधिक ताण पडू नये, मराठवाड्याला अधिक पाणी मिळावे या हेतूने किकवी प्रकल्पाची योजना आखली गेली. पंधरा वर्षांनंतर या प्रकल्पाला शासनाने ४ ऑक्टोबर २०२४ ला मंजुरी दिली. महापालिकेने हा प्रकल्प २००९ मध्ये शहरासाठी प्रस्तावित केला होता. या प्रकल्पामुळे नाशिक शहरात एप्रिल- मेमधील पाणीटंचाई भासणार नाही. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून १.५ मेगावॉट वीजनिर्मिती होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.