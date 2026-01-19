Nashik Farmers Protest : वनहक्कासाठी आदिवासींचा एल्गार; नाशिक-गुजरात महामार्ग सलग दुसऱ्या दिवशी ठप्प!

दिंडोरी- हरसूल: वनदाव्याच्या चार हेक्टर जमिनीच्या मोजणीसह विविध ३६ मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेतर्फे शनिवार (ता. १७)पासून राज्यभर बेमुदत रास्ता रोको आंदोलन छेडण्यात आले असून, रात्र जागून रविवारी (ता. १८) दुसऱ्या दिवशीही आंदोलक रस्त्यावर ठाण मांडून बसून होते. .दिंडोरी, हरसूल, सुरगाणा, पेठ येथे दुसऱ्या दिवशी सुरू असलेल्या या आंदोलनात मोठ्या संख्येने आदिवासी बांधव सहभागी झाले होते. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्यात येणार असून, यापुढे नाशिक आणि मंत्रालयावर लाँग मार्च काढण्याचा निर्धार किसान सभेने व्यक्त केला आहे..अखिल भारतीय किसान सभेचे माजी राज्याध्यक्ष, माजी आमदार जे. पी. गावित यांच्या नेतृत्वाखाली शनिवारपासून हे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. बोरगाव, पेठ, हरसूल आणि दिंडोरी येथे आंदोलकांनी रात्र रस्त्यावरच जागून काढत रविवारीही ‘रास्ता रोको’ सुरू ठेवला होता. दिंडोरी येथेही प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर शनिवारपासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे. .किसान सभेचे जिल्हा सचिव रमेश चौधरी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे तालुका सचिव देवीदास वाघ, ‘डीवायएफआय’चे जिल्हा सचिव आप्पा वटाणे यांच्यासह किसान सभा समिती, पक्षाचे तालुका समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शेतकरी, आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तीन तास ‘रास्ता रोको’ सुरू राहिल्याने रस्त्याच्या चारही बाजूंनी वाहनांच्या लांबच लाब रांगा लागल्या होत्या. रविवार असताना दिवसभर या रस्त्यावरून एकेरी वाहतूक सुरू होती. यामुळे पोलिस यंत्रणेवर ताण पडला आहे..गुजरातकडे जाणारा महामार्ग ठप्पपेठ: तालुका किसान सभेतर्फे शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी शनिवार (ता. १७)पासून नाशिक-पेठ राष्ट्रीय महामार्गावर सुरू कऱण्यात आलेले रास्ता रोको आंदोलन रविवारी (ता. १८)ही कायम होते. नाशिक- पेठ- गुजरात राष्ट्रीय महामार्ग ‘रास्ता रोको’ आंदोलनामुळे पूर्णपणे ठप्प झाला. महामार्गावर वाहनांच्या रांगा लागल्या असून, वाहतूक ठप्प आहे. गुजरातकडे भाजीपाला घेऊन जाणारी वाहने त्यात अडकली आहेत..प्रशासनाकडून कोणतेही आश्वासन न मिळाल्याने आंदोलक ठाण मांडून आहेत. शिधा घेऊन आलेले आंदोलक अंथरुण-पांघरुणासह रस्त्यावर असून, थंडीच्या कडाक्यात त्यांनी बिऱ्हाड मांडून रात्र काढली. पेठ शहराजवळील बायपासवर हे रास्ता रोको आंदोलन सुरू आहे. आंदोलकांना रस्त्यावर झोपून रात्र काढावी लागली. आंदोलनादरम्यान माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी मोर्चेकऱ्यांना संबोधित केले. वनपट्टेधारकांच्या मागण्या मान्य होऊन अंमलबजावणी होईपर्यत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. खासदार भास्कर भगरे यांनी मोर्चेकऱ्यांची भेट घेतली..Malegaon Election Results : 'मालेगावात हिंदू-मुस्लिम मुद्द्यावर जातीयवाद पेरून राजकीय पोळी भाजली, पण जनतेने..'; काय म्हणाले इस्लाम पक्षाचे प्रमुख?.किसान सभेच्या प्रमुख मागण्या अशावनाधिकार कायद्यानुसार ताब्यात असलेल्या दहा एकरपर्यंतच्या जमिनीचे क्षेत्र मंजूर करावेस्वतंत्र सातबारा तयार करून पती-पत्नीचे नाव कब्जेदार सदरी नोंदवावेसुरगाणा, पेठ, त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील अपूर्ण पाझर तलाव पूर्ण करून मोठे बंधारे बांधावेतशेतकऱ्यांना उपसा सिंचन योजनेद्वारे शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करावेभातासाठी दोन हेक्टरपर्यंत मिळणारा बोनस वनपट्टाधारकांनाही द्यावाप्रत्येक प्लॉटधारकाला शेतकरी सन्मान योजनेत सहभागी करापेसा क्षेत्रातील सर्व खात्यांमधील नोकरभरती त्वरित पूर्ण करावीआदिवासी विकास विभागाकडून दिला जाणारा भात पिकाचा बोनस वनपट्टेधारकांनाही मिळावाआंब्यासह नागली, उडीद, कुळीथ, वरईला हमीभाव जाहीर करून सरकारने खरेदी करावेहरसूल उपजिल्हा रुग्णालयाचे काम त्वरित सुरू करून ट्रामा केअर सेंटरसह कर्मचारी नेमावेत.वनहक्क कायदा मंजूर होऊनही शासन फक्त बोळवण करीत आहे. अजूनही त्याची अंमलबजावणी करीत नाही. जोपर्यंत सर्व मागण्या पूर्ण केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत किसान सभेचे आंदोलन दिवसरात्र सुरूच राहील.- इरफान शेख, राज्य सचिव, माकप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.