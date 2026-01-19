नाशिक

Nashik Farmers Protest : वनहक्कासाठी आदिवासींचा एल्गार; नाशिक-गुजरात महामार्ग सलग दुसऱ्या दिवशी ठप्प!

Indefinite Rasta Roko Protest Launched by Kisan Sabha in Nashik Region : विविध ३६ मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेतर्फे शनिवार पासून राज्यभर बेमुदत रास्ता रोको आंदोलन छेडण्यात आले असून, रात्र जागून रविवारी दुसऱ्या दिवशीही आंदोलक रस्त्यावर ठाण मांडून बसून होते.
दिंडोरी- हरसूल: वनदाव्याच्या चार हेक्टर जमिनीच्या मोजणीसह विविध ३६ मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेतर्फे शनिवार (ता. १७)पासून राज्यभर बेमुदत रास्ता रोको आंदोलन छेडण्यात आले असून, रात्र जागून रविवारी (ता. १८) दुसऱ्या दिवशीही आंदोलक रस्त्यावर ठाण मांडून बसून होते.

