Nashik Kumbh Mela : नाशिकचा 'सिंहस्थ' आता साहित्यातूनही दिसेल! धार्मिक पुस्तकांचा खजिना होणार खुला

Nashik Prepares for Kumbh 2027 with a Surge in Spiritual Literature : नाशिकमधील सिंहस्थ २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर श्री नवनाथ भक्तिसार, नाशिक दर्शन, त्र्यंबकेश्वर इतिहास अशा अनेक धार्मिक आणि आध्यात्मिक पुस्तकांच्या प्रकाशनाची तयारी सुरू झाली असून, मुद्रित माध्यमांसोबत ई-पुस्तकांवरही भर दिला जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: रुद्राक्षाच्या संस्कृतीची परंपरा असणाऱ्या नाशिकनगरीत आध्यात्मिक विषयांच्या पुस्तकांचा तुटवडा नाही. त्यात सिंहस्थ २०२७ जवळ येऊन ठेपल्याने येत्या वर्षभरात शेकडो धार्मिक पुस्तके प्रकाशित होण्याच्या मार्गावर आहेत. शहरातील नावाजलेल्या प्रकाशकांकडे ही पुस्तके लेखकांकडून आली असून, मुद्रितशोधन, सेटिंग या प्रोसेस सुरू झाल्या आहेत.

