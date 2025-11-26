Nashik Kumbh Mela : नाशिकचा 'सिंहस्थ' आता साहित्यातूनही दिसेल! धार्मिक पुस्तकांचा खजिना होणार खुला

नाशिक: रुद्राक्षाच्या संस्कृतीची परंपरा असणाऱ्या नाशिकनगरीत आध्यात्मिक विषयांच्या पुस्तकांचा तुटवडा नाही. त्यात सिंहस्थ २०२७ जवळ येऊन ठेपल्याने येत्या वर्षभरात शेकडो धार्मिक पुस्तके प्रकाशित होण्याच्या मार्गावर आहेत. शहरातील नावाजलेल्या प्रकाशकांकडे ही पुस्तके लेखकांकडून आली असून, मुद्रितशोधन, सेटिंग या प्रोसेस सुरू झाल्या आहेत. .सिंहस्थाच्या दृष्टीने प्रशासनाची रोजच तयारी सुरू आहे. धार्मिक गुरूंच्या तसेच आखाड्यांच्या बैठकाही सध्या होत आहेत. २०२७ मध्ये येणारा सिंहस्थ प्रयागराजच्या धर्तीवर यशस्वी करण्याचा प्रशासनाचा मानस असल्याने त्यादृष्टीने अनेक बाबींकडे विशेषत्वाने लक्ष दिले जात आहे. प्रयागराजच्या कोट्यवधी रुपयांच्या पुस्तक खरेदी-विक्रीच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्येही सिंहस्थाच्या दृष्टीने काही पुस्तके लिहिली गेली आहेत. .त्यात श्री नवनाथ भक्तिसार, श्रीराम-सीता वियोग, नाशिक कॉफीटेबल बुक, नाशिकच्या धार्मिक पर्यटनस्थळांचे ग्राफिक बुक, नाशिक दर्शन, नाशिक व तीर्थस्थाने, त्र्यंबकेश्वर आणि इतिहास, कावनई, गरुडतीर्थ यांचा इतिहास तसेच सिंहस्थादरम्यान नाशिकच्या काळाराम मंदिरात येणाऱ्या नाथपंथी झुंडीचा इतिहास, अनुपान शीला व कौलीगुडा पर्वत याबाबत माहिती देणारी अनेक पुस्तके प्रकाशनाच्या मार्गावर आहेत..सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक आणि परिसरातील सर्वच तीर्थक्षेत्रांना पुस्तकात मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे. नाशिकच्या सिंहस्थाला जगभरातून भाविक, संशोधक, अभ्यासक, साधू अशी मंडळी येत असल्याने येथून जाताना नाशिकचे संचित त्यांनी बरोबर न्यावे, तसेच आपल्या नाशिकची ओळख साहित्यातून, पुस्तकातून चिरंजीव राहावी, यासाठी पुस्तकरूपी खजिना खुला होणार आहे. यात देवेंद्रनाथ पंड्या, दत्तात्रय बैरागी, निकेत ठाकूर, सुहास जोशी, चंद्रकांत वाघ, सुमती निरंजन, मयूर देशपांडे यांसारखी अनेक लेखक मंडळी आपली पुस्तके सिंहस्थादरम्यान प्रकाशित करणार आहेत..मुद्रित माध्यमांना डिजिटलची जोडयंदाचा सिंहस्थ सर्वच डिजिटल होत असल्याने अनेकांनी ई-पुस्तके प्रकाशित करण्याचा मानसही बोलून दाखविला. ई-पुस्तकांमध्ये प्रिंटिंगचा खर्च होत नसल्याने तसेच मोबाईल टू मोबाईल देवाणघेवाण सहज शक्य असल्याने अनेकांनी डिजिटल बुक करण्याकडे आपला मोर्चा वळविला. डिजिटल बुकमध्ये रंगीत चित्रांचा अधिक समर्पकपणे वापर करता येणार असल्याने त्याकडे जास्त ओढा आहे..सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वेळी अनेक पुस्तके प्रकाशित केली होती. मात्र, शहर पूर्णपणे तिन्ही पर्वण्यांना बंद करण्यात आल्याने येथून पुस्तके बाहेर जाऊ शकली नाहीत. यंदाच्या वेळी प्रशासनाला विनंती आहे, की पुस्तकांच्या खरेदी-विक्रीसाठी भाविकांना शहरात येऊ द्यावे.- विलास पोतदार, वैशाली प्रकाशन.PM Narendra Modi Blog : "माझ्या सारखा गरीब माणूस पंतप्रधान झाला कारण.." मोदींनी सांगितली जुनी आठवण, हत्तीवरून संविधान....गेल्या सिंहस्थात आम्ही सरस्वती प्रिंटर्सतर्फे स्मरणिका प्रकाशन केले होते. यात अनेक दिग्गज लेखक, अभ्यासक, संशोधक यांचे लेख, तसेच नाशिकची विविध छायाचित्रे यांचा समावेश होता. यंदाच्या सिंहस्थातही काही पुस्तके आमच्याकडे आलेली असून, ती प्रकाशित करण्याचा मानस आहे. पुस्तकांचे काम अंतिम टप्प्यात आले.- चंद्रशेखर कासार, सरस्वती प्रिंटर्सनाशिकच्या सिंहस्थादरम्यान नवनाथ भक्तिसार या ग्रंथाचे मराठीत रूपांतर करून, तसेच त्यातील काही बाबींचा आध्यात्मिक अर्थ उलगडून सांगणारा ग्रंथ लिहिला आहे. त्याचे प्रकाशन नाथांच्या सान्निध्यात होईल.- देवेंद्रनाथ पंड्या, लेखक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.