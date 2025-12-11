नाशिक

Nashik Kumbh Mela 300 Trees Cutting : पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधाला झुगारून नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी ३०० झाडांची कत्तल, वातावरण चिघळणार

Nashik Environmental Row : नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी तब्बल ३०० झाडांची कत्तल करण्यात आली असून पर्यावरणवाद्यांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला. प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे वातावरण चिघळण्याची शक्यता व्यक्त होते.
Nashik Kumbh Mela 300 Trees Cutting

Nashik Kumbh Mela 300 Trees Cutting

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Nashik Kumbh Mela : नाशिकमध्ये 2027 साली होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तपोवन परिसरात साधुग्राम उभारण्याची योजना असल्याने तब्बल १ हजार ८०० झाडं तोडावी लागणार आहेत. यापार्श्वभूमीवर नाशिकच्या तपोवन परिसरात आजपासून वृक्षतोडीस सुरुवात झाली असून नवीन एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) उभारणीसाठी ३०० झाडांची कत्तल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. पर्यावरणप्रेमींच्या तीव्र विरोधाकडे दुर्लक्ष करून ही कारवाई सुरू करण्यात आली. त्यामुळे वाद अधिक चिघळण्याची चिन्हे आहेत. महापालिकेने ४४७ झाडांना रीतसर परवानगी घेतल्याचा दावा केला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
Kumbh Mela
tree
Tree Plantation
Tree Planting
tree planting schemes
Tree Plant
Tree Planting Activity

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com