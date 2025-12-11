Nashik Kumbh Mela 300 Trees Cutting : पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधाला झुगारून नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी ३०० झाडांची कत्तल, वातावरण चिघळणार

Nashik Kumbh Mela : नाशिकमध्ये 2027 साली होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तपोवन परिसरात साधुग्राम उभारण्याची योजना असल्याने तब्बल १ हजार ८०० झाडं तोडावी लागणार आहेत. यापार्श्वभूमीवर नाशिकच्या तपोवन परिसरात आजपासून वृक्षतोडीस सुरुवात झाली असून नवीन एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) उभारणीसाठी ३०० झाडांची कत्तल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. पर्यावरणप्रेमींच्या तीव्र विरोधाकडे दुर्लक्ष करून ही कारवाई सुरू करण्यात आली. त्यामुळे वाद अधिक चिघळण्याची चिन्हे आहेत. महापालिकेने ४४७ झाडांना रीतसर परवानगी घेतल्याचा दावा केला आहे..मागील अनेक दिवसांपासून पर्यावरणप्रेमी या वृक्षतोडीविरोधात आंदोलन करत आहेत. मात्र आज प्रत्यक्षात झाडांची कत्तल सुरू झाल्याने त्यांच्यात संतापाची लाट आहे. साधुग्रामच्या झाडांबाबत निर्णय प्रलंबित असतानाच एसटीपी प्रकल्पासाठी झाडांची कत्तल केल्याचा आरोप पर्यावरण कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. तपोवन परिसरातील वृक्षतोड, साधुग्राम प्रकल्प, शेतकऱ्यांचा विरोध आणि पर्यावरणप्रेमींचे आंदोलन या सर्व घडामोडींमुळे नाशिकमध्ये वातावरण चांगलेच तापले आहे. पुढील काही दिवसांत या विवादावर कोणता तोडगा निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..नवीन एसटीपी प्लांट हा कुंभमेळ्यात वाढणाऱ्या गर्दीचा ताण हाताळण्यासाठी उभारला जात असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र तपोवन परिसरातील पर्यावरणीय समतोल बिघडण्याची भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे. प्रसिद्ध अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी स्वतः तपोवनला भेट देऊन वृक्षतोड थांबवावी अशी मागणी केली. शिंदे यांनी या मुद्यावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचीही भेट घेतली आहे..दरम्यान, साधुग्राम प्रकल्पासाठी टीडीआरद्वारे भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा ठाम विरोध सुरूच आहे. बाजारभावानुसार रोखीनेच मोबदला द्यावा, अशी जागामालकांची मागणी आहे. महापालिकेच्या 50 टक्के टीडीआर आणि 50 टक्के रोख रकमेचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला आहे. तसेच आरक्षण 377 एकरांवरून 1200 एकरांपर्यंत वाढवण्यासही त्यांनी कडाडून विरोध दर्शविला आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त मनिषा खत्री यांनी लवकरच वाटाघाटी सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे..Nashik Election : ऐन थंडीत नाशिकच्या राजकारणाचा पारा वाढला! ७ प्रभागांत २२ उमेदवार रिंगणात, २० डिसेंबरला मतदान.नाशिकसाठी १५ हजार झाडं येणारदरम्यान हैदराबादहून नाशिकसाठी तब्बल १५ हजार झाडांची रोपे आज नाशिक येथे दाखल होणार आहेत. पेलिकन पार्क, गंगापूर रोड याशिवाय गोदावरी, नंदिनी आणि कपिला नदीकिनाऱ्यावर वृक्षारोपणासाठी योग्य ठिकाणांची पाहणी महापालिका वन विभाग आणि पर्यावरणप्रेमींकडून सुरू आहे. नद्यांच्या तीरावर मोठ्या प्रमाणात रोपण झाल्यास पर्यावरण संवर्धनाला चालना मिळेल, असा पर्यावरण कार्यकर्त्यांचा दावा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.