नाशिक

Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा सीसीटीव्ही घोटाळा? ९.९४ कोटींचे काम २९४ कोटींवर; 'आप'चा गंभीर आरोप, न्यायालयीन चौकशीची मागणी

AAP Alleges ₹294 Crore Irregularities in Kumbh CCTV Project : नाशिकमध्ये आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ साठी गर्दी नियंत्रण आणि सुरक्षिततेसाठी बसविण्यात येणाऱ्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या कामात मोठ्या आर्थिक अनियमिततेचा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे.
Kumbh Mela

Kumbh Mela

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: भाविकांची सुरक्षितता व गर्दी नियंत्रणासाठी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी बसविल्या जाणाऱ्या सीसीटीव्हीच्या कामात अनियमितता झाली असून, जे काम २०१५ मध्ये ९.९४ कोटी रुपयांना दिले होते तेच काम सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी २९४ कोटी रुपयांना देण्यात आल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे. यासंदर्भात न्यायालयीन चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे, तर स्मार्टसिटी कंपनीने हा आरोप फेटाळताना पुरावे दिल्यास चौकशी करू, असे उत्तर दिले आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
company
scam
cctv
Project
judicial
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com