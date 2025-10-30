Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा सीसीटीव्ही घोटाळा? ९.९४ कोटींचे काम २९४ कोटींवर; 'आप'चा गंभीर आरोप, न्यायालयीन चौकशीची मागणी

नाशिक: भाविकांची सुरक्षितता व गर्दी नियंत्रणासाठी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी बसविल्या जाणाऱ्या सीसीटीव्हीच्या कामात अनियमितता झाली असून, जे काम २०१५ मध्ये ९.९४ कोटी रुपयांना दिले होते तेच काम सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी २९४ कोटी रुपयांना देण्यात आल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे. यासंदर्भात न्यायालयीन चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे, तर स्मार्टसिटी कंपनीने हा आरोप फेटाळताना पुरावे दिल्यास चौकशी करू, असे उत्तर दिले आहे..आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात गर्दी नियंत्रणासाठी सीसीटिव्ही बसविले जाणार आहे. सुरुवातीला १ हजार २०० सीसीटिव्ही बसविण्याचे नियोजन होते. परंतु, दहा कोटींहून अधिक भाविक येतील असा अंदाजानंतर सीसीटिव्हींची संख्या वाढविण्यात आली. स्मार्टसिटी कंपनीकडे सिसीटीव्ही बसविण्याचे काम दिले आहे. .यापूर्वी स्मार्ट सिटी कंपनीने शहरात १ हजार ३०० सीसीटीव्ही बसवून नियंत्रण कक्षेला जोडले आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीने विविध कंपन्यांकडून स्वारस्य देकार (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोझल) मागविल्यानंतर मॅट्रिक्स कंपनीला सीसीटिव्ही बसविण्याचे काम देण्यात आले आहे. शाहीमार्ग, साधुग्राम, रामतीर्थाकडे जाणारे सर्व रस्ते, गोदाघाट, शहराचे प्रवेशद्वार, पार्किंग ठिकाणांवर सीसीटिव्ही बसविले जाणार आहे..दहा कोटींवरून काम २९४ कोटींवरसीसीटीव्ही बसविण्याचे २९४ कोटी रुपयांचे काम मॅट्रिक्स कंपनीला मिळाले आहे. २०१५ साली हेच काम ९.९४ कोटी रुपयांमध्ये करण्यात आले होते. ठाणे शहरात सीसीटिव्ही बसविण्यात आले तेथेही मॅट्रिक्स कंपनीने सीसीटीव्ही बसविले आहेत. ठाणे शहरात कॅमेरे बसविण्यासाठी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जशाच्या तसा नाशिक कुंभमेळ्यासाठी वापरला गेला आहे. .सल्लागार कंपनीने देखील रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजलचे कॉपी-पेस्ट साठी पैसे घेतल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे. २०१५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक कुंभमेळ्याच्या सीसीटिव्ही अनियमिततेवर चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यावेळी मुंबईतील एका कंपनीला ९.४४ कोटींचे टेंडर दिले होते. .नियमांकडे दुर्लक्ष, सिंगल बीड मंजुरी, आणि इतर आरोपांवर विरोधकांनी न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली होती. त्यावेळी शासनाला कायमस्वरूपी सीसीटिव्ही बसवायचे होते, परंतु, तीन महिन्यांत शक्य नसल्याने तात्पुरत्या स्वरूपात लावल्याचे सांगितले होते. परंतु, अकरा वर्षांनंतरही कायमस्वरूपी सीसीटिव्ही बसविलेच नाही. .फक्त कॅमेरे बसविण्याचा खर्च ९.४४ कोटींवरून २९४ कोटींवर गेल्याने चौकशीचे काय झाले व जबाबदारी कुणाची असा सवाल आम आदमी पक्षाचे राज्य उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी केला..Latur Heavy Rain: बळिराजावरील संकट संपता संपेना... जिल्ह्याला पावसाचा पुन्हा तडाखा; नद्यांना पूर, सोयाबीनच्या बनिमी गेल्या वाहून.आरोपासंदर्भात अद्याप कोणी संपर्क केलेला नाही. परंतु, पुरावे दिले तर नक्की चौकशी करू. २०१५ मध्ये ९.४४ कोटी रुपयांमध्ये काम झाले असेल तर तेथील कराराच्या अटी व शर्ती द्याव्यात. बेफाम आरोप करून संभ्रम निर्माण करू नये.सुमंत मोरे, सीईओ, स्मार्टसिटी कंपनी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.