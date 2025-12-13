Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळा 'सुरक्षित आणि हरित' होणार! आयुक्त शेखर सिंह यांची माहिती; स्वयंसेवी संस्थांशी झाली बैठक.

नाशिक: सिंहस्थ-कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदावरीसह तिच्या उपनद्या तसेच नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे स्वच्छतेसाठी नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिली. गोदावरीसह उपनद्यांच्या स्वच्छतेकरिता नागरिकांचे योगदान महत्त्वपूर्ण असून, सर्वसामान्यांनी या उपक्रमात सहभाग नोंदवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. .कुंभमेळा विकास प्राधिकरणातर्फे जिल्हा परिषदेच्या कर्मवीर रावसाहेब थोरात सभागृहात शुक्रवारी (ता. १२) कुंभमेळ्यातील स्वच्छतेबाबत जनजागृतीसाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी सिंह बोलत होते. यावेळी महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त करिश्मा नायर, उपायुक्त अजित निखत, त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी राहुल पाटील यांच्यासह विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते..आयुक्त सिंह म्हणाले, कुंभमेळा कालावधीत देश-विदेशातील भाविक नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे येणार आहेत. राज्य शासनाच्या माध्यमातून कुंभमेळा सुरक्षित, हरित आणि अपघातविरहित करण्यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरण कटिबद्ध आहे. त्याअनुषंगाने नाशिकसह त्र्यंबकेश्वर येथे स्वच्छतेसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येतील. त्यासाठी नागरिक व स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य तसेच मार्गदर्शन महत्त्वाचे आहे असे त्यांनी सांगितले. यावेळी उपस्थित प्रतिनिधींनी विविध सूचना केल्या..त्र्यंबकेश्वरमध्ये साधणार संवादगोदावरीसह उपनद्यांच्या स्वच्छतेसह त्या बारमाही वाहत्या ठेवण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, शाळा आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना स्वच्छता उपक्रमांमध्ये सहभागी करून घेण्यात येईल. गोदावरीसह तिच्या उपनद्या, धार्मिक, ऐतिहासिक पर्यटनस्थळे येथेही हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. आगामी काळात त्र्यंबकेश्वर येथे नागरिकांशी संवाद साधणार असल्याची माहिती सिंह यांनी दिली..Nagpur Winter Session: मोर्चेकऱ्यांच्या हालअपेष्टांची उच्च न्यायालयाकडून दखल; निवारागृह उपलब्ध करणे सरकारचे कर्तव्य.स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधींच्या सूचनागंगापूर गाव ते दसक-पंचकपर्यंत स्वच्छता मोहीम राबवावीदीड वर्षात विविध उपक्रम हाती घेण्यात यावेनदी परिसरातील विक्रेत्यांमध्ये प्लास्टिक वापराबाबत जनजागृती करावीतरुण, शाळा, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना उपक्रमात सहभागी करून घ्यावेनदीपात्रात केरकचरा टाकण्यास प्रतिबंध करावागणेश मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग घ्यावाकचरा टाकण्याच्या ठिकाणी घंटागाडी उपलब्ध ठेवावीभाविकांसाठी स्वच्छतागृह उपलब्ध असावेस्वच्छतेसाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रम हाती घ्यावेस्वच्छतेसाठी परवानगी प्रक्रिया सुलभ करावी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.