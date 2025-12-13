नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळा 'सुरक्षित आणि हरित' होणार! आयुक्त शेखर सिंह यांची माहिती; स्वयंसेवी संस्थांशी झाली बैठक.

Kumbh Mela Cleanliness Planning in Nashik and Trimbakeshwar : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदावरी आणि उपनद्यांच्या स्वच्छतेच्या नियोजनासाठी सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींसमवेत संवाद साधला.
नाशिक: सिंहस्थ-कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदावरीसह तिच्या उपनद्या तसेच नाशिक व त्र्यंबकेश्‍वर येथे स्वच्छतेसाठी नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिली. गोदावरीसह उपनद्यांच्या स्वच्छतेकरिता नागरिकांचे योगदान महत्त्वपूर्ण असून, सर्वसामान्यांनी या उपक्रमात सहभाग नोंदवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

