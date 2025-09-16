Nashik Kumbh Mela : 'सिंहस्थ'च्या नावाखाली भक्तांचे पैसे लुटले; जितेंद्र आव्हाडांचा सरकारवर गंभीर आरोप

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने विकासकामे सुरू आहेत. विकासकामे करताना भावनिक सांगड घालून भक्तांचे पैसे लुटले जात आहेत. नियमबाह्य कामे सुरू असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते व आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी घोटाळ्याचे सूत्रधार असल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली..राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आक्रोश मोर्चा नाशिकमध्ये झाला, या वेळी माध्यमांशी बोलत होते. ते म्हणाले, की २०२१ पासून सिंहस्थाच्या नावाखाली नियमबाह्य कामे सुरू आहेत. ज्या निविदा कमी दराने जात होत्या, त्याच आता पाच ते दहा टक्के जादा दराने दिल्या गेल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता प्रशांत औटी फावड्याने पैसे ओढत आहेत. हिवाळी अधिवेशनात आपण सरकारला त्याचा जाब विचारणार आहोत..Siddharth Shinde Death: Supreme Court मध्ये चक्कर आली आणि... सिद्धार्थ शिंदेंवर काळाचा घाला | Sakal News.पालकमंत्रिपदासाठी पूजा सुरू आहे, इतर मागासवर्गीय समाजाला अस्वस्थ, तर मराठा समाजाला फसविण्याचे काम सुरू आहे. राज्यात जातींमध्ये भांडणे लावण्याचे काम सुरू असून, यातून संशयकल्लोळ निर्माण करून महाराष्ट्र धर्म उद्ध्वस्त करण्याचे काम महायुतीकडून सुरू असल्याचे सांगत त्यांनी जोरदार हल्ला चढविला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.