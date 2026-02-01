Girish Mahajan : कुंभमेळ्याच्या कामात हलगर्जीपणा नको! गिरीश महाजन यांचा कडक कारवाईचा इशारा

नाशिक: कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने शहरात रस्ते, गोदावरी स्वच्छता, मलनिस्सारण प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. कामाच्या निमित्ताने नाशिककरांची तात्पुरती गैरसोय होऊ शकते, परंतु भविष्यात कायमस्वरूपी पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे मत कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी व्यक्त करताना दर्जेदार कामांसाठी सहकार्याचे आवाहन केले. कामांमध्ये त्रुटी आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला..कालिदास कलामंदिरात नाशिक- त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणातर्फे गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले, प्रयागराज कुंभमेळ्याचा अनुभव लक्षात घेता नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे जागेची मर्यादा आहे. प्रयागराजच्या तुलनेत भाविकांची संख्या चार ते पाचपटीने वाढणार असल्याने गर्दी व्यवस्थापनासह पायाभूत सुविधांचे शिस्तबद्ध नियोजन आवश्यक आहे. .शासनाने विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. निधीचा अपव्यय होणार नाही याची दक्षता यंत्रणांनी घ्यावी. जगभरातून भाविक येणार असल्याने, नियोजनाचे कौतुक झाले पाहिजे, अशी भावना निर्माण झाली पाहिजे. त्यामुळे जबाबदारीने कामे पार पाडावी. कुंभमेळा संधी समजून शासकीय यंत्रणांनी जबाबदारीने काम करावे. कुंभमेळा जवळ आल्याने कालावधीत कामे पूर्ण करण्यासाठी ‘ॲक्शन मोड’ घ्यावा. .विभागीय आयुक्त तथा कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी गुणवत्ता नियंत्रण नियोजन, अंमलबजावणीचा अविभाज्य भाग असल्याचे नमूद केले. विकास कामे करताना शासकीय यंत्रणांमधील समन्वय आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमुद केले. कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले, पावसाळ्याचा कालावधी व तीव्रता कामांच्या गुणवत्तेवर परिणाम करणार नाही, यासाठी अंमलबजावणीचे वेळापत्रक हवामानाशी सुसंगत असावे. गुणवत्ता हमी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठीच कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..Solapur News: रखडलेल्या बसवेश्वर पुतळ्यासाठी २४ संघटना एकवटल्या; भरघोस निधी असतानाही प्रत्यक्ष काम न झाल्याने कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह!.अधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शनकार्यशाळेत आयआयटी मुंबईचे डॉ. धर्मवीर सिंह यांनी बिटुमिनस तसेच काँक्रिट रस्त्यांच्या बांधकामातील तांत्रिक बाबी, लवचिक व कठीण रस्त्यांचे निकष यावर सविस्तर मार्गदर्शन केले. विकास ठाकर यांनी नागरी पायाभूत सुविधा समन्वय, पावसाळी पाणी व्यवस्थापन, कामांची गुणवत्ता व नियंत्रण याविषयी माहिती दिली. त्रयस्थ गुणवत्ता नियंत्रण संस्थेचे अविनाश आठवले व वैभव भोसले यांनी आयएसओ मानकांनुसार तपासणी, निरीक्षण व अहवाल प्रक्रियेचे सादरीकरण केले. देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे पियुष पाटील यांनी विविध परवानग्या व ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.