Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळा सुरक्षा: नाशिक शहर-ग्रामीण पोलिसांच्या निधीला तातडीने मंजुरी

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सचिवांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत शहर- ग्रामीण पोलिसांसाठी असलेल्या निधीला तातडीने मंजुरी देण्यात आली. यामुळे येत्या काळात पोलिसांना सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी आवश्यक उपाययोजनाच्या कामांना गती मिळण्यास मदत होणार आहे..मुंबई येथे सह्याद्री अतिथिगृहात मुख्यमंत्री, शिंदे, पवार यांच्यासह राज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रेय कराळे, पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांच्यासह सर्व विभागांचे सचिव, उपसचिव उपस्थित होते..Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा कामे दर्जेदारच हवीत! गुणवत्ता आणि पारदर्शकतेबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या सक्त सूचना.या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सिंहस्थाच्या कामांचा आढावा घेतला. डॉ. गेडाम यांनी पीपीटीद्वारे सादरीकरण केले. शहर व ग्रामीण पोलिसांनी सिंहस्थाच्या अनुषंगाने बंदोबस्तासह वाढीव मनुष्यबळ, तांत्रिक सोयीसुविधा, आधुनिक उपकरणांसह विविध प्रकारच्या उपाययोजनांसाठी आवश्यक असलेल्या निधीला तत्काळ मंजुरी देण्यात आली. प्रलंबित कामासाठी येत्या चार दिवसात निर्णय घेण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. यामुळे पोलिस दलासाठी आवश्यक निधीतून उपाययोजना पूर्णत्वास नेण्यास गती मिळणार आहे.