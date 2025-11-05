Nashik Municipal Corporation : नाशिक मनपाचा अजब करारनामा! काम सुरू होण्यापूर्वीच ‘लाडक्या’ ठेकेदाराला १५० कोटी रुपये अदा करण्याचा निर्णय; प्रकल्पावर अनियमिततेचा वाद

नाशिक: कुंभमेळ्याचे निमित्त करून पुढील २५ वर्षांसाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे सक्षमीकरणाचे काम दिलेल्या विश्वराज अर्थात काम मिळाल्यावर नामकरण करण्यात आलेल्या ‘कुंभ वेस्ट वॉटर मॅनेजमेंट’ कंपनीला काम सुरू होण्यापूर्वीच महापालिका प्रशासनाकडून १५० कोटी रुपये अदा केले जाणार आहेत. करारानुसार सदर निधी दिला जाणार असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी काम होण्यापूर्वीच निधी वर्ग करण्याचा अजब करारनामा महापालिकेला आर्थिक खड्ड्यात घालणारा ठरत आहे..सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी गोदावरी व उपनद्या प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प राबविला जात आहे. प्रकल्प निर्मितीबरोबरच पुढील २५ वर्षे प्रकल्प देखभाल व दुरुस्तीसाठी देण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचा मूळ खर्च जवळपास १ हजार ४०० कोटी व देखभाल, दुरुस्तीचा खर्च असा २ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. .पीपीपी तत्त्वावर प्रकल्प राबविताना महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर प्रकल्प वादात सापडला होता. महायुतीतील शिवसेनेचे महानगर प्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी नगरविकास विभागाकडे तक्रार केली होती. यात तांत्रिक बाबींवर बोट ठेवल्याने नगरविकास विभागाने महापालिकेकडे त्याचवेळी सद्य:स्थिती अहवाल मागितला. .महापालिकेकडून ५० पानांचा नकारात्मक शेरे असलेला अहवाल सादर केला. दुसरीकडे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या तांत्रिक मंजुरीच्या आधारे शासनाने ७०-३० भागीदारीनुसार आदेश काढून प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखविला. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर, ॲड. निरंजन डावखरे, प्रसाद लाड, चित्रा वाघ आदी ६ आमदारांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी मांडून वादग्रस्त प्रकल्पाला कायद्याचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला दुसरीकडे महायुतीत या प्रकल्पावरून धुसफूस सुरु होती..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय प्रदूषण मंडळ व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची मंजुरी न घेताच प्रकल्प मंजूर केला जात असल्याचे विधानसभेत सांगितले होते. प्रकल्पाच्या अनियमिततेवर वादविवाद असताना महापालिकेच्या मलनिस्सारण विभागाच्या वतीने कंपनी सोबत करार करून जुलैत कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. ‘वरून'' सूचना असल्याचे वारंवार अधिकाऱ्यांनी समर्थन करत अंग झटकण्याचा प्रयत्न केला..Manohar Shinde:'मनोहर शिंदेंच्या भाजप प्रवेशाची उरली औपचारिकता'; फडणवीसांच्यासमवेत बैठक; काँग्रेसच्या राजीनाम्यानंतर भूमिका जाहीर करणार .निधी पूर्ततेसाठी कर्जएसटीपीचे काम सुरु होण्यापूर्वीच निधीसाठी लेखा विभागाकडे प्रस्ताव सादर झाला आहे. १५० कोटी रुपये संबंधित मक्तेदार कंपनीने मागितले आहे. त्याशिवाय वार्षिक ७५ कोटी रुपये संबंधित कंपनीला देणे आहे. प्रकल्पासाठी शासनाचे ७० व महापालिकेचे ३० टक्के खर्चाचा वाटा आहे. शासनाचा ७० टक्के निधी सिंहस्थाच्या निधीत समाविष्ट आहे तर महापालिकेला स्वनिधीतून ३० टक्के रक्कम द्यावी लागेल. त्यासाठी जागतिक बॅंकेकडून महापालिका कर्ज घेत आहे. संबंधित ठेकेदार मंत्रिमंडळाचा ‘लाडका’ असल्याने प्रस्तावाच्या फाइल तातडीने हलत आहे. त्यासाठी महापालिकेत स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची देखील नियुक्ती करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.