Haraprasad Das : ओडिया कवी हरप्रसाद दास यांना २०२५ चा 'कुसुमाग्रज राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार' जाहीर

YCMOU Announces Kusumagraj National Literary Award 2025 : नाशिक येथील यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातर्फे जाहीर कुसुमाग्रज राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार २०२५ चे विजेते म्हणून ओडिया कवी हरप्रसाद दास यांची घोषणा.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातर्फे दिला जाणारा कुसुमाग्रज राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रसिद्ध ओडिया कवी हरप्रसाद दास यांना २०२५ साठी जाहीर केला आहे. लवकरच या पुरस्काराचे वितरण विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. संजीव सोनवणे यांच्या हस्ते, प्र-कुलगुरू डॉ. जोगेंद्रसिंह बिसेन यांच्या उपस्थितीत होईल.

