Haraprasad Das : ओडिया कवी हरप्रसाद दास यांना २०२५ चा 'कुसुमाग्रज राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार' जाहीर

नाशिक: यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातर्फे दिला जाणारा कुसुमाग्रज राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रसिद्ध ओडिया कवी हरप्रसाद दास यांना २०२५ साठी जाहीर केला आहे. लवकरच या पुरस्काराचे वितरण विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. संजीव सोनवणे यांच्या हस्ते, प्र-कुलगुरू डॉ. जोगेंद्रसिंह बिसेन यांच्या उपस्थितीत होईल..वर्ष २०१० पासून सुरू झालेला हा पुरस्कार विद्यापीठाच्या कुसुमाग्रज अध्यासनामार्फत दरवर्षी एका निवडक अमराठी कवीला दिला जातो. एक लाख रुपये, मानचिन्ह आणि मानपत्र असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. यापूर्वी कवी चंद्रकांत देवताले (हिंदी), के. सच्चिदानंदन (मल्याळम), सीतांशू यशश्चंद्र (गुजराती), सुरजीत पातर (पंजाबी), टेमसुला आओ (इंग्रजी), विष्णू खरे (हिंदी), एच. एस. शिवप्रकाश (कन्नड), अमिताभ गुप्ता (बंगाली), नीलिमकुमार (आसामी), कुमार अंबुज (हिंदी) अशा दिग्गजांना पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. .यंदाच्या पुरस्कारासाठी विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. संजीव सोनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समितीने ओडिया कवी हरप्रसाद दास यांच्या नावाची एकमताने शिफारस केली. समितीत कवी व अनुवादक प्रा. चंद्रकांत पाटील, डॉ. गोरख थोरात व विलास गिते यांचा समावेश होता. समितीचे समन्वयक म्हणून कुसुमाग्रज अध्यासनाचे प्रमुख डॉ. दिलीप धोंडगे यांनी काम पाहिले, अशी माहिती विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव तथा वित्त अधिकारी डॉ. गोविंद कतलाकुटे यांनी दिली आहे..कवी हरप्रसाद दास यांच्याविषयी...१९४६ मध्ये जन्मलेले हरप्रसाद दास यांची आतापर्यंत एकूण ३५ पुस्तके प्रसिद्ध झाली आहेत. त्यात १२ काव्यसंग्रह, चार समीक्षा ग्रंथ, एक कथासंग्रह प्रसिद्ध आहेत. 'देश', 'अपार्थिव', 'प्रेम कविता', 'प्रार्थना के लिये जरुरी शब्द', 'गर्भ गृह' हे काव्यसंग्रह हिंदीतही प्रकाशित आहेत. 'गर्भ गृह'ला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळाला. .'वंश' काव्यसंग्रहाला भारतीय ज्ञानपीठाचा मूर्तिदेवी पुरस्कार मिळाला आहे. कवितेसाठी असलेला गंगाधर मेहर राष्ट्रीय पुरस्कारही मिळाला. उडिया जनजीवनाबद्दल त्यांनी तीन खंडांत इतिहास लिहिला आहे. हरप्रसाद दास यांनी वयाच्या २२ व्या वर्षी भारतीय प्रशासकीय सेवेत प्रवेश केला. .CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेशची 'आकाशभरारी'! फक्त रस्त्यांनी नव्हे, आता आकाशातूनही देशाशी जोडणी.केंद्र सरकारमध्ये विशेष सचिव म्हणून सेवा सुरू असताना त्यांची प्रशासकीय ट्रिब्युनलचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. एर्नाकुलम व ओडिशा येथे त्यांनी न्यायदानाचे काम केले. भुवनेश्वर येथील कलिंग तंत्र विद्यापीठात ते प्र-कुलगुरू होते. इन्फिनिटी एज्युकेशन फाउंडेशनचे ते अध्यक्ष होते. त्यांनी जीनिव्हा, बँकॉक, नैरोबी, वॉरसॉ, इंग्लंड, न्यू यॉर्क येथे तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून अनेक मंडळांवर काम केले आहे.