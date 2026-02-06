लाडक्या बहिणींच्या राजकारणात भाचे उपाशी; बालसंगोपन योजनेचे दीड लाख लाभार्थी अनुदानाविना...

प्रशांत कोतकर नाशिक : राज्य सरकारकडून ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला जात असताना, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेतील दीड लाखांहून अधिक मुलांचे अनुदान एप्रिल २०२५पासून थांबले आहे. अनाथ, निराधार व एकल पालकांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी असलेली ही महत्त्वाची योजना प्रशासकीय उदासीनतेमुळे रखडली असून, लाभार्थ्यांच्या खात्यात आजतागायत एक रुपयाही जमा झालेला नाही. .महिला व बालविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार ही योजना संस्थाबाह्य संगोपनाची असून, मुलांना अनाथाश्रमात ढकलण्याऐवजी कुटुंबातच शिक्षण, आरोग्य व पोषण मिळावे, हा तिचा गाभा आहे. मात्र, अनुदान थांबल्याने अनेक कुटुंबे मोडीत निघण्याच्या मार्गावर आहेत. शाळेची फी, वह्या-पुस्तके, औषधे, पोषण आहार सर्व काही थांबले आहे. विशेष म्हणजे, सरकारकडून थेट लाभ हस्तांतर प्रणालीचा प्रचार केला जातो. तरीही बालसंगोपन योजनेचा पैसा थेट मुलांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे चित्र आहे..Nashik News : सरकारी योजना कागदावरच! राज्यातील २.२३ लाख एकल मातांची मुले सरकारी आधारापासून वंचित.सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे की, लोकप्रिय योजनांना प्राधान्य देताना मूलभूत बालहक्कांवरच गदा आणली जात आहे. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ च्या भावनेला हरताळ फासणारी ही स्थिती असून, ‘लाडक्या बहिणींसाठी पैसा आहे, पण त्यांच्या भाच्यांसाठी नाही?’ असा थेट सवाल उपस्थित केला जात आहे..प्रशासन गप्प- पालक हवालदिलअनुदान बंद झाल्याबाबत ना अधिकृत स्पष्टीकरण, ना निश्चित तारीख सांगितली जात आहे. जिल्हा स्तरावरील महिला व बालविकास अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था आणि लाभार्थी पालक यांच्यात केवळ तोंडी आश्वासने दिली जात आहेत. प्रत्यक्षात मात्र खाते शून्य, पोट रिकामे अशी स्थिती आहे.यासंदर्भात बोलताना, सरकारने क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना ज्या उद्देशाने सुरू केली त्याची अंमलबजावणी पूर्णतः होत नसल्याचे चित्र आहे. एकल मातांशी संवाद साधताना तब्बल दहा महिन्यांपासून एकल पालकांच्या पाल्यांना अनुदान मिळाले नसल्याची बाब समोर आली आहे. शासनाने त्वरित अनुदान द्यायला हवे, अशी प्रतिक्रिया सायू एकल महिला समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनी दिली..Ladki Bahin Yojana लाभापासून वंचित राहिलेल्या महिलांसाठी आनंदाची बातमी! खात्यात 4500 रुपये जमा होणार, एकनाथ शिंदेची मोठी घोषणा .योजनेचा उद्देश० ते १८ वयोगटातील अनाथ, निराधार, एकल पालकांची मुले, दिव्यांग किंवा आजारी पालकांची मुले यांचे कुटुंबातच संगोपन, शिक्षण व संरक्षण करणे. मुलांना संस्थांमध्ये न पाठवता घरातच सुरक्षित वाढ मिळवून देणे.अनुदान किती? प्रति बालकदरमहा २२५०रुपये स्वयंसेवी संस्थेस प्रति बालकापोटी सहाय्य : दरमहा २५० रुपये (शिक्षण, अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य यासाठी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.