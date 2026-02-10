नाशिक

Ladki Bahin Yojana : अपात्र महिलांची धाकधूक वाढली! तांत्रिक त्रुटी आणि प्रलंबित मागण्यांमुळे सरकारी यंत्रणा कोलमडली

e-KYC Reverification of Ladki Bahin Yojana Stalls in Nashik : महिला व बालविकास विभागातील आंदोलन आणि अंगणवाडी सेविकांच्या कामास नकारामुळे नाशिक जिल्ह्यात लाडकी बहीण योजनेची ई-केवायसी पुनःपडताळणी ठप्प झाली आहे.
Ladki Bahin Yojana

Ladki Bahin Yojana

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महिला व बालविकास विभागातील कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन, तसेच अंगणवाडी सेविकांनी पुनःपडताळणीसाठी दिलेल्या नकारामुळे जिल्ह्यातील पावणदोन लाख महिला लाभार्थींची ई-केवायसी पडताळणी ठप्प पडली आहे, अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली. ई-केवायसीअभावी अपात्र महिला लाभार्थींच्या अनुदानाचा लाभ धोक्यात आला.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
education
Woman
Ladki Bahin Yojana
EKYC

Related Stories

No stories found.