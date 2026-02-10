Ladki Bahin Yojana : अपात्र महिलांची धाकधूक वाढली! तांत्रिक त्रुटी आणि प्रलंबित मागण्यांमुळे सरकारी यंत्रणा कोलमडली

नाशिक: महिला व बालविकास विभागातील कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन, तसेच अंगणवाडी सेविकांनी पुनःपडताळणीसाठी दिलेल्या नकारामुळे जिल्ह्यातील पावणदोन लाख महिला लाभार्थींची ई-केवायसी पडताळणी ठप्प पडली आहे, अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली. ई-केवायसीअभावी अपात्र महिला लाभार्थींच्या अनुदानाचा लाभ धोक्यात आला..मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेमुळे भारतीय जनता पक्ष- शिवसेना- राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुती पुन्हा सत्तेवर आली. पण, सत्तेवर आल्यावर सरकारने योजनेतील लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी बंधनकारक केले. परिणामी, मध्यंतरीच्या काळात ई-केवायसीसाठी महिलांची धावपळ उडाली. मात्र, ई-केवायसी प्रक्रियेनंतर राज्यातील लाखो महिलांना अपात्र ठरविण्यात आले. .अपात्रेसाठी ‘केवायसी’मधील तांत्रिक दोष व त्रुटींचे कारण पुढे केले गेल्याने महिलांमध्ये रोष आहे. हा रोष लक्षात घेता तांत्रिक कारणास्तव अपात्र महिलांच्या पुनःपडताळणीचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अंगणवाडी सेविकांची मदत घेताना चार दिवसांत पुनःपडताळणी पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्ह्यांना देण्यात आले..ई-केवायसीत अपात्र ठरलेल्या नाशिक जिल्ह्यात पावणेदोन लाख महिलांची पुनःपडताळणी होणार आहे. त्यासाठी शहरी आणि ग्रामीण भागातील पाच हजार अंगणवाडी सेविकांवर जबाबदारी असेल. परंतु, अंगणवाडी सेविकांनी पुनःपडताळणीस नकार दर्शविला आहे. त्यातच महिला व बालकल्याण विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसले. .गुरुवार (ता. १२)पर्यंत मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यास कामबंद आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. परिणामी, आंदोलन व अंगणवाडी सेविकांचा कामास नकारामुळे पुनःपडताळणीची प्रक्रिया थंडावली. त्यामुळे अपात्र ठरलेल्या महिलांमधील धाकधूक वाढली आहे..नोंदणीसाठी संधी द्यावीई-केवायसीवेळी चुकीचा पर्याय निवडण्यासह आधार, बँक खाते व अन्य कागदपत्रांमधील त्रुटींमुळे महिला अपात्र ठरल्या. त्यामुळे अशा महिलांच्या अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून पडताळणीचा पर्याय शासनाने काढला आहे. पण, ही प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ आहे. त्यामुळे ई-केवायसीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी अपात्र महिलांना एक संधी द्यावी. त्यासाठी ऑनलाइन पद्धत पुन्हा राबवावी, अशी सूचना राज्यस्तरावर सुचविल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली..Kolhapur ZP : ग्रामीणचा गड, भाजपला अवघड; ‘जनसुराज्य’चे बालेकिल्ले ढासळले.तक्रारीसाठी हेल्पलाइनई-केवायसीत अपात्र ठरलेल्या महिला लाभार्थींसाठी महिला व बालविकास विभागाने १८१ ही हेल्पलाइन सुरू केली आहे. या हेल्पलाइन क्रमांकावर महिलांना लाभ थांबला, नाव वगळले, तसेच ई-केवायसीमधील त्रुटींसंदर्भातील तक्रार नोंदविता येईल. या क्रमांकावर महिलांना त्यांच्या शंकांचे निरसन करता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.