नाशिक

Ladki Bahin Yojana : 'लाडकी बहीण' योजना बंद होणार नाही: मंत्री गिरीश महाजन यांची ग्वाही

Assurance on Ladki Bahin Yojana Continuation : नाशिकमध्ये आयोजित महसूल विभागाच्या 'सेवा पंधरवडा' कार्यक्रमात बोलताना जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन. या कार्यक्रमात त्यांनी 'लाडकी बहीण' योजना आणि इतर कल्याणकारी योजना कायम राहतील, अशी ग्वाही दिली.
Girish Mahajan

Girish Mahajan

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील बहिणींना शासनाने आर्थिक सक्षम केले. पण, बहिणींना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानावरून सावत्र भावांना पोटदुखी होत आहे. आगामी निवडणुकांनंतर योजना बंद केली जाईल, असा अपप्रचार विरोधक करीत आहेत. मात्र, लाडकी बहीणसह अन्य योजना बंद पडणार नाहीत, अशी ग्वाही जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
political
girish mahajan
Prime Minister
women empowerment
Empowerment
Ladki Bahin Yojana
Ladki Bahin Scheme

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com