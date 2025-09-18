Ladki Bahin Yojana : 'लाडकी बहीण' योजना बंद होणार नाही: मंत्री गिरीश महाजन यांची ग्वाही

नाशिक: लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील बहिणींना शासनाने आर्थिक सक्षम केले. पण, बहिणींना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानावरून सावत्र भावांना पोटदुखी होत आहे. आगामी निवडणुकांनंतर योजना बंद केली जाईल, असा अपप्रचार विरोधक करीत आहेत. मात्र, लाडकी बहीणसह अन्य योजना बंद पडणार नाहीत, अशी ग्वाही जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. .महसूल विभागातर्फे छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियानांतर्गत आयोजित सेवा पंधरवड्याचे उद्घाटन बुधवारी (ता. १७) मंत्री महाजन यांच्या हस्ते करण्यात आले. महाकवी कालिदास कलामंदिरात झालेल्या या सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी खासदार भास्कर भगरे, आमदार प्रा. देवयानी फरांदे व राहुल ढिकले, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार, अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे, उपविभागीय अधिकारी अर्पिता ठुबे, पवन दत्ता, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. चारुदत्त शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत, उपजिल्हाधिकारी तुकाराम हुलवळे व राजेंद्र वाघ आदी उपस्थित होते..मंत्री महाजन म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गरिबांच्या कल्याणासाठी विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने सेवा पंधरवडा राबविण्यात येणार आहे. पंधरवड्यात तीन टप्पे असणार असून, त्यात विविध कार्यक्रम पार पडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..सन २०२७ प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्यात येईल. स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियानामधून आरोग्य तपासणी केली जाणार आहे. महिलांनी लाभ घ्यावा, असे महाजन यांनी केले. आमदार फरांदे यांनी सेवा पंधरवड्यानिमित्त आयोजित विविध उपक्रमांचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी प्रास्ताविकात सेवा पंधरवड्याची माहिती दिली. तहसीलदार मंजूषा घाटगे यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉ. नीलेश पाटील यांनी आभार मानले. या वेळी महसूल व आरोग्य विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक, विविध योजनांचे लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..Baba Adhav : ...अन्यथा राज्यव्यापी जेल भरो आंदोलन, डॉ. बाबा आढाव; माथाडी कायद्यातील दुरुस्त्या मागे घेण्याची मागणी.लाभार्थींना योजनांच्या लाभांचे वितरणराष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियानाचा प्रारंभ करण्यात आला. यानिमित्ताने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मध्य प्रदेशातील धार येथे झालेल्या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण दाखविण्यात आले. दरम्यान, कार्यक्रमाप्रसंगी मान्यवरांच्या हस्ते जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका, संजय गांधी योजना मंजुरीपत्र, जिवंत सातबारा, वनपट्टे आदी विविध योजनांच्या लाभाचे वितरण करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.