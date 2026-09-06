Nashik Dindori crime news: लखमापूरमध्ये ७० वर्षीय मंदाकिनी सोनवणे यांची हातपाय बांधून शेततळ्यात निर्घृण हत्या; गावकऱ्यांकडून सखोल चौकशी व न्यायाची मागणी

वणी (नाशिक) : दिंडोरी तालुक्यातील लखमापूर येथे ७० वर्षीय वृद्ध महिलेची हात-पाय बांधून व तोंडाला लुगडे आवळून घराजवळच असलेल्या शेत तळ्यात फेकून निघृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. मंदाकिनी हरिभाऊ सोनवणे (वय ७०, रा. लखमापूर, ता. दिंडोरी) असे मृत महिलेचे नाव आहे. या घटनेमुळे लखमापूर परिसरात खळबळ उडाली असून, हत्येमागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..मिळालेल्या माहितीनुसार, लखमापूर शिवारात सोनवणे यांचे घर असून, घराच्या मागील बाजूस सुमारे दोनशे फूट अंतरावर असलेल्या शेततळ्यात शनिवारी (ता. ५) कुजलेला अवस्थेत मृतदेह आढळून आला. मृतदेहाची पाहणी केली असता तिचे हात व पाय दोरीने बांधलेले होते. तसेच तोंडाला तिच्याच लुगड्याने बांधण्यात आल्याचे आढळून आले. त्यामुळे हा अपघाती प्रकार नसून महिलेची हत्या करून मृतदेह तळ्यात टाकण्यात आल्याचा संशय बळावला. या घटनेप्रकरणी नितीन राजाराम सोनवणे (वय ४५, व्यवसाय नोकरी, रा. लखमापूर, सध्या रा. चांदशी, ता. नाशिक) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून वणी पोलिस ठाण्यात ६ सप्टेंबर रोजी अज्ञात आरोपीविरुद्ध खुनाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. घटनेची माहिती मिळताच वणी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. महिलेच्या मृत्यूमागील नेमके कारण, हत्या कोणत्या कारणातून करण्यात आली, तसेच या घटनेत कोणाचा सहभाग आहे, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. मृत महिलेच्या मागील काही दिवसांतील हालचाली, तिच्या संपर्कातील व्यक्ती तसेच घटनास्थळावरील परिस्थिती यांची पोलिसांकडून पडताळणी केली जात आहे. उपविभागीय पोलिस अधिकारी ब्रह्मदेव शेळके व सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हेमंत फड यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू असून, वणी पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक एन. एस. सोनवणे पुढील तपास करीत आहेत. वृद्ध महिलेची हत्या नेमक्या कोणत्या कारणातून झाली आणि मारेकरी कोण, याचा उलगडा करण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे..मंदाबाई ह्या अत्यंत शांत आणि कष्टाळू होत्या. मातीच्या वस्तू तयार करून त्या स्वतःचा उदरनिर्वाह करत होत्या. त्यांची दानशूर वृत्ती मोठी होती. अखंड हरिनाम सप्ताहात त्यांनी नारळ उचलून "२०२६ मध्ये महाप्रसाद मी देणार" असा संकल्प त्यांनी केला होता. त्या नुसार त्या तयारीला पण लागल्या होत्या आपल्या हातून एक खूप महान अन्नदानाचे कार्य होणार त्यासाठी तयारी सुरू केली होती. त्यांच्या या दुर्दैवी मृत्यूची सखोल चौकशी होऊन सत्य समोर यावे आणि दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी. मंदाबाईंना न्याय मिळालाच पाहिजे अशी मागणी लखमापूर ग्रामस्थांनी पोलिसांकडे केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.