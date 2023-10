Nashik Kalika Mata Yatra : श्री कालिकेच्या चरणी वारकरी मंडळाची सेवा; हरिपाठ पठणासह भजन-कीर्तन

By

Nashik Kalika Mata Yatra : ग्रामदैवत श्री कालिका देवीच्या दर्शनासाठी मंगळवारच्या तुलनेत बुधवारी (ता. १८) भाविकांची संख्या कमी होती. वारकरी मंडळाने सकाळी देवीच्या चरणी हरिपाठासह भजन कीर्तन सादर करत सेवा बजावली. या वेळी मंदिर परिसरात मोठ्या उत्साहाचे वातावरण होते.

शहराचे ग्रामदैवत असलेल्या श्री कालिकादेवी नवरात्रोत्सवाच्या चौथ्या माळेपर्यंत लाखो भाविकांनी सहकुटुंब देवीचे दर्शन घेतले. गेल्या तीन दिवसांच्या तुलतेन आज गर्दी कमी होती. त्यामुळे रहाड पाळण्यांसह अन्य खेळणीला, खाद्यपदार्थांच्या स्टॉल्सलाही मर्यादित प्रतिसाद राहिला. (Lakhs of devotees took darshan of kali mata navratri festival nashik news)

अर्थात हा यात्रोत्सव कोजागरीपर्यंत सुरू राहणार आहे. मंगळवारी (ता. २४) दसरा आहे. तत्पूर्वी शनिवार रविवारच्या सुटीचे औचित्य साधत मंदिर परिसरात मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. भाविकांसाठी मंदिर परिसरात नागरी संरक्षण दलाचे प्रथमोपचार केंद्र चोवीस तास कार्यान्वित आहे.

दरम्यान, राज्यातील सत्तारूढ सरकारने राज्यातील सण उत्सव कोणत्याही निर्बंधाविना साजरे करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर श्री कालिका देवीचे मंदिर भाविकांच्या दर्शनासाठी चोवीस तास खुले ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. दुसरीकडे पोलिस प्रशासन रात्री दहानंतर कालिका मंदिर परिसरातील खेळणीसह स्टॉल्स रात्री दहानंतर दंडुकेशाहीच्या धाकाने बंद करायला सांगत असल्याचे देवस्थानचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या व्यावसायिकांना रात्री दहानंतर व्यवसाय करता येत नाही.

स्थानिक पोलिसांबाबत तक्रार करत मंदिर ट्रस्टतर्फे आमदार देवयानी फरांदे यांच्याकडे किमान रात्री बारापर्यंत दुकाने उघडी ठेवण्याची परवानगी मिळण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान श्री कालिका देवीबरोबरच शहरातील प्राचीन सांडव्यावरील देवी (सप्तशृंगी), श्री भद्रकालीसह परिसरातील विविध उपनगरांतील लहानमोठ्या देवी मंदिरातही दर्शनासाठी गर्दी होत आहे. याशिवाय विविध मंडळांच्या देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांत उत्साह आहे.

१५१ बाटल्या रक्तसंकलन

यात्रोत्सवानिमित्त श्री कालिका देवी मंदिर ट्रस्ट, शिवसह्याद्री प्रतिष्ठान व अखिल भारतीय मराठा महासंघातर्फे यात्रोत्सवाच्या काळात सकाळी सात ते सायंकाळी सात या काळात रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. शिबिरात सायंकाळपर्यंत १५१ बाटल्या रक्त संकलन करण्यात आले. अर्पण रक्तपेढीतर्फे हे संकलन सुरू आहे.