Lasalgaon News : लासलगाव बाजार समितीत 'डिजिटल' क्रांती की अर्थचक्राला ब्रेक? ऑनलाइन पेमेंटवरून संमिश्र सूर

लासलगाव: लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्यांनी विक्री केलेल्या शेतमालाचे पैसे रोख स्वरूपात देण्याऐवजी थेट ऑनलाइन पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय बाजार समितीने प्रायोगिक तत्त्वावर अमलात आणला आहे. दोन दिवसांपासून हा प्रयोग सुरू असून, या निर्णयाबाबत शेतकरी व व्यापारी वर्गात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत..यापूर्वी लासलगाव बाजार समितीत शेतमाल विकल्यानंतर शेतकऱ्यांना रोख स्वरूपात त्वरित पैसे अदा केले जात होते. त्यामुळे शेतकरी हेच पैसे लासलगाव शहरातील बाजारपेठेत खर्च करत होते. याचा फायदा स्थानिक दुकानदार, व्यापारी, हमाल, वाहतूकदार यांना होत होता. मात्र, ऑनलाइन पेमेंटमुळे हे पैसे थेट खात्यावर जमा झाल्यास लासलगावच्या स्थानिक अर्थचक्रावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..काही शेतकऱ्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवीत, 'शहरात विक्री केलेल्या मालाचे पैसे शहरातच फिरले पाहिजेत,' अशी भूमिका घेतली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील अनेक शेतकरी अजूनही रोख व्यवहारालाच प्राधान्य देतात. दुसरीकडे, पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि गैरव्यवहार टाळण्यासाठी ऑनलाइन पेमेंट आवश्यक असल्याचे मत काही व्यापारी व बाजार समितीतील घटक व्यक्त करत आहेत..दरम्यान, बाजार समिती प्रशासनाकडून हा प्रयोग तात्पुरता असून, सर्व घटकांच्या प्रतिक्रिया विचारात घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे सूचित करण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या काळात या निर्णयावर व्यापक चर्चा होण्याची शक्यता आहे..आम्ही शेतमाल विकल्यानंतर मिळणारे पैसे लासलगाव बाजारातच खर्च करतो. घरखर्च, बियाणे, खते, किराणा, औषधे हे सगळे इथेच घेतले जाते. पैसे थेट खात्यात गेल्यावर ते लगेच हातात येत नाहीत आणि शहरातील व्यवहारही कमी होतील. त्यामुळे हा निर्णय शेतकरी आणि लासलगावच्या बाजारपेठेला मारक ठरेल.- शंकरराव निखाडे, दिघवद.ऑनलाइन पेमेंटमुळे व्यवहारात पारदर्शकता येईल आणि भविष्यात वादविवाद कमी होतील. शेतकऱ्यांचे पैसे बुडण्याची भीती कमी असते, यामुळे निश्चितच शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. त्यामुळे शेतकरी, व्यापारी आणि बाजार समिती यांच्यात चर्चा करून टप्प्याटप्प्याने हा निर्णय राबवावा. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा निर्णय फायदेशीर आहे.- प्रवीण कदम, कांदा व्यापारी, लासलगाव.Phaltan politics: दहशत माजवणाऱ्यांपासून सावध राहा: आमदार रामराजे निंबाळकरांचा घणाघात; विरोधकांच्या आयत्या पीठावर रेघोट्या, नेमकं काय म्हणाले? \n.लासलगाव बाजार समितीत शेतकरी व व्यापारी हे एकमेकांचे पूरक घटक आहेत. कोणताही निर्णय घेताना शेतकऱ्यांचे हित, व्यापाऱ्यांचा विश्वास आणि स्थानिक बाजारपेठेचे अर्थचक्र लक्षात घेऊनच पाऊल उचलले जाईल. ऑनलाइन पेमेंटसारख्या नव्या उपक्रमांबाबत सर्व घटकांशी चर्चा करून, सर्वानुमते व टप्प्याटप्प्यानेच निर्णय घेतला जाईल.- डी. के. जगताप, सभापती, लासलगाव बाजार समिती.