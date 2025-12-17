नाशिक

Lasalgaon News : लासलगाव बाजार समितीत 'डिजिटल' क्रांती की अर्थचक्राला ब्रेक? ऑनलाइन पेमेंटवरून संमिश्र सूर

Online Payment Pilot Launched at Lasalgaon APMC : लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतमाल विक्रीसाठी आलेले शेतकरी व व्यापारी; शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट ऑनलाइन पेमेंट देण्याचा प्रयोग सुरू करण्यात आला आहे.
लासलगाव: लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्यांनी विक्री केलेल्या शेतमालाचे पैसे रोख स्वरूपात देण्याऐवजी थेट ऑनलाइन पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय बाजार समितीने प्रायोगिक तत्त्वावर अमलात आणला आहे. दोन दिवसांपासून हा प्रयोग सुरू असून, या निर्णयाबाबत शेतकरी व व्यापारी वर्गात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

