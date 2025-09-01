नाशिक

Maratha Reservation : लासलगावच्या झणझणीत भेळ-भत्त्याचा मराठा आंदोलनाला पाठिंबा; सोनिया होळकरांकडून ३ हजार पाकिटे रवाना

Lasalgaon’s Famous Bhel-Bhutta for a Cause : सोनिया होळकर चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे लासलगावहून मराठा आरक्षण आंदोलनासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर तीन हजार भेळ-भत्ता पाकिटे रवाना करण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लासलगाव: लासलगावचा झणझणीत भेळ-भत्ता महाराष्ट्रभर खवय्यांमध्ये प्रसिद्ध आहे. याच वैशिष्ट्याचा उपयोग करून सामाजिक कार्यात नेहमीच पुढे असणाऱ्या सोनिया होळकर यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाला आपला पाठिंबा दर्शविला आहे. (स्व.) मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या नात, तर एनएचआरडीएफचे संचालक संजय होळकर यांच्या सूनबाई आहेत.

