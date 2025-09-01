Maratha Reservation : लासलगावच्या झणझणीत भेळ-भत्त्याचा मराठा आंदोलनाला पाठिंबा; सोनिया होळकरांकडून ३ हजार पाकिटे रवाना

लासलगाव: लासलगावचा झणझणीत भेळ-भत्ता महाराष्ट्रभर खवय्यांमध्ये प्रसिद्ध आहे. याच वैशिष्ट्याचा उपयोग करून सामाजिक कार्यात नेहमीच पुढे असणाऱ्या सोनिया होळकर यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाला आपला पाठिंबा दर्शविला आहे. (स्व.) मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या नात, तर एनएचआरडीएफचे संचालक संजय होळकर यांच्या सूनबाई आहेत. .मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या उपोषणाला सहकार्य म्हणून सोनिया होळकर चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे तब्बल तीन हजार भेळ-भत्ता पाकिटे रविवारी (ता. ३१) मुंबईकडे रवाना करण्यात आली. हा खास लासलगावचा भत्ता, जवळपास २०० रुपये प्रतिकिलो खर्च करून खास मुंबईतील आंदोलकांसाठी तयार करण्यात आला..या वेळी उपस्थित मान्यवरांमध्ये बाळासाहेब होळकर, डी. पी. गांगुर्डे, पप्पू कहाणे, प्रसाद फापाळे, युवराज होळकर, शैलेश भोर, सागर आहेर, गणेश कुलकर्णी यांच्यासह मराठा समाजबांधव सहभागी झाले..Manoj Jarange : ''मुख्यमंत्री बालबुद्धी, मराठ्यांना त्रास देताहेत त्यांना...''; मनोज जरांगेंचं पुन्हा देवेंद्र फडणवीसांवर टीकास्र!.माझे आजोबा वसंतदादा पाटील यांनी सदैव शेतकरी, मराठा बांधव आणि समाजासाठी लढा दिला. त्यांचीच प्रेरणा घेऊन मी हा छोटासा उपक्रम राबविला आहे. चव आणि समाजकारणाचा संगम घडवून आंदोलकांना आपुलकीचा हातभार लावणे हीच खरी कृतज्ञता आहे.-सोनिया होळकर, सोनिया होळकर चॅरिटेबल ट्रस्ट, लासलगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.