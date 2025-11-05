Lasalgaon News : कांदा दरात सुधारणा! लासलगावमध्ये सरासरी दर १६८० रुपये; हंगामाच्या अखेरीस शेतकऱ्यांना दिलासा

लासलगाव: दिवाळीनंतर उन्हाळ कांद्याची आवक घटली असून नवीन पोळ कांद्याची आवक अद्याप सुरू नसल्याने कांदा दरात सुधारणा दिसून येत आहे. त्यामुळे हंगामाच्या अखेरीस शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळत आहे. .लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मंगळवारी(ता. ४) उन्हाळ कांद्याची ७८३ वाहनांद्वारे आवक झाली असून, किमान दर ७०० रुपये, कमाल २२०० रुपये तर सरासरी दर १६८० रुपये प्रति क्विंटल असा नोंदवला गेला..चालू आर्थिक वर्षात एप्रिलपासून कांद्याचे सरासरी दर फक्त १००० ते १३०० रुपये इतकेच राहिले. त्यामुळे दरवाढीची शेतकऱ्यांमध्ये प्रतीक्षा होती. याच काळात अनेक शेतकऱ्यांचा कांदा सडला, तर काहींनी तो तोट्यात विकावा लागला. उत्पादन खर्चही वसूल न झाल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले होते. .मात्र दिवाळीनंतर आवक घटू लागल्याने मागणी वाढली आणि दरात टप्प्याटप्याने सुधारणा होत आहे. मागील वर्षीप्रमाणे यंदा निर्यात शुल्क आणि किमान निर्यात मूल्यामुळे बाजारावर दबाव निर्माण झाला नाही. तरीदेखील नाफेड आणि एनसीसीएफच्या बफर साठ्यातील कांदा शहरी बाजारात दाखल झाल्याने काही काळ दरवाढ रोखली गेली होती. .दरम्यान, पावसामुळे खरीप कांद्याच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. पुणे, सोलापूर, सातारा आणि नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक पट्ट्यात मोठे नुकसान झाले. गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांतही अतिवृष्टीमुळे उत्पादन घटले आहे..माेठी बातमी! साेलापूर ‘डीसीसी’त ७० टक्के स्थानिकांना संधी; नोकर भरतीसाठी सहकार विभाग राबविणार ऑनलाइन प्रक्रिया.सद्यःस्थितीत दरवाढीची प्रमुख कारणेउन्हाळ कांद्याच्या आवकेत घटसाठा संपत चालल्याने बाजारात पुरवठा कमीनवीन पोळ कांद्याची आवक अद्याप सुरू नाहीअतिवृष्टीमुळे खरीपउत्पादनात घट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.