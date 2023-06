Nashik News : लक्ष्मीकांत साताळकर NMCच्या उपायुक्तपदी

By

Nashik News : उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील लक्ष्मीकांत साताळकर यांची नाशिक महानगरपालिकेच्या उपायुक्तपदी दोन वर्षाच्या कालावधीकरिता प्रतिनियुक्तीने बदली करण्यात आली आहे.

विद्यमान प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे- पाटील यांच्या जागेवर साताळकर यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. (Laxmikant Satalkar transfer by deputation as Deputy Commissioner of NMC Nashik News)

दोन दिवसांपूर्वी प्रशांत पाटील यांची उपायुक्तपदी प्रतिनियुक्ती करण्यात आली आहे, ते जळगाव येथे कार्यरत होते. दोन आठवड्यापूर्वी श्रीकांत पवार यांची उपयुक्त म्हणून बदली करण्यात आले. त्यांच्याकडे विविध कर विभागाचा पदभार देण्यात आला आहे.