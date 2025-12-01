नाशिक

Leopard Attack : काळजात धस्स! अचानक बिबट्या समोर आल्यास घाबरू नका, 'हे' शास्त्रशुद्ध उपाय करा

Causes Behind Increasing Leopard Encounters : बिबट्या-मानव संघर्ष टाळण्यासाठी नागरिकांनी रात्रीच्या वेळी टॉर्च, काठीचा वापर करावा आणि परिसराची स्वच्छता राखावी, असे आवाहन वन विभागाकडून करण्यात आले आहे.
नाशिक: रात्रीचा किर्रर्र अंधार... अचानक परिसरातील कुत्र्यांचा घाबरून भुंकण्याचा येत असलेला आवाज, झुडपात होणारी अपरिचित अशी हालचालींची जाणीव व क्षणार्धातच काही समजण्याच्या आत बिबट्याचे समोर ठाकणे... अन् काळजात धस्स... अशा वेळेस करायचे काय, पळायचे की त्याच्यासमोर धाडसाने उभे राहायचे, आरडाओरड करायची की गप्प राहायचे... अशा द्विधा मन:स्थितीत नेमका कोणता निर्णय घ्यावा, त्यावर शास्त्रशुद्ध उपाय सांगण्याचा हा प्रयत्न...

