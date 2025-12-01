Leopard Attack : काळजात धस्स! अचानक बिबट्या समोर आल्यास घाबरू नका, 'हे' शास्त्रशुद्ध उपाय करा

नाशिक: रात्रीचा किर्रर्र अंधार... अचानक परिसरातील कुत्र्यांचा घाबरून भुंकण्याचा येत असलेला आवाज, झुडपात होणारी अपरिचित अशी हालचालींची जाणीव व क्षणार्धातच काही समजण्याच्या आत बिबट्याचे समोर ठाकणे... अन् काळजात धस्स... अशा वेळेस करायचे काय, पळायचे की त्याच्यासमोर धाडसाने उभे राहायचे, आरडाओरड करायची की गप्प राहायचे... अशा द्विधा मन:स्थितीत नेमका कोणता निर्णय घ्यावा, त्यावर शास्त्रशुद्ध उपाय सांगण्याचा हा प्रयत्न....जिल्ह्यात विविध भागांमध्ये मागील काही महिन्यांपासून बिबट्यांच्या हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. यामुळे मानव-बिबट यांच्यामधील संघर्ष टोकाला गेला आहे. मानवी चुका व निष्काळजीपणामुळे संघर्ष वाढत आहे. वन विभाग आपल्या पातळीवर उपाययोजना राबवीत असताना योग्य खबरदारी, माहितीपूर्ण जागरूकता आणि संयम शिस्तबद्ध उपाययोजना केल्यास बिबट्या-मानव संघर्ष टाळता येऊ शकतो. .भीती न बाळगता, माहिती व सुरक्षा उपायांवर भर देणे हाच सुरक्षिततेचा खरा मार्ग आहे. सुरवातीला जंगल परिसर, नंतर शेती आणि आता थेट शहरात बिबट्याने दर्शन देत धुमाकूळ घालत आहे. शहरी हद्दीतील मोकळे प्लॉट, नदीकाठ, शेती भाग, औद्योगिक वसाहती लगतच्या वस्त्या बिबट्यांच्या मुक्तसंचाराची नवी केंद्रे ठरत आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, विशेषतः लहान मुले, वृद्ध आणि सकाळ-संध्याकाळी कामासाठी बाहेर पडणारे नागरिक अधिक असुरक्षित बनले आहेत. वाढलेली संख्या, कमी झालेले जंगलक्षेत्र यामुळे अन्नाच्या शोधात बिबट हा शहरात धडक देवू लागले आहे. यातच त्यांनी अन्नासाठी जास्त संघर्ष करावा लागत नसल्याने शहर हद्दीत त्याचा वारंवार दर्शन होवू लागले आहे. नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारीनंतर वन विभागाकडून आवश्यक पावले उचलली जात असताना आता नागरिकांनीदेखील याबाबत अधिक सजग होणे गरजेचे आहे..वन विभागाचे अत्याधुनिकीकरणअनुसूची एकमध्ये समावेश असल्याने बिबट्यांना मारण्यास परवानगी नाही. जिल्ह्यातील साधारणतः १२० पेक्षा अधिक गावांमध्ये मागील १० वर्षांत बिबट्यांनी मानवावर हल्ले केले आहे. या बिबट्यांपासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील पूर्व आणि पश्चिम वनविभागाने मिळून जवळपास १६ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यात आरआरटी, रेस्क्यू वाहन, ए.आय. सिस्टिम कॅमेरा, ड्रोन, कॅमेरा, ट्रॅप्स, टॉर्च व जीपीएस, पिंजरे, ट्रॅन्क्युलायझिंग गन, मोठ्या जाळ्या यांसह विविध बाबींचा समावेश आहे..अचानक बिबट्या समोर आल्यास?अचानक बिबट्या समोर आल्यास सर्वात आधी घाबरून जाऊ नये तसेच पळून जाण्याचा प्रयत्न करूदेखील करता कामा नये, कारण पळाल्याने बिबट्या अधिक आक्रमक होऊ शकतो. बिबट्याशी थेट डोळ्याशी डोळे न भिडवता त्याची नजर टाळत त्याच्यापासून दूर जावे. कारण बिबट हा मांजर कुळातील प्राणी असल्याने तो जादाकरुन आक्रमक स्वभावाचा असतो. यामुळे बिबट समोर आल्यास त्यापासून आपण जास्त दूर कसे राहू याचाच विचार करावा. तसेच हळूहळू मागे सरकत सुरक्षित अंतर राखावे. जमिनीवर वाकू नये किंवा बसू नये. बिबट्यासमोर आपला स्वतःचा आकार मोठा दिसेल अशा प्रकारे हात पसरून उभे राहावे. आरडाओरड, टाळ्या, काठीने आवाज करून बिबट्याला गोंधळात टाकल्यास तो बहुतेक वेळा मागे हटतो..परिसरात बिबट्या असल्याची लक्षणेपहाटे किंवा रात्री घराजवळ मोठ्या आकाराचे पंजांचे ठसे दिसणेझाडांवर किंवा उंचवट्यावर ओरबाडलेली नखेकुत्र्यांचा अचानक घाबरून भुंकण्याचा आवाजइतर प्राण्यांपेक्षा अधिक आवाजात गुरगुरणेअर्धवट व मृत अवस्थेत पाळीव प्राणी आढळणे.बिबट्या वस्त्यांमध्ये का शिरतो?अन्नाच्या शोधात सहज तो जिथे अन्न उपलब्धवाढलेली कुत्र्यांची संख्या, मोकाट जनावरेकोंबड्या, शेळ्या-मेंढ्या, कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याजवळ जमलेले प्राणीशहरीकरण, जंगल क्षेत्रातील घट, महामार्ग व वसाहतींचा वाढता विस्तारविस्कळित झालेला नैसर्गिक अधिवास.लहान मुलांची सुरक्षितता महत्त्वाचीलहान मुलांची उंची व हालचाल बिबट्याच्या नैसर्गिक शिकारीसारखीमुलांना पहाटे शाळेत पाठवताना किंवा सायंकाळी खेळताना एकटे सोडू नकाशेतात, वस्तीवर राहत असल्यास आजूबाजूला अंधार ठेवू नयेअंगणात किंवा मोकळ्या जागेत झुडपे वाढू देवू नकाशेतात, मोकळ्या प्लॉटमध्ये काम करताना टॉर्च, काठी, शिट्टी जवळ ठेवावी.Agniveer : ऊसतोड मजुरांचा मुलगा बनला ‘अग्निवीर’; गांधनवाडीचा शंकर पहिल्याच प्रयत्नात सैन्यदलात.बिबट आणि मानव संघर्ष टाळण्यासाठी वन विभाग पूर्ण प्रयत्न करीत आहे. तसेच, नागरिकांनीही सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सजग राहणे गरजेचे आहे. यासाठी घराभोवती झाडेझुडपे असतील ते काढून परिसर स्वच्छ करा. सायंकाळी घराजवळ दिवे सुरू ठेवा. लहान मुलांना एकटे सोडू नका. बिबट्याची चाहूल लागताच किंवा दर्शन घडताच वन विभागाशी संपर्क साधावा.- प्रशांत खैरनार, सहायक वनसंरक्षक, नाशिक पश्चिम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.