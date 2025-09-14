नाशिक

Leopard attack : सिन्नरमध्ये बिबट्याचा थरार: नरभक्षक बिबट्याने घेतला आणखी एका चिमुकल्याचा बळी!

Leopard attack claims life of toddler in Sinnar : नरभक्षक बिबट्याच्या हल्ल्यात दीड वर्षाचा बालक ठार झाल्याची भीषण घटना शनिवारी सायंकाळी घडली. गेल्या सात दिवसांत तीन बालकांवर हल्ला होऊन त्यापैकी दोघांचा मृत्यू झाला आहे.
सिन्नर/वडांगळी: खडांगळी-निमगाव (देवपूर) शिवारात नरभक्षक बिबट्याच्या हल्ल्यात दीड वर्षाचा बालक ठार झाल्याची भीषण घटना शनिवारी सायंकाळी घडली. मजुरांच्या गर्दीतून बिबट्याने बालकाला हिसकावून जवळच्या उसात नेले. या घटनेने परिसरात भीतीचे सावट आणखी गडद झाले आहे. दरम्यान, गेल्या सात दिवसांत तीन बालकांवर हल्ला होऊन त्यापैकी दोघांचा मृत्यू झाला आहे.

