Leopard Attack : पंचाळे येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात ११ वर्षांच्या सारंगचा मृत्यू; गावात शोककळा

सिन्नर: पंचाळे येथील डांबरनाला भागातील थोरात वस्तीवर बिबट्याच्या हल्ल्यात अकरावर्षीय मुलगा ठार झाला. रविवारी (ता. ७) सायंकाळी घडलेल्या घटनेने परिसरातील गावांत खळबळ उडाली आहे. सारंग गणेश थोरात (वय ११) असे ठार झालेल्या मुलाचे नाव आहे. घटनेमुळे पंचाळे गावावर शोककळा पसरली आहे. .सारंग व त्याची बहीण शर्वरी हे रविवारी सायंकाळी सात वाजेच्या सुमारास घराजवळील गोठ्यालगत खेळत होते. याचवेळी काही अंतरावर सारंगचे वडील गणेश थोरात व आई मेघा जनावरांना चारा-पाणी करत होते. मक्याच्या शेतात दबा धरुन बसलेल्या बिबट्याने सारंगवर झेप टाकून त्याला मक्यात ओढत नेले. बहीण शर्वरीने ओरडत आई-वडिलांना हाका मारल्या. आजी-आजोबाही मदतीला आले. त्यांनी लगेचच हातात लाठ्या-काठ्या घेऊन सारंगचा मक्यात शोध घेण्यास सुरुवात केली..जवळ राहणारे महेंद्र थोरात, नितीन थोरात, जगदीश थोरात, शिवाजी थोरात मदतीला धावून आले. मक्याच्या शेतात काही अंतरावर बिबट्या दिसताच त्यांनी त्यास हुसकावून लावले. सारंगला जखमी अवस्थेत उपचारासाठी सिन्नरला आणले. तथापि हे प्रयत्न अपुरे ठरले. जिल्हा रुग्णालयात डॉ. चेतन ठोंबरे यांनी तपासून मृत घोषित केले. .डांबरनाला परिसरात बिबट्यांचा वावर वाढला आहे. फादरच्या बंधाऱ्यात रविवारी रात्री विनायक संजय थोरात याच्या दुचाकीला दोन बिबटे आडवे झाले होते. त्यानंतर परिसरातील वस्त्यांवर शेतकऱ्यांना बिबटे आढळून आले. परिसरात चारहून अधिक बिबटे असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे..Sangamner News:'साकूर परिसरातील बनाचा रोड येथे अल्पवयीन चुलत बहिणींने संपवले जीवन'; कारण मात्र अद्याप गुलदस्त्यात.. .रविवारी सकाळी १० वाजता निमगाव-देवपूर व खडांगळीच्या हद्दीवर सहा वर्षाच्या मुलाला हल्ला करून बिबट्याने जखमी केले. आजीने त्याचे प्राण वाचवले. डांबर नाल्याच्या पश्चिम बाजूस ही घटना घडली. तर यापासून अवघ्या अडीचशे मीटर अंतरावर पंचाळे शिवारात सायंकाळी ७ वाजता बिबट्याने ११ वर्षाच्या मुलाला ठार केल्याची घटना घडल्याने खळबळ उडाली आहे.