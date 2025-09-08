नाशिक

Leopard Attack : पंचाळे येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात ११ वर्षांच्या सारंगचा मृत्यू; गावात शोककळा

Tragedy in Sinnar: Leopard Kills 11-Year-Old Boy in Panchale : सिन्नरमधील पंचाळे गावात बिबट्याच्या हल्ल्यात ११ वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर स्थानिक ग्रामस्थ आणि वनविभाग यांच्यामध्ये भीतीचे आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बिबट्याला पकडण्यासाठी वनविभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सिन्नर: पंचाळे येथील डांबरनाला भागातील थोरात वस्तीवर बिबट्याच्या हल्ल्यात अकरावर्षीय मुलगा ठार झाला. रविवारी (ता. ७) सायंकाळी घडलेल्या घटनेने परिसरातील गावांत खळबळ उडाली आहे. सारंग गणेश थोरात (वय ११) असे ठार झालेल्या मुलाचे नाव आहे. घटनेमुळे पंचाळे गावावर शोककळा पसरली आहे.

