Nashik Leopard Attack : बिबट्या हल्ल्यांना आता 'एआय' चा प्रतिसाद! नाशिक वनविभागाकडून १५ कोटी ८१ लाखांचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृती आराखडा तयार

नाशिक: जिल्ह्यातील बिबट्यांचे हल्ले रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी वन विभागाने पावले उचलली आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने बिबट्यांच्या हालचालींचे निरीक्षण, पूर्वभाकीत आणि तत्काळ प्रतिसाद देणारी यंत्रणा तयार केली जात आहे. या उपाययोजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून १५ कोटी ८१ लाख २०० रुपयांचा आराखडा तयार झाला असून वन विभागाने हा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडे सादर केला आहे..गेल्या काही महिन्यांत जिल्ह्यात बिबट्या- मानव संघर्षात वाढ झाली आहे. मागील एका वर्षात बिबट्यांनी दहा बालकांवर व प्रौढांवर हल्ले केले. तर गेल्या दहा वर्षांत साधारणपणे १२० गावांमध्ये बिबट्यांच्या हल्ल्यांच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र, शासनाच्या अनुसूची-१ मधील संरक्षित दर्जा असल्याने बिबट्यांना ठार मारण्यास परवानगी नाही. .त्यामुळे मानवाचे संरक्षण करण्यासाठी नाशिक पूर्व व पश्चिम विभागाच्या वनकार्यालयांनी तब्बल १६ कोटी रुपयांचा विस्तृत आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यातील अत्यावश्यक बाबींसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पिंजऱ्यांसाठी ५० लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. तसेच चार जलद बचाव पथकांसाठी (त्वरित प्रतिसाद पथक) चार वाहनेही मंजूर झाली असून यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत आणखी १ कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत..जिल्ह्यात बिबट्यांसाठी 'हलवाही केंद्रा'ला (ट्रान्झिट सेंटर) मान्यता देण्यात आली आहे. या केंद्रात साधारण ४० बिबट्यांची व्यवस्था करता येऊ शकते. तथापि, यासाठी वनविभागाची अंतिम परवानगी आवश्यक आहे. आराखड्यात त्वरित प्रतिसाद पथक, बचाव वाहन, पिंजरे, जाळी इत्यादी विविध घटकांचा समावेश आहे. हा निधी वनविभागाला आपत्ती व्यवस्थापन शिर्षकांतर्गत अपेक्षित आहे..आराखड्यांचा तपशीलपिंजरे व प्राथमिक कृती पथक : ६ कोटी ५० लाख रुपयेमानवरहित उड्डाण यंत्रे (ड्रोन), चित्रफितीकरण साधने, सापळे, दीपक, भ्रमणमार्ग सूचक यंत्रणा : १ कोटी ९७ लाख ९८ हजारकृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चित्रीकरण यंत्रे (२० कॅमेरे) : ६० लाखबेशुद्धीकरण बंदुका : ३३ लाखमोठ्या जाळ्या (४०) : २४ लाखत्वरित बचाव पथक सक्षमीकरण : ५३ लाख ३५ हजार २००बचाव वाहने (१६) : २ कोटी ४० लाखबचाव पथकासाठी साहित्य : ४५ लाखजनजागृती सभा व साहित्य : ७० लाखआधार छावणी, नियंत्रण कक्ष व देखभाल : ७० लाखऔषधे व बेशुद्धीकरण सामग्री : ३३ लाख.