Nashik Leopard Attack : बिबट्या हल्ल्यांना आता 'एआय' चा प्रतिसाद! नाशिक वनविभागाकडून १५ कोटी ८१ लाखांचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृती आराखडा तयार

AI-Based System to Tackle Man-Leopard Conflict in Nashik : नाशिक जिल्ह्यात वाढलेल्या बिबट्या-मानव संघर्षावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी वन विभागाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित निरीक्षण यंत्रणा आणि त्वरित प्रतिसाद पथकांसह सुमारे १५.८१ कोटी रुपयांचा विस्तृत आराखडा तयार करून जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडे सादर केला आहे.
नाशिक: जिल्ह्यातील बिबट्यांचे हल्ले रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी वन विभागाने पावले उचलली आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने बिबट्यांच्या हालचालींचे निरीक्षण, पूर्वभाकीत आणि तत्काळ प्रतिसाद देणारी यंत्रणा तयार केली जात आहे. या उपाययोजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून १५ कोटी ८१ लाख २०० रुपयांचा आराखडा तयार झाला असून वन विभागाने हा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडे सादर केला आहे.

