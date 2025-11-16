नाशिक

Nashik Leopard : बिबट्यांची वाढती संख्या, वाढते हल्ले; मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी तातडीने सखोल संशोधन हवे!

Increasing Leopard Sightings and Attacks in Nashik : मानव-वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष टाळून त्याबाबत अभ्यासपूर्ण संशोधन करून काही परिणामकारक उपाययोजना केल्या पाहिजेत. त्यासाठी वन खात्याला निधीसह पुरेसे मनुष्यबळ, सुविधा, अत्याधुनिक साहित्य, सामग्री उपलब्ध करून द्यावे.
