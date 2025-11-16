Nashik Leopard : बिबट्यांची वाढती संख्या, वाढते हल्ले; मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी तातडीने सखोल संशोधन हवे!

बिबट्यांची वाढती संख्या आणि वाढते उपद्रव याबाबत समाजात वेगवेगळी मते आहेत. तथापि, मानव-वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष टाळून त्याबाबत अभ्यासपूर्ण संशोधन करून काही परिणामकारक उपाययोजना केल्या पाहिजेत. त्यासाठी वन खात्याला निधीसह पुरेसे मनुष्यबळ, सुविधा, अत्याधुनिक साहित्य, सामग्री उपलब्ध करून द्यावे..गेल्या पंधरा-वीस दिवसांपासून नाशिकसह पुणे, कोल्हापूर, अहिल्यानगर जिल्ह्यात बिबट्याने माजवलेल्या धूमची चर्चा आहे. अर्थात, नाशिक जिल्ह्यात कैक महिने बिबट्यांचा धुमाकूळ, त्यांचे हल्ले आणि त्याने बळी जाणे हे प्रकार सुरूच आहेत. पुणे जिल्ह्याच्या नारायणगाव, मंचर, जुन्नर या टापूत तर बिबट्यांचा थरार एवढा आहे, की त्या भागातील नागरिक, विशेषतः शेतकरीवर्ग गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे बांधून वावरू लागल्याच्या बातम्या आहेत. .सुमारे पंधरा दिवसांपूर्वी रोहन विलास बोंबे (वय १०) या मुलाचा पिंपरखेड (ता. शिरूर) येथे बिबट्याने बळी घेतल्यानंतर तेथील ग्रामस्थांनी रास्ता रोको केले. नाशिक-पुणे रस्ता दहा तास बंद होता. काही दिवसांपूर्वीच देवगावच्या (ता. निफाड) ग्रामस्थांनी बिबट्याला ठार मारा, अशी मागणी करत आंदोलन केले होते. कोल्हापूर शहरातही काही दिवसांपूर्वी शिरलेल्या बिबट्याने करवीरवासीयांची पाचावर धारण बसविली होती..या सर्व घटना ताज्या असतानाच शुक्रवारी (ता. १४) नाशिकच्या कामगारनगरात बिबट्याने ‘घुसखोरी’ केली. या कॉलनीतून त्या कॉलनीत, या अपार्टमेंटच्या इमारतीवरून दुसऱ्या इमारतीवर झेपावत बिबट्याने नागरिकांना अक्षरक्षः भंडावून सोडले. अनेकांची पाचावर धारण बसवली. काहींनी तर वाहनातच स्वतःला कोंडून घेतले. .वन खात्याचे अधिकारी, कर्मचारी, पोलिस दलाची पथके, हे सर्वजण बिबट्याला पकडण्यासाठी आटापिटा करीत होते. अखेरीस डार्टद्वारे बिबट्याला बेशुद्ध करून पकडण्यात दोन तासांनी यश आल्याने सर्वांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. अर्थात, बिबट्या नाशिक शहरात येणे नवे नसले तरी अशा वाढत्या घटना आणि त्यातून होणारी हानी, हा मात्र चिंतेचा आणि आत्मपरीक्षणाचा मुद्दा निश्चितच आहे..वन खात्याच्या उपाययोजनाबिबट्यांच्या या वावराबाबत सातत्याने चर्चा, ओरड होत असते. बिबट्याच्या उपद्रवाला आणि नागरिकांच्या नाराजीला तोंड देण्यासाठी वन खातेदेखील आपापल्या परीने त्याला अटकावासाठी उपाययोजना करत आहे. विशेषतः थर्मल इमेजिंगसारख्या तंत्राचा अवलंब करणे, जेथून उपद्रवाच्या तक्रारी येतील, वावराबाबत माहिती मिळेल तेथे पिंजरे लावणे, पिंजऱ्यात अडकलेल्या बिबट्यांना सुरक्षित अधिवासात सोडणे असे प्रयत्न सुरू असतात..वन खात्याच्या उपाययोजनांत आधुनिकता आलेली आहे. तरीदेखील बिबट्यांची वाढणारी संख्या आणि उपद्रव हा मुद्दा दुर्लक्षित करून चालणार नाही. पुण्याच्या जुन्नर परिसराचा अभ्यास केला तर असे आढळते, की त्या भागात जसजसे ऊस आणि त्याखालील क्षेत्र विस्तारत गेले, तसतसे बिबट्यांची संख्या वाढत गेली. त्या भागात वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वी हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढे बिबटे होते तेथे आज काहीशे बिबटे आहेत. सरकारच्या एका आकडेवारीनुसार ही संख्या तेराशे ते पंधराशेच्या आसपास आहे..नाशिक जिल्ह्यातील बिबट्याच्या उपद्रवाची व्याप्ती, त्यांची नेमकी संख्या, त्याकरता वन खात्याची असलेली सज्जता याचा देखील यानिमित्ताने आढावा घ्यावा. खात्याच्या दप्तरी आकडेवारी असेल, उपाययोजनाही आहेत, हे खरे आहे. ते कोणीही नाकारत नाही. तरीही वन खात्याकडून एकात्मिक धोरणातून या समस्येवर काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, हे सामान्यांपर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे. खात्याकडे मर्यादित मनुष्यबळ आणि मर्यादित आर्थिक स्रोत आहेत. त्यावर फारशी चर्चा होत नाही, तरीही ते काम करत असतात, हेही नाकारता येणार नाही..का वाढताहेत बिबटे?असे सांगितले जाते, की उसाच्या वाढत्या क्षेत्राबरोबर बिबट्यांची संख्या वाढत आहे. याचे कारण बिबट्यांच्या वाढीला तेथे निर्माण होणारी पर्यावरणीय जैव साखळीची (इकोसिस्टिम) बळकटी. उसाच्या शेतात पूर्वी पाणी, खत देण्याच्या निमित्ताने शेतकरी जायचा; आता बऱ्यापैकी कामे स्वयंचलित (ऑटोमेटेड) झाल्याने आणि ऊसशेती लागवडीनंतर चार-पाच महिन्यांत ऊस घनदाट झाला, की त्यात घुसणेही दुरापास्त होते..जंगलात खाद्यासाठी वणवण करावे लागणाऱ्या बिबट्यांना अनायसे उसाचे शेत आश्रयस्थान बनते. थंडाव्याच्या या वस्तीत त्याला मुबलक अन्न आणि वंशवृद्धीसाठी पोषक वातावरण लाभते. वीण जोमात होते. एकावेळी दोन-तीन पिल्ले देणारी मादी आता तीन ते पाच पिल्ले देते, असे आढळत असल्याचे जाणकार सांगतात. बिबट्यांचे जीवनमानही उत्क्रांत होते आहे. त्याचीही दखल घेतली पाहिजे. त्याच्या सवयीसुद्धा बदलत आहेत. जंगलातील आणि ऊसशेती किंवा मानवी वस्तीजवळील बिबट्यांच्या पिल्लांचा मृत्युदर यातही फरक आढळत आहे. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून बिबट्यांची संख्या वाढत आहे, असे जाणकार सांगतात..खरेतर बिबट्यांचा माणसाशी संघर्ष गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. त्याबाबत वन खाते आपल्या परीने अभ्यास करत आहे. खात्यात अनेक जाणकार मंडळीही आहेत. त्यांच्याकडे अनुभवातून आलेली त्यांची स्वतःची अशी खूप वेगवेगळी निरीक्षणेसुद्धा आहेत. परिशिष्ट एकमधील या प्राण्याला कायद्याने संरक्षण आहे. त्याच्या उपद्रवाबाबत उपाययोजना करताना वन खात्याला आणि व्यवस्थेला चौकटीतच काम करावे लागते. एक मात्र खरे, की बिबट्याच्या हल्ल्यातील मानवी जीवितहानीबद्दल सरकारकडून मोठी मदत केली जात आहे. तथापि गेलेला जीव परत येत नाही, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे..हवे बिबट्यांवर सखोल संशोधनत्यामुळेच बिबट्यांची वाढणारी संख्या यावर जिल्हा केंद्रीभूत मानून अभ्यास आणि सखोल संशोधन व्हावे. त्यांच्या बदलत्या सवयी, वाढणारी संख्या व त्याची शास्त्रशुद्ध कारणमीमांसा, त्यांच्या सवयी यावर बारकाईने अभ्यास व्हावा. त्या-त्या जिल्ह्यातील बिबट्यांचा अधिवास, त्यांची संख्यात्मकता, त्यांच्या हालचालीवर देखरेख आणि नियंत्रण अशा मार्गांचा अवलंब केला पाहिजे. सध्या थर्मल कॅमेरे इतर माध्यमातून त्यांच्यावर लक्ष आहे, तरीही त्यांच्यावर ड्रोनद्वारे देखरेख ठेवणे, बिबटे पकडून त्यांच्यावर ट्रॅकर लावणे, त्यांची नसबंदी करून त्यांची संख्या नियंत्रणात आणणे अशा कितीतरी उपाययोजना कराव्या लागतील..त्यासाठी सरकारने निधीची उपलब्धता करून दिली पाहिजे. त्याचवेळी नागरी वस्तीत त्यांचा वावर होतो तेव्हा त्याला तोंड कसे द्यावे, कसे पकडावे. त्याकरिता वन खाते, पोलिस, अग्निशमन, तसेच कर्मचारी, अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय, सहकार्य, सुसंवाद याबाबत आदर्श कार्यपद्धती (एसओपी) असावी, जेणेकरून कमीत कमी वेळेत, सर्व प्रकारची शून्य हानी साधत त्याला पकडता येईल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळायचा असेल, तर समाजामध्ये वन्यप्राण्यांविषयी जाणीवजागृती करावी. गैरसमज दूर करावेत. याकरिता सातत्याने प्रयत्न करावेत. असे झाले तरच सार्वजनिक हिताचा तोडगा निघू शकतो..वाढता वाढता वाढे बिबटेनाशिक जिल्ह्यात बिबट्यांचा वावर आणि त्यांचा उपद्रव वाढता वाढता वाढे, अशा चढत्या भाजणीने दिसतो आहे. जिल्ह्यातील एकही तालुका बिबट्याच्या वावर आणि उपद्रवापासून दूर राहिलेला नाही. खास करून निफाड, सिन्नर, नाशिक, दिंडोरी, बागलाण, इगतपुरी, कळवण या तालुक्यांमध्ये त्याची तीव्रता अधिकाधिक आहे. उदाहरण म्हणून पाहिले तरी, एकट्या सिन्नर तालुक्यात वर्षभरात सतरा बिबटे पकडले गेले..Banarasi Saree : आयआयटीएफ २०२५' मध्ये चमकेल काशीची बनारसी साडी; कारागिरांना मिळणार जागतिक मंच!.गत २०२४ आणि सरत्या २०२५ या दोन वर्षांची तुलना केली तर अनुक्रमे बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या एकवरून तीनवर गेली; पशुधनावरील हल्ले दीडशेवरून २१८ वर पोहोचले आहेत. याच कालावधीत पकडलेल्या बिबट्यांची संख्या अनुक्रमे बारावरून सतरा आहे. काही दिवसांपूर्वीच देवळाली कॅम्पमधील लष्करी अधिकाऱ्याच्या मुलाला बिबट्याने उचलून नेले. खूप तपास केल्यावर त्या बालकाचा मृतदेह आढळला. या महिन्याच्या सुरवातीलाही बिबट्याने तिघांचा बळी घेतला आहे. २०२५ या वर्षांत बिबट्यांचे हल्ले, त्यामुळे बळी जाणाऱ्यांची संख्या यात कमालीची वाढ झाली आहे. गत केवळ सहा महिन्यांत जिल्ह्यात २५ बिबट्यांची सुटका करण्यात आली. बिबटे आढळणे, त्यांनी हल्ले करणे, त्यांचे बछडे सापडणे या बाबी आता नित्याच्याच आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.