Rajabhau Waje : नाशिकमध्ये वाढले बिबट्यांचे हल्ले; खासदार वाजेंची उपाययोजनांची मागणी

नाशिक: शहर व जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांत सातत्याने बिबट्यांचे हल्ले नागरी वस्तीवर होत आहेत. अनेक मळे परिसरात त्यांचा मुक्तसंचार वाढला असल्याने नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण झाली आहे. त्यामुळे बिबट्यांच्या दहशतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी उपाय राबविण्याच्या सूचना खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी केल्या. .बिबट्यांच्या वाढती दहशतीच्या पार्श्वभूमीवर खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी उपवनसंरक्षक सिद्धेश सावर्डेकर यांच्याशी चर्चा केली. यात आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत बिबट्याचा धोका ही बाब समाविष्ट करणे, पिंजऱ्यांची संख्या वाढविणे व बिबट्यांच्या अधिवासाची माहिती मिळविण्यासाठी स्पेशल ड्राइव्ह घेणार असल्याची माहिती उपवनसंरक्षक सावर्डेकर यांनी दिली..शहर व परिसराला लागून असलेला ग्रामीण भाग आणि जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात बिबट्यांचे हल्ले होत आहेत. बिबट्याच्या भीतीमुळे नागरिकांना घराबाहेर पडणे कठीण होत आहे. नाशिक शहरात गेल्या महिन्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात एका लहान मुलाचा मृत्यू झाला. जय भवानी रोड, पंचवटी विभागातील मळे भागात सातत्याने बिबट्या दिसत आहे. ग्रामीण भागात तर बिबट्याचे दर्शन नित्याची बाब बनली आहे..जिल्ह्यातील नाशिक, सिन्नर, इगतपुरी, निफाड, काही प्रमाणात दिंडोरी, त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले, कोपरगाव तालुक्यातील गावांमध्ये बिबट्यांमुळे दहशत आहे. भारनियमनामुळे शेतीला पाणी द्यायला जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना जीव मुठीत घेऊन काम करावे लागत आहे. बिबट्यांची वाढती संख्या यावर काय उपाययोजना करता येईल, या संदर्भात खासदार वाजे यांनी सोमवारी (ता. १५) उपवनसंरक्षक सावर्डेकर यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली..Jalaj Sharma : जिल्हाधिकारी जलज शर्मांची मोठी घोषणा: नाशिकमधील गड-किल्ले होणार स्वच्छ.वन विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनानागरिकांचे समुपदेशन आणि प्रशिक्षण.ट्रॅकिंग यंत्रणा कार्यान्वित करणे.आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत बिबट्याचा धोका ही बाब समाविष्ट करणे.व्यवस्थापनासाठी संस्थांची मदत घेणे.स्थानिक तरुणांना प्रशिक्षित करून त्यांची मदत घेणे.रेस्क्यू सेंटरची निर्मिती करणे.संख्या नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजना करणे.जुन्नरच्या धर्तीवर विशेष बाब म्हणून उपाययोजना करणे..बिबट्याच्या मानवी वस्तीतील संचारामुळे जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. त्यावर दीर्घकालीन तोडगा काढला जाईल.- राजाभाऊ वाजे, खासदार, नाशिक.