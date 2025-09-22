नाशिक

Leopard Attacks : 'मनुष्य बिबट्यांचे भक्ष्य नाही, पण...' वन अधिकाऱ्यांनी सांगितले हल्ल्यांचे कारण

Forest Department’s Rapid Response Teams in Nashik : वाढती संख्या व अधिवासाच्या हद्दीचा मुद्दा बघता बिबट्यांचा शहराकडे वावर वाढला आहे. यातून मनुष्यावरील हल्ल्याच्या घटना घडत आहेत. या घटना लक्षात घेता बिबट्याचा वावर असलेल्या भागातील नागरिकांनी सुरक्षेच्या सूचनांचे पालन करणे आवश्‍यक आहे.
बिबट्या संरक्षित प्राणी असून, काही वर्षांमध्ये त्यांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ झाली आहे. वाढती संख्या व अधिवासाच्या हद्दीचा मुद्दा बघता बिबट्यांचा शहराकडे वावर वाढला आहे. यातून मनुष्यावरील हल्ल्याच्या घटना घडत आहेत. या घटना लक्षात घेता बिबट्याचा वावर असलेल्या भागातील नागरिकांनी सुरक्षेच्या सूचनांचे पालन करणे आवश्‍यक आहे.

