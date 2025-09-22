Leopard Attacks : 'मनुष्य बिबट्यांचे भक्ष्य नाही, पण...' वन अधिकाऱ्यांनी सांगितले हल्ल्यांचे कारण

बिबट्या संरक्षित प्राणी असून, काही वर्षांमध्ये त्यांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ झाली आहे. वाढती संख्या व अधिवासाच्या हद्दीचा मुद्दा बघता बिबट्यांचा शहराकडे वावर वाढला आहे. यातून मनुष्यावरील हल्ल्याच्या घटना घडत आहेत. या घटना लक्षात घेता बिबट्याचा वावर असलेल्या भागातील नागरिकांनी सुरक्षेच्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे. .तसेच बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांच्या घटना लक्षात घेत नाशिक व निफाड येथे मुख्य रेस्क्यू पथक तैनात आहे. शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार सिन्नर, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, सिन्नर व कनाशी (ता. कळवण) येथे रॅपिड रेस्क्यू टीमची स्थापना करण्यात आली आहे, अशी माहिती नाशिक पश्चिम वन विभागाचे सहायक वनसंरक्षक प्रशांत खैरनार यांनी ‘सकाळ’ शी बोलताना दिली..प्रश्न : काही महिन्यांमध्ये शहरात बिबट्यांचा वावर वाढला आहे, त्याबद्दल काय सांगाल?प्रशांत खैरनार : बिबट्या हा संरक्षित प्राणी असून, पहिल्यापासून मानवी वस्तीजवळच त्याचा अधिवास आहे. काही काळापासून शहरात त्याचा वावर वाढला आहे. पण त्यामागे बिबट्यांची वाढती संख्या व झपाट्याने होणारे नागरीकरण हे प्रमुख कारण आहे. नाशिकमध्ये अठरा वर्षांपूर्वी सर्वप्रथम मुंबई- आग्रा महामार्गावरील रसोई हॉटेलमध्ये बिबट्या आला होता. त्यानंतर शहरात आतापर्यंत अनेक बिबट्यांचे रेस्क्यू करण्यात आले. परंतु, एकही बिबट्याला ठार केलेले नाही..बिबट्यांचे मनुष्यावरील हल्ले का वाढले आहेत?: बिबट्या हा कोणत्याही परिस्थितीशी जुळवून घेणारा प्राणी आहे. पण मनुष्य हा बिबट्यांचे भक्ष्य नाही. तर आपल्यापेक्षा कमी उंचीच्या भक्ष्यावर तो हल्ला करतो. त्याचे प्रमुख खाद्य ससे, शेळ्या-मेंढ्या, वासरू आहेत. मात्र, गेल्या काही घटना लक्षात घेता मनुष्यावर त्यातही विशेषतः बालके बिबट्यांचे लक्ष्य ठरत आहेत. वडनेर दुमाला व सिन्नरमध्ये मानवावर हल्ले करणाऱ्या बिबट्यांना पकडण्यात वन विभागाला यश आले. वडनेर दुमल्यात तीन बिबटे पकडले असून, त्यांच्या लाळीचे नमुने हैदराबाद येथे तपासणीस पाठविले आहेत..रेस्क्यू पथकांच्या सुसज्जतेबद्दल काय सांगाल?: बिबट्या संरक्षित प्राणी असल्याने रेस्क्यूपासून ते ठार मारण्यापर्यंतच्या विविध परवानग्या नागपूर येथील मुख्यालयातून घ्याव्या लागतात. रेस्क्यू पथकांच्या सुसज्जतेबद्दल सांगायचे झाल्यास त्यात पथकातील वाहन, आठ कर्मचारी नियुक्तीसह बिबट्याला पकडण्यासाठी इंजेक्शन, ट्रॅक्युलायझेशन गन, औषध साठा, जाळ्या, कर्मचाऱ्यांसाठी हेल्मेट व सुरक्षाविषयक बाबींचा समावेश आहे..संरक्षणासाठी काय काळजी घ्यावी?वन विभागातर्फे शाळांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांना बिबट्या व त्याच्या संरक्षणासाठी जनजागृती केली जाते. शेतात जाताना किमान दोन ते तीन व्यक्ती असाव्यात. तसेच मोठ्याने गप्पा मारत किंवा मोबाईलवर मोठ्याने गाणे लावावीत. हातात काठी असावी. लहान मुलांना एकटे सोडू नये. पहाटे किंवा सायंकाळी शौचास जाणे टाळावे. याशिवाय शेतात बसून कामे करू नये. करायचे असल्यास सोबत आजूबाजूला कोणी तरी लक्ष ठेवण्यासाठी उपस्थित असावे..Alzheimer’s Disease: पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना अल्झायमरचा अनुभव वेगळा का येतो? ; जाणून घ्या ही कारणे किंवा स्त्री व पुरुषांमधील अल्झायमर: फरक व कारणे.हल्ल्यातील जखमी व मृत्युमुखी पडलेल्यांना भरपाई कशी दिली जाते?बिबट्यांच्या हल्ल्यात जनावरे जखमी व मृत्युमुखी पडल्यास शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे मदत केली जाते. मनुष्य गंभीर जखमी झाल्यास ५ लाख रुपये दिले जाते. दुर्दैवाने मृत्यू झाल्यास २५ लाखांची मदत केली जाते. यातील १० लाख रुपये वारसांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात येतात. तर उर्वरित १५ लाखांची रक्कम दहा वर्षासाठी मुदतठेव म्हणून दिली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.