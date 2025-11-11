Nashik Leopard Captured : नाशिक रोडच्या पळसे परिसरात धुमाकूळ घालणारा बिबट्या अखेर जेरबंद; नागरिकांनी सोडला सुटकेचा निःश्वास

नाशिक रोड: पळसे परिसरात काही दिवसांपासून धुमाकूळ घालणाऱ्या बिबट्याला जेरबंद करण्यास अखेर वन विभागाच्या पथकाला यश आले आहे. पळसे येथील गट क्रमांक ५९५ येथील शेतकरी विनोद बबनराव जाधव यांच्या मळ्यात लावलेल्या पिंजऱ्यात सोमवारी (ता. १०) पहाटे अंदाजे तीन ते चार वर्षांचा बिबट्या जेरबंद झाला. यामुळे नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे..या परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्याचे दर्शन होत होते. परिणामी शेतकरी, महिला व विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. या दरम्यान परिसरातील काही जनावरे आणि भटक्या कुत्र्यांचादेखील बिबट्याने फडशा पाडला होता. शिंदे, पळसे, मळे परिसरात बिबट्याच्या वावराचे ठसे वारंवार दिसत असल्याने नागरिकांत प्रचंड दहशत पसरली होती..गावकऱ्यांनी वारंवार वन विभागाकडे तक्रारी नोंदविल्यानंतर अधिकारी सुमीत निर्मळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनरक्षक अनिल अहिरराव यांच्या पथकाने घटनास्थळी पाहणी करून गट क्रमांक ५९५ येथे पिंजरा लावला होता. पहाटेच्या सुमारास बिबट्याच्या डरकाळ्यांचे आवाज ऐकू येऊ लागले. ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली असता, बिबट्या पिंजऱ्यात अडकलेला दिसला. त्यांनी तातडीने वन विभागाला कळविले. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पिंजऱ्यात पकडलेल्या बिबट्याला म्हसरूळ येथील वन्यप्राणी उपचार केंद्रात दाखल केले आहे..Kolhapur Accident : सावधान! उसाचा सिझन सुरूय वाहने सावकाश चालवा, ट्रॅक्टरला ओव्हरटेक करताना कोल्हापुरातील आजोबा, नात ठार.नागरिकांनी एकटे फिरू नयेबिबट्या पकडल्याने आता थोडा दिलासा मिळाला असला तरी ही समस्या कायमची सुटली नाही. परिसर बागायती असल्याने बिबट्यांचे वास्तव्य वारंवार दिसते, म्हणून अतिरिक्त पिंजरे लावण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. त्यावर पळसे येथे अजून इतर बिबट्यांचा वावर असू शकतो, त्यामुळे नागरिकांनी रात्री उशिरा बाहेर न पडणे, एकटे फिरू नये व जनावरांना सुरक्षित ठिकाणी बांधून ठेवावे, असे आवाहन वन विभागाने नागरिकांना केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.