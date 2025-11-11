नाशिक

Nashik Leopard Captured : नाशिक रोडच्या पळसे परिसरात धुमाकूळ घालणारा बिबट्या अखेर जेरबंद; नागरिकांनी सोडला सुटकेचा निःश्वास

Leopard captured after days of fear in Nashik’s Palase area : नाशिक रोडवरील पळसे परिसरात धुमाकूळ घालणाऱ्या अंदाजे तीन ते चार वर्षांच्या बिबट्याला अखेर वन विभागाच्या पथकाने शेतकरी विनोद बबनराव जाधव यांच्या मळ्यात लावलेल्या पिंजऱ्यात पकडले. बिबट्याला पुढील उपचारासाठी म्हसरूळ येथील वन्यप्राणी उपचार केंद्रात नेण्यात आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक रोड: पळसे परिसरात काही दिवसांपासून धुमाकूळ घालणाऱ्या बिबट्याला जेरबंद करण्यास अखेर वन विभागाच्या पथकाला यश आले आहे. पळसे येथील गट क्रमांक ५९५ येथील शेतकरी विनोद बबनराव जाधव यांच्या मळ्यात लावलेल्या पिंजऱ्यात सोमवारी (ता. १०) पहाटे अंदाजे तीन ते चार वर्षांचा बिबट्या जेरबंद झाला. यामुळे नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे.

