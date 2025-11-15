नाशिक

Nashik Leopard Rescue : थरार! जुन्या नाशिकमध्ये थेट घरात शिरला बिबट्या; निकम कुटुंबातील महिलांची बोबडी वळाली!

Leopard Enters Home in Nashik’s Vanvihar Colony : नाशिकच्या वनविहार कॉलनीत निकम कुटुंबाच्या घरात शिरलेल्या बिबट्याने घरात दहशत निर्माण केली होती. रेस्क्यू टीमने तिन्ही महिलांना सुखरूप बाहेर काढून बिबट्याला पकडल्यानंतर नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.
युनूस शेख,सकाळ वृ्त्तसेवा
जुने नाशिक: एकदम नजरेसमोर बिबट्या उभा राहणे म्हणजे जीव त्याच्याकडे सोपविण्यासारखेच. असाच काहीसा प्रकार निकम कुटुंबीयांबरोबर घडला. चक्क बिबट्या त्यांच्या नजरेसमोर त्यांच्या घरात येऊन धडकला आणि त्यांची बोबडी वळाली. जणू त्यांचे काळीज तोंडाशी आणि आता सर्वच संपले, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. पोलिस आणि वन विभागाच्या रेस्क्यू टीमने त्यांची सुटका करीत बाहेर काढल्यावर त्यांचा जीव भांड्यात पडला.

