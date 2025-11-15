Nashik Leopard Rescue : थरार! जुन्या नाशिकमध्ये थेट घरात शिरला बिबट्या; निकम कुटुंबातील महिलांची बोबडी वळाली!

जुने नाशिक: एकदम नजरेसमोर बिबट्या उभा राहणे म्हणजे जीव त्याच्याकडे सोपविण्यासारखेच. असाच काहीसा प्रकार निकम कुटुंबीयांबरोबर घडला. चक्क बिबट्या त्यांच्या नजरेसमोर त्यांच्या घरात येऊन धडकला आणि त्यांची बोबडी वळाली. जणू त्यांचे काळीज तोंडाशी आणि आता सर्वच संपले, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. पोलिस आणि वन विभागाच्या रेस्क्यू टीमने त्यांची सुटका करीत बाहेर काढल्यावर त्यांचा जीव भांड्यात पडला..मनोज निकम यांचे महात्मानगरजवळील वनविहार कॉलनीत आशा पान स्टॉल आणि घर एकत्र आहे. शुक्रवारी (ता. १४) दुपारी तीनला त्यांच्या कॉलनीतून बिबट्याने थेट त्यांच्या घराच्या मागील दारातून आत प्रवेश केला. त्या वेळी मनोज निकम यांच्या आई शोभा निकम या घरात होत्या. त्यांच्या डोक्यावरून बिबट्याने उडी घेत घरात प्रवेश केला. सुदैवाने घराच्या पुढील भागात जाऊन लपला. .त्यामुळे शोभा निकम थोडक्यात बचावल्या. घराच्या दुसऱ्या भागात असलेल्या दुकानात त्यांच्या स्नुषा गीतिशा निकम आणि त्यांची अकरा वर्षांची मुलगी तनिष्का निकम यांना शोभा निकम यांनी घरात बिबट्या शिरल्याचे ओरडून सांगितले. तिघीही महिला असल्याने त्यांच्यात प्रचंड भीती निर्माण झाली. आता काय होईल, याची भीती त्यांना वाटू लागली. परंतु. म्हणतात ना, काळ आला होता; पण वेळ आली नव्हती. तसेच त्यांच्या बाबतीत घडले. तिघीही घरात अडकून होत्या..Kolhapur News: रहिवाशांच्या सुरक्षेसाठी जीवाची पर्वा न करणारे हे पोलिस; बिबट्याला चेंबरमध्ये हुसकावून पकडण्याची रोमांचक कथा.दरम्यान, पोलिस व वन विभागास वनविहार कॉलनीत बिबट्या आल्याची माहिती मिळाल्याने तातडीने रेस्क्यू टीम घटनास्थळी दाखल झाली. त्यांनी निकम कुटुंबीयांतील तिन्ही महिलांना बाहेर काढून दुकानाचे शटर बंद केले. रेस्क्यू टीमने त्यांना बाहेर काढताच त्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. यादरम्यान घराच्या मागील भागातील दुसऱ्या दरवाजाने बिबट्याने पळ काढला. त्यानंतर कॉलनीच्या इतर भागांतून त्यास सायंकाळच्या सुमारास पकडण्यात आले. नागरिकांनी वन विभाग आणि पोलिसांचे आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.