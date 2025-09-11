Nashik News : नाशिकजवळ बिबट्यांची दहशत, दारणा नदीकाठ बनले 'माहेरघर'

देवळाली कॅम्प: मागील काही दिवसापासून नाशिक शहराला लागून असलेल्या लोहशिंगवे, वंजारवाडी, नानेगाव आदींसह इतर गावात बिबट्याचा मुक्त संचार बघायला मिळत आहे. यामुळे दारणा नदीकाठचा भाग जणू बिबट्याचे माहेरघरच बनले आहे असे चित्र तयार झाले आहे. येथील ग्रामस्थांना दररोज बिबट्याचे दर्शन घडत असल्याने परिसरातील ग्रामस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भीती पसरली आहे. दररोज कुठेना कुठे बिबट्याचे दर्शन, हल्ला आदी घटना घडत आहे. त्यामुळे या बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी होत आहे. .लोहशिंगवे व रविवारी (ता.७) श्याम जैन यांच्या गायीचा फडशा पाडणारा बिबट्या सोमवारी (ता.८) सकाळी नऊला सयाजी पाटोळे यांच्या मळ्यात लावलेल्या पिंजऱ्यात जेरबंद झाला. मात्र, अनेक बिबटे अद्याप मोकाट असून दारणा नदीकाठी बिबट्याचा दिवसाढवळ्या वावर सुरू असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली आहे. गावावरील संकट अद्यापही कायम असल्याने ड्रोनच्या साह्याने मादीलाही जेरबंद करावे अशी मागणी केली जात आहे..परिसरात पंधरा दिवसात तीन बिबटे जेरबंद झाले आहेत. मात्र, लोहशिंगवे, वंजारवाडी परिसरात अनेक बिबटे मुक्त संचार करत आहेत. अनेक गायी, वासरू, शेळी, कुत्री यासारख्या पाळीव प्राण्यांचे त्यांनी फडशे पाडलेले आहेत. मागील आठवड्याभरात लोहशिंगवे येथे आठ ते दहा कुत्री, काही वासरे यांच्यावर हल्ला करून बिबट्यांना त्यांना ठार केले होते. .लोहशिंगवे जवळील वडनेर तसेच सिन्नर येथे महिनाभरात दोन मुले बिबट्याच्या हल्ल्यात ठार झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. बिबट्याच्या मुक्तसंचारामुळे सायंकाळनंतर रस्त्यावर फिरणे देखील मुश्किल झाले आहे. त्याची दखल घेत वनविभागाने सुमारे वीस पिंजरे वडनेर, लोहशिंगवे भागात लावले आहेत..बेलतगव्हाणला तब्बल पाच बिबटेदारणा काठच्या बेलतगव्हाणसह लॅमरोडला बिबट्याची दहशत आहे. येथील मळे परिसरात एकाच झाडावर एक, दोन , तीन नव्हे तर तब्बल पाच बिबटे दिसल्याचे सरपंच मोहनीश दोंदे व नागरिकांनी वनविभागाला कळविताच येथे दोन पिंजरे बसविण्यात आले आहेत. देवळाली कॅम्पला सेंट पॅट्रिक शाळेजवळही बिबट्या दिसला होता. त्यामुळे येथे भीती पसरली आहे. वनविभागाने नागरिकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या परिसरात ड्रोनद्वारे पाहणी करून बिबट्याला रेस्क्यू करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे..Nepal Violence: सर्वत्र केवळ अनागोंदी; अडकून पडलेल्या भारतीय पर्यटकांचा अनुभव.धुमाकूळ घालणारा मादी बिबट्या जेरबंद झाला असला तरी अन्य बिबटे अद्याप मोकाट आहेत. मागील महिन्यात त्यांचे तीन बछडे जेरबंद झाले होते. आता मादी बिबट्या अडकला आहे. वनविभागाने ड्रोनच्या सहाय्याने अन्य बिबट्यांचा तातडीने शोध घेऊन जेरबंद करावे.- जगन पाटोळे, शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.