नाशिक

Nashik News : नाशिकजवळ बिबट्यांची दहशत, दारणा नदीकाठ बनले 'माहेरघर'

Leopard sightings increase in Nashik villages : नाशिकजवळ लोहशिंगवे आणि दारणा नदीकाठच्या परिसरात बिबट्याचा मुक्त संचार वाढला आहे. यामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण असून, वनविभागाने पिंजरे लावून बिबट्यांना पकडण्याची मोहीम सुरू केली आहे.
Leopard

Leopard

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देवळाली कॅम्प: मागील काही दिवसापासून नाशिक शहराला लागून असलेल्या लोहशिंगवे, वंजारवाडी, नानेगाव आदींसह इतर गावात बिबट्याचा मुक्त संचार बघायला मिळत आहे. यामुळे दारणा नदीकाठचा भाग जणू बिबट्याचे माहेरघरच बनले आहे असे चित्र तयार झाले आहे. येथील ग्रामस्थांना दररोज बिबट्याचे दर्शन घडत असल्याने परिसरातील ग्रामस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भीती पसरली आहे. दररोज कुठेना कुठे बिबट्याचे दर्शन, हल्ला आदी घटना घडत आहे. त्यामुळे या बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी होत आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
village
Leopard
animal
River
Wildlife

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com